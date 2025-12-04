logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“진짜예요” 뽀뽀까지?…가인♥조권, 16년 만에 축하할 소식 전해졌다

입력 2025 12 04 17:48 수정 2025 12 04 17:52
기사 소리로 듣기
다시듣기
MBC TV 예능 ‘우리 결혼했어요’에서 ‘아담 부부’로 큰 사랑을 받았던 그룹 2AM 멤버 조권(오른쪽)과 브라운아이드걸스 가인이 16년 만에 다시 듀엣곡 ‘우리 사랑하게 됐어요’를 함께 부르며 화제를 모았다. 인스타그램 캡처
MBC TV 예능 ‘우리 결혼했어요’에서 ‘아담 부부’로 큰 사랑을 받았던 그룹 2AM 멤버 조권(오른쪽)과 브라운아이드걸스 가인이 16년 만에 다시 듀엣곡 ‘우리 사랑하게 됐어요’를 함께 부르며 화제를 모았다. 인스타그램 캡처


MBC TV 예능 ‘우리 결혼했어요’에서 ‘아담 부부’라는 애칭으로 불리며 큰 사랑을 받았던 그룹 2AM 멤버 조권과 그룹 브라운아이드걸스 가인이 16년 만에 다시 듀엣곡 ‘우리 사랑하게 됐어요’를 함께 불러 화제다.

조권은 지난 3일 자신의 소셜미디어(SNS)에 “진짜예요”라는 글과 함께 가인과 녹음실에서 노래를 부르는 영상을 공개했다.

두 사람은 마주 보고 노래를 맞춰 부르며 ‘우결’ 시절을 떠올리게 하는 분위기를 연출했다.

영상에서 조권은 곡이 끝난 뒤 “누나 이거 음원 나오면 ‘가요대전’에서 부르는 거 아니야?”라고 농담을 건넸고, 가인은 “MBC? 무슨, 꿈도 크다”고 받아치며 웃음을 자아냈다.

MBC TV 예능 ‘우리 결혼했어요’에서 ‘아담 부부’로 큰 사랑을 받았던 그룹 2AM 멤버 조권(오른쪽)과 브라운아이드걸스 가인이 16년 만에 다시 듀엣곡 ‘우리 사랑하게 됐어요’를 함께 부르며 화제를 모았다. 인스타그램 캡처
MBC TV 예능 ‘우리 결혼했어요’에서 ‘아담 부부’로 큰 사랑을 받았던 그룹 2AM 멤버 조권(오른쪽)과 브라운아이드걸스 가인이 16년 만에 다시 듀엣곡 ‘우리 사랑하게 됐어요’를 함께 부르며 화제를 모았다. 인스타그램 캡처


영상 후반부에는 조권이 가인에게 입술을 내밀며 뽀뽀를 시도하는 장면도 담겼다.

이를 본 브라운아이드걸스 멤버 제아는 댓글로 “내 바람대로! 가자!”라며 두 사람의 듀엣을 응원했다.

누리꾼들 또한 “너무 잘 어울린다”, “2025 버전 아담 부부”, “아담 부부 케미 보고 싶었다”, “둘이 진짜로 사귀어주면 안 되나”, “다른 노래도 함께 해 달라” 등의 반응을 보였다.

‘우리 사랑하게 됐어요’는 2009년 발표된 조권·가인의 듀엣곡으로 ‘우리 결혼했어요’ 속 커플 궁합을 자랑하며 음원 차트 1위를 기록했다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 전원주 “여관갈 돈 없어 북한산에서…” 파출소 끌려간 사연

    thumbnail - 전원주 “여관갈 돈 없어 북한산에서…” 파출소 끌려간 사연

  2. “‘제자와 부적절’ 며느리, 처벌해달라”…류중일 감독 직접 국민청원

    thumbnail - “‘제자와 부적절’ 며느리, 처벌해달라”…류중일 감독 직접 국민청원

  3. 창원 모텔서 20대男, 중학생들에 흉기 난동…3명 사망·1명 중상

    thumbnail - 창원 모텔서 20대男, 중학생들에 흉기 난동…3명 사망·1명 중상

  4. 박미선 “항암주사 맞으면 혈관 녹아”…유방암 치료과정 공개

    thumbnail - 박미선 “항암주사 맞으면 혈관 녹아”…유방암 치료과정 공개

  5. 2025년 12월 04일

    thumbnail - 2025년 12월 04일

  6. “여친 옆자리로 바꿔달라” 2시간 난동부린 승객…항공기 결국 회항

    thumbnail - “여친 옆자리로 바꿔달라” 2시간 난동부린 승객…항공기 결국 회항
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved