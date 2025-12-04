‘접힌 뱃살’ 공개하더니 ‘이것’ 부탁한 女아이돌…팬들 몰린 사연은?

일본의 한 걸그룹 멤버가 자신의 뱃살이 드러난 사진을 온라인상에 직접 올려 팬들에게 보정해달라고 요청해 화제가 되고 있다.4일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 6인조 아이돌 그룹 멜티 베어의 시라스 아야노(27)는 지난달 20일 무대 위에서 찍은 자신의 사진을 온라인상에 올렸다.해당 사진 속 아야노는 한쪽으로 약간 몸을 구부린 탓에 옆구리가 접혀 뱃살로 보이는 주름이 잡혀 있었다. 이에 아야노는 팬들에게 자신의 배를 아름답게 만들기 위해 사진을 보정해 달라고 요청했다.아야노의 사진은 온라인상에서 화제를 모았다. 아야노가 올린 게시물은 조회수 4400만회를 기록했으며 ‘좋아요’ 4만 1000개, 댓글 560개가 달렸다.해당 사진을 접한 일부 누리꾼들은 아야노의 배에 있는 주름을 제거했고 다른 사람들은 장난스럽게 허리띠를 두르거나 담요를 든 사람을 추가하기도 했다.또 어떤 누리꾼은 주름을 자세히 보여주기 위해 그림을 확대했고 만화 얼굴을 추가했다. 오히려 아야노의 배를 더욱 통통하게 만들거나 주름을 더 많이 추가하기도 했으며, 근육질 몸매로 보정하기도 했다.아야노는 재미있는 게시물들을 고정했으며, 응모작 중 뛰어난 작품을 선정해 웃음을 자아냈다. 일각에서는 아야노의 게시물에 대해 아이돌이 자기 신체의 불완전함을 받아들이는 긍정적인 사례로 해석하기도 했다.누리꾼들은 “아이돌이기 때문에 다이어트를 해야 하겠지만 건강 관리도 중요하다”, “아이돌이 뱃살 있다고 솔직하게 말하니까 오히려 더 호감”, “보정할 필요 없다. 아무리 마른 사람도 한쪽으로 몸을 숙이면 주름이 생길 것” 등의 반응을 보였다.지난해 9월 결성된 멜티 베어는 올해 1월 도쿄에서 데뷔 무대를 가졌다. 멜티 베어는 소셜미디어(SNS) 플랫폼에서 5400명의 팔로워를 보유하고 있으며, 아야노는 1만 6000명의 팔로워를 기록 중이다.하승연 기자