“K-과자 쎄봉!”…‘빵의 나라’ 프랑스 까르푸 매장에 깔린 ‘이 과자’

프랑스 까르푸 매장에 입점한 꼬북칩 초코츄러스맛. 오리온 제공

해외에서 판매되는 꼬북칩 초코츄러스맛. 오리온 제공

국내에서 만든 과자 ‘꼬북칩’이 프랑스 까르푸(Carrefour) 모든 매장에서 판매를 시작한다.오리온은 꼬북칩이 프랑스 대형할인점 까르푸 매장에 입점했다고 지난 1일 밝혔다. 까르푸는 프랑스 전역에 점포 1200여곳을 가지고 있는데, 모든 매장에 한국 과자가 동시 입점한 것은 꼬북칩이 처음이다.프랑스 현지 까르푸는 상품 입점 절차가 까다롭다. 정식 입점에 앞서 여러 단계의 검증을 거치고, 일부 매장에만 상품을 진열한 뒤 판매 추이를 지켜보다가 점차 다른 매장에도 상품을 입고시킨다.하지만 꼬북칩은 이러한 과정을 모두 생략한 채 전 매장에 동시 입점했다고 오리온 관계자는 밝혔다. 최근 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌) 등 한국 소재 콘텐츠의 성공도 이번 결정에 한몫한 것으로 보인다.이번에 프랑스에서 출시되는 첫 꼬북칩 제품은 ‘초코츄러스맛’이다. 국내에서는 2018년에 출시돼 인기를 끌었다. 오리온은 달콤한 것을 선호하는 프랑스 소비자의 입맛을 잡고, 이후 시장 수요에 따라 다양한 맛을 개발해 순차적으로 선보인다는 계획이다.꼬북칩은 프랑스 외에도 각 나라에서 인기다. 4겹으로 겹쳐 있는 옥수수 칩의 식감과 각국 소비자의 기호에 맞춘 다양한 맛을 제공해 주목받았다는 평가가 나온다.현재 오리온은 꼬북칩을 미국, 영국, 스웨덴, 호주, 캐나다 등 20여개국에 수출하고 있다. 특히 미국에서는 2017년 첫 수출 이후 맛을 10가지로 늘려 이익을 봤다. 지난해 꼬북칩 미국 수출액은 2017년 대비 230배 넘게 성장하기도 했다.오리온 관계자는 “케데헌과 ‘메이드 인 코리아’(Made in Korea) 열풍에 힘입어 꼬북칩 수출국이 확대되고 물량도 급증하고 있다”고 말했다.정회하 인턴기자