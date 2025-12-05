logo
김종국, 급하게 결혼한 거였다…“임신과 새 생명”?

입력 2025 12 05 08:58 수정 2025 12 05 09:09
가수 겸 방송인 김종국이 연애를 거의 하지 않고 결혼했다고 밝혔다. KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’ 캡처
가수 겸 방송인 김종국이 연애를 거의 하지 않고 결혼했다고 밝혔다. KBS2 '옥탑방의 문제아들' 캡처


가수 겸 방송인 김종국이 연애를 거의 하지 않고 결혼했다고 밝혔다.

4일 방송된 KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’에는 배우 유선과 오민석이 게스트로 출연했다.

이날 방송에서 오민석은 김종국과 4년 만에 재회했다며 “(김종국의) 결혼 소식에 엄청 놀랐다”고 운을 뗐다.

오민석은 “예전에 (김종국)형은 촬영 전후로 운동을 하고 남자 동생들과 축구를 했다”며 “옆에 여자가 있는 걸 상상할 수 없었다”고 전했다.

이어 “분명히 연애를 하고 결혼했을 텐데 도대체 연애를 언제 한 건가 싶었다”고 했다.

그러자 김종국은 “연애를 거의 하지 않았다”며 “갑자기 결혼한 것”이라고 말했다.

이에 김숙이 “결혼하고 연애를 하는 거냐”라고 묻자 김종국은 “진짜로 그렇다”라고 고백했다.

KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’ 김종국
KBS2 '옥탑방의 문제아들' 김종국


한편 타로마스터라고 밝힌 오민석은 과거 김종국이 뽑은 카드에서 2세를 봤다고 전했다.

오민석은 “형이 만나는 여자가 없을 때였는데 카드 한 장이 비둘기였다”며 “임신과 새 생명을 상징하는 것”이라고 설명했다.

이를 들은 김종국은 “(2세가 찾아오면) 좋지만 그런 거에 집착하는 스타일이 아니다”라며 “우리가 행복하면 된다”고 했다.

김종국은 지난 9월 서울 모처에서 비연예인 여성과 비공개 결혼식을 올렸다.

온라인뉴스부
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
