logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 12월 13일

입력 2025 12 12 01:11 수정 2025 12 12 01:11
기사 소리로 듣기
다시듣기




48년생 : 마음을 편히 두면 자연스럽게 해결된다.

60년생 : 작은 정성 하나가 관계를 따뜻하게 한다.

72년생 : 한 번 더 점검하면 실수가 줄어든다.

84년생 : 도움을 주고받는 흐름이 유익하다.

96년생 : 성급함을 내려놓는 것이 핵심.



49년생 : 느긋한 태도가 안정감을 준다.

61년생 : 주변 소식에 흔들리지 말 것.

73년생 : 말이 길어질수록 오해가 생긴다.

85년생 : 조용한 지원을 받게 된다.

97년생 : 급한 일정이나 이동은 불리.

호랑이

50년생 : 돌아가는 길이 오히려 빠르다.

62년생 : 작은 변화에 마음을 열어라.

74년생 : 당장 결론 내릴 필요 없다.

86년생 : 여유 있는 표정이 인연을 이끈다.

98년생 : 감정선이 흔들리면 잠시 쉬어라.

토끼

51년생 : 나서지 않아도 일이 흘러간다.

63년생 : 안정된 일상이 가장 큰 복이다.

75년생 : 참는 것이 결국 이로움으로 돌아온다.

87년생 : 마음속 결론을 행동으로 옮길 때.

99년생 : 비교는 피로만 만든다.



52년생 : 말로 따지기보다 상황을 넘겨라.

64년생 : 금전과 약속은 신중하게 조율하라.

76년생 : 기회는 사람을 통해 온다.

88년생 : 작은 배려가 분위기를 부드럽게 한다.

00년생 : 마음이 흔들릴수록 중심을 잡아야 한다.



53년생 : 컨디션이 서서히 올라온다.

65년생 : 스스로를 믿는 것이 가장 중요하다.

77년생 : 논쟁은 피하고 부드럽게 마무리하라.

89년생 : 무리한 일정은 건강을 해친다.

01년생 : 작은 말실수에 유의.



54년생 : 기다리던 소식이 가까이 와 있다.

66년생 : 단정한 말투가 신뢰를 높인다.

78년생 : 추진력에 힘이 붙는 날.

90년생 : 가까운 인연 속에 기회가 있다.

02년생 : 말의 질감이 관계를 바꾼다.



43년생 : 도움을 받아도 부담 갖지 말라.

55년생 : 한 발 물러나면 그림이 더 잘 보인다.

67년생 : 말 한 번을 덜어내는 것이 지혜.

79년생 : 참는 힘이 상황을 반전시킨다.

91년생 : 서서히 행운의 길로 접어든다.

원숭이

44년생 : 사람 간 거리 조절이 중요하다.

56년생 : 짧은 휴식이 정신을 맑게 한다.

68년생 : 중요한 결정은 하루 더 숙성하라.

80년생 : 마음의 무거움이 완화된다.

92년생 : 중심을 지키는 태도가 관계를 정리한다.



45년생 : 새로운 계획은 천천히 추진하라.

57년생 : 갈등은 먼저 풀어야 한다.

69년생 : 기대치를 조금 낮추면 성과가 선명해진다.

81년생 : 결실이 서서히 드러난다.

93년생 : 먼저 움직이면 기회가 열린다.



46년생 : 기다림 속에 해답이 있다.

58년생 : 소신은 굽히지 말 것.

70년생 : 사람 선택은 신중해야 한다.

82년생 : 마음을 너무 빨리 열지 말라.

94년생 : 차분한 진행이 가장 빠른 길이다.

돼지

47년생 : 예상 밖의 이득 운이 있다.

59년생 : 소소한 기념이 따뜻함을 준다.

71년생 : 거래·약속은 세부를 다시 보라.

83년생 : 신용을 잃지 않는 것이 최우선.

95년생 : 마지막 점검이 전체를 좌우한다.
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 정형돈, 성형수술 직후 사진 공개…눈 퉁퉁 부어 “일주일간 못 나가”

    thumbnail - 정형돈, 성형수술 직후 사진 공개…눈 퉁퉁 부어 “일주일간 못 나가”

  2. “주사이모와 일면식 없다”는 정재형, 박나래 전 매니저 증언 들어보니

    thumbnail - “주사이모와 일면식 없다”는 정재형, 박나래 전 매니저 증언 들어보니

  3. 신정환, 복귀 본격화…탁재훈과 8년만에 재회→유튜브 출연

    thumbnail - 신정환, 복귀 본격화…탁재훈과 8년만에 재회→유튜브 출연

  4. “출근시간 안 지켰다” 매일 40분 일찍 온 직원 해고한 회사…法 “정당”

    thumbnail - “출근시간 안 지켰다” 매일 40분 일찍 온 직원 해고한 회사…法 “정당”

  5. “지하철서 모르는 사람이 팔에 피 묻히고 가” 충격…감염병 공포 퍼진 ‘유명 여행지’

    thumbnail - “지하철서 모르는 사람이 팔에 피 묻히고 가” 충격…감염병 공포 퍼진 ‘유명 여행지’

  6. 롯데백화점 “손님, ‘노조 조끼’ 벗으세요…출입 불가입니다”

    thumbnail - 롯데백화점 “손님, ‘노조 조끼’ 벗으세요…출입 불가입니다”
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved