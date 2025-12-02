‘겨울철 인기’ 이 음료, 맛있다고 자꾸 마시면…“뼈 밀도 떨어져” 전문가 경고
겨울철 인기 음료인 핫초콜릿이 뼈 건강에 해로울 수 있다는 경고가 나왔다. 휘핑크림과 토핑을 올린 핫초콜릿 한 잔에는 일반적인 초콜릿바 2개분이 넘는 당분이 들어있어 칼슘 흡수를 방해하고 염증을 유발할 수 있다는 것이다.
1일(현지시간) 영국 인디펜던트에 따르면 전문가들은 핫초콜릿에 포함된 과도한 당분이 뼈 건강에 악영향을 미칠 수 있다고 경고했다.
핫초콜릿은 칼슘이 풍부한 우유로 만들어진다. 로체스터 의료센터에 따르면 탈지유 한 컵에는 칼슘 300㎎이 들어있고, 핫초콜릿에는 약 262.5㎎의 칼슘이 포함돼 있다.
하지만 핫초콜릿에는 보통 20~60g의 당분이 들어간다. 여기에 휘핑크림, 스프링클, 초콜릿 가루, 설탕 등 토핑을 추가하면 당분이 두 배 이상 늘어난다. 이는 일반 초콜릿바에 들어있는 당분의 2배가 넘는 수치다.
캘리포니아 레질리언스 정형외과 설립자인 파멜라 메타 박사는 “핫초콜릿에 들어간 우유가 칼슘과 단백질을 제공하지만, 설탕이나 휘핑크림이 많으면 그 이점이 상쇄될 수 있다”고 말했다.
핫초콜릿에 포함된 칼슘만으로는 과도한 당분이 뼈 건강에 미치는 악영향을 막기에 부족하다는 설명이다.
연구에 따르면 초콜릿은 폐경 후 여성의 뼈 밀도를 감소시키는 것으로 나타났다. 매일 초콜릿을 먹으면 뼈가 칼슘을 흡수하는 방식에 문제가 생길 수 있다.
초콜릿 종류에 따라 건강에 미치는 영향도 다르다. 화이트 초콜릿에는 최대 65g, 밀크 초콜릿에는 최대 60g의 당분이 들어있다. 반면 다크 초콜릿은 약 30g으로 상대적으로 적다.
다크 초콜릿은 당분이 적고 뼈를 보호하는 마그네슘과 인, 항염증 작용을 하는 플라보노이드 같은 식물성 화합물이 많아 밀크 초콜릿이나 화이트 초콜릿보다 건강한 선택으로 알려져 있다.
과도한 당분 섭취는 염증을 촉진해 뼈 건강을 해친다. 메타 박사는 “너무 많은 당분은 염증을 유발하고 뼈의 분해와 형성 사이의 균형에 영향을 줄 수 있다”고 설명했다.
뼈는 끊임없이 분해되고 다시 만들어지는 과정을 거치면서 강도를 유지하는데, 염증이 이 균형을 무너뜨린다는 것이다.
전문가들은 균형 잡힌 식단으로 당분의 악영향을 줄일 수 있다고 조언한다. 일반 설탕 대신 저당 감미료를 쓰거나, 가루 핫초콜릿 믹스 제품을 피하는 것이 도움이 된다.
아몬드 우유로 만든 라떼처럼 더 건강한 음료로 칼슘을 섭취하는 방법도 있다. 미국 연방 보건 지침에 따르면 성인은 하루 약 1200㎎의 칼슘을 섭취해야 한다.
김성은 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지