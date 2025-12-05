logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

커플 타투와 목격담?…BTS 정국·에스파 윈터와 열애설 확산

입력 2025 12 05 13:58 수정 2025 12 05 14:14
기사 소리로 듣기
다시듣기
BTS 정국, 에스파 윈터. 빅히트뮤직, 인스타그램
BTS 정국, 에스파 윈터. 빅히트뮤직, 인스타그램


방탄소년단(BTS) 정국과 에스파 윈터가 열애설에 휩싸인 가운데, 양측 소속사가 입장 표명을 하지 않은 채 침묵을 유지하고 있다.

최근 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 두 사람이 비슷한 위치에 강아지 얼굴 모양 타투를 새겼다, 유사한 팔찌·인이어·슬리퍼를 착용했다는 주장과 함께 열애설이 확산됐다.

또 정국이 군 복무 기간 중 에스파 콘서트에 방문했다는 목격담이 재조명되며 의혹에 힘을 실었다.

정국 소속사 빅히트뮤직과 윈터 소속사 SM엔터테인먼트는 열애설과 관련한 문의에 아무런 답변을 내놓지 않고 있다.

정국은 과거 배우 이유비와 열애설에 휩싸였을 당시 소속사를 통해 이를 부인한 바 있다. 2023년에도 반복되는 열애 의혹에 대해 “여자친구 없다. 일만 하고 싶다”고 직접 언급하기도 했다.

윈터 역시 지난해 엔하이픈 정원과의 열애설을 초고속 부인하며 “악의적 사진 유포에 법적 대응하겠다”고 밝힌 바 있다.

한편 지난 6월 전역한 정국은 방탄소년단 완전체 컴백 준비 중이다. 에스파는 올해 월드투어를 마치고 ‘2025 마마 어워즈’에서 3관왕을 차지했으며, 내년 정규 앨범 발매를 예고했다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 사유리, 비연예인과 결혼발표…“소중한 생명도 임신” 깜짝

    thumbnail - 사유리, 비연예인과 결혼발표…“소중한 생명도 임신” 깜짝

  2. 김종국, 급하게 결혼한 거였다…“임신과 새 생명”?

    thumbnail - 김종국, 급하게 결혼한 거였다…“임신과 새 생명”?

  3. 현영, 남편과 이혼 위기 고백 “나를 철저히 무시한 것…자존심 상처”

    thumbnail - 현영, 남편과 이혼 위기 고백 “나를 철저히 무시한 것…자존심 상처”

  4. 조세호, 조직폭력배 친분 논란에…“단순 지인 사이” 해명

    thumbnail - 조세호, 조직폭력배 친분 논란에…“단순 지인 사이” 해명

  5. 빽가, 신지 남편 ‘돌싱’ 얘기에 돌연 화장실…“화도 났다”

    thumbnail - 빽가, 신지 남편 ‘돌싱’ 얘기에 돌연 화장실…“화도 났다”

  6. ‘매니저 갑질’ 의혹 박나래, ‘미등록 소속사’까지…‘나혼산’ 어떻게 되나

    thumbnail - ‘매니저 갑질’ 의혹 박나래, ‘미등록 소속사’까지…‘나혼산’ 어떻게 되나
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved