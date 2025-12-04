logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

‘접힌 뱃살’ 공개하더니 ‘이것’ 부탁한 女아이돌…팬들 몰린 사연은?

하승연 기자
입력 2025 12 04 15:53 수정 2025 12 04 16:02
기사 소리로 듣기
다시듣기
일본의 한 걸그룹 멤버가 자신의 뱃살이 드러난 사진을 온라인상에 직접 올려 팬들에게 보정해달라고 요청해 화제가 되고 있다. 웨이신
일본의 한 걸그룹 멤버가 자신의 뱃살이 드러난 사진을 온라인상에 직접 올려 팬들에게 보정해달라고 요청해 화제가 되고 있다. 웨이신


일본의 한 걸그룹 멤버가 자신의 뱃살이 드러난 사진을 온라인상에 직접 올려 팬들에게 보정해달라고 요청해 화제가 되고 있다.

4일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 6인조 아이돌 그룹 멜티 베어의 시라스 아야노(27)는 지난달 20일 무대 위에서 찍은 자신의 사진을 온라인상에 올렸다.

해당 사진 속 아야노는 한쪽으로 약간 몸을 구부린 탓에 옆구리가 접혀 뱃살로 보이는 주름이 잡혀 있었다. 이에 아야노는 팬들에게 자신의 배를 아름답게 만들기 위해 사진을 보정해 달라고 요청했다.

아야노의 사진은 온라인상에서 화제를 모았다. 아야노가 올린 게시물은 조회수 4400만회를 기록했으며 ‘좋아요’ 4만 1000개, 댓글 560개가 달렸다.

해당 사진을 접한 일부 누리꾼들은 아야노의 배에 있는 주름을 제거했고 다른 사람들은 장난스럽게 허리띠를 두르거나 담요를 든 사람을 추가하기도 했다.

일본의 한 걸그룹 멤버가 자신의 뱃살이 드러난 사진을 온라인상에 직접 올려 팬들에게 보정해달라고 요청해 화제가 되고 있다. 사진은 장난스럽게 아야노를 근육질 몸매로 보정해서 만든 합성 이미지. 웨이신
일본의 한 걸그룹 멤버가 자신의 뱃살이 드러난 사진을 온라인상에 직접 올려 팬들에게 보정해달라고 요청해 화제가 되고 있다. 사진은 장난스럽게 아야노를 근육질 몸매로 보정해서 만든 합성 이미지. 웨이신


또 어떤 누리꾼은 주름을 자세히 보여주기 위해 그림을 확대했고 만화 얼굴을 추가했다. 오히려 아야노의 배를 더욱 통통하게 만들거나 주름을 더 많이 추가하기도 했으며, 근육질 몸매로 보정하기도 했다.

아야노는 재미있는 게시물들을 고정했으며, 응모작 중 뛰어난 작품을 선정해 웃음을 자아냈다. 일각에서는 아야노의 게시물에 대해 아이돌이 자기 신체의 불완전함을 받아들이는 긍정적인 사례로 해석하기도 했다.

누리꾼들은 “아이돌이기 때문에 다이어트를 해야 하겠지만 건강 관리도 중요하다”, “아이돌이 뱃살 있다고 솔직하게 말하니까 오히려 더 호감”, “보정할 필요 없다. 아무리 마른 사람도 한쪽으로 몸을 숙이면 주름이 생길 것” 등의 반응을 보였다.

지난해 9월 결성된 멜티 베어는 올해 1월 도쿄에서 데뷔 무대를 가졌다. 멜티 베어는 소셜미디어(SNS) 플랫폼에서 5400명의 팔로워를 보유하고 있으며, 아야노는 1만 6000명의 팔로워를 기록 중이다.

하승연 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 전원주 “여관갈 돈 없어 북한산에서…” 파출소 끌려간 사연

    thumbnail - 전원주 “여관갈 돈 없어 북한산에서…” 파출소 끌려간 사연

  2. “‘제자와 부적절’ 며느리, 처벌해달라”…류중일 감독 직접 국민청원

    thumbnail - “‘제자와 부적절’ 며느리, 처벌해달라”…류중일 감독 직접 국민청원

  3. 창원 모텔서 20대男, 중학생들에 흉기 난동…3명 사망·1명 중상

    thumbnail - 창원 모텔서 20대男, 중학생들에 흉기 난동…3명 사망·1명 중상

  4. 박미선 “항암주사 맞으면 혈관 녹아”…유방암 치료과정 공개

    thumbnail - 박미선 “항암주사 맞으면 혈관 녹아”…유방암 치료과정 공개

  5. 2025년 12월 04일

    thumbnail - 2025년 12월 04일

  6. “여친 옆자리로 바꿔달라” 2시간 난동부린 승객…항공기 결국 회항

    thumbnail - “여친 옆자리로 바꿔달라” 2시간 난동부린 승객…항공기 결국 회항
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved