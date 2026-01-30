[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 026년 2월 8일 일요일(음력 12월 21일, 계축일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

2026년 2월 8일 일요일(음력 12월 21일, 계축일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘검은 소(계축)’의 날입니다. 비를 머금은 구름 아래 묵묵히 밭을 가는 소의 형상입니다. 겉으로는 조용해 보이지만 내면에는 강한 인내심과 끈기를 품고 있습니다. 오늘은 서두르기보다는 차분하게 내실을 다지며 한 주를 준비하는 것이 좋은 성과를 가져옵니다.-쥐띠 (자)소와 쥐는 찰떡궁합(육합)입니다. 서로 부족한 부분을 채워주니 대인관계가 원만하고 마음이 편안한 하루입니다.1948년생: 집안에 웃음소리가 끊이지 않고 자손에게 효도를 받습니다.1960년생: 귀인의 도움으로 골치 아팠던 문제가 해결의 실마리를 찾습니다.1972년생: 새로운 계획을 세우기에 좋습니다. 머리가 맑고 아이디어가 좋습니다.1984년생: 동료나 친구와 협력하면 시너지 효과가 큽니다. 독불장군이 되지 마세요.1996년생: 썸 타는 사람이 있다면 오늘 관계가 급진전될 수 있습니다.-소띠 (축)자신의 날을 맞아 뚝심 있게 일을 추진할 수 있습니다. 다만, ‘황소고집’을 부리면 주변 사람과 마찰이 생길 수 있으니 귀를 여는 지혜가 필요합니다.1949년생: 옛 지인을 만나 즐거운 시간을 보내거나 반가운 연락을 받습니다.1961년생: 금전운이 무난합니다. 욕심부리지 않으면 현상 유지는 합니다.1973년생: 직장에서 당신의 성실함을 인정받습니다. 묵묵히 한 우물을 파세요.1985년생: 경쟁자가 나타나도 동요하지 마세요. 당신의 페이스를 유지하면 이깁니다.1997년생: 친구들과의 약속이 생활의 활력소가 됩니다. 즐겁게 어울리세요.-호랑이띠 (인)소(흙)가 나무(호랑이)의 뿌리를 잡아주는 형국이나, 다소 답답함을 느낄 수 있습니다. 조급함을 버리고 때를 기다리는 여유가 필요합니다.1950년생: 건강 관리에 신경 쓰세요. 소화가 잘 되는 음식을 드시는 게 좋습니다.1962년생: 투자나 금전 거래는 신중해야 합니다. 돌다리도 두들겨 보고 건너세요.1974년생: 뜻대로 일이 풀리지 않아도 실망하지 마세요. 내일은 더 좋습니다.1986년생: 연인이나 배우자에게 따뜻한 말 한마디가 필요한 날입니다.1998년생: 혼자만의 시간을 가지며 차분하게 미래를 설계해 보세요.-토끼띠 (묘)부지런히 움직이지만 실속이 부족할 수 있습니다. 이것저것 벌이기보다 한 가지 목표에 집중하는 것이 효율적입니다.1951년생: 가벼운 산책이나 운동으로 건강을 챙기세요. 무리한 활동은 금물입니다.1963년생: 남의 말에 휘둘려 지갑을 열지 마세요. 충동구매를 주의해야 합니다.1975년생: 직장에서 상사나 동료와 의견 차이가 있을 수 있습니다. 타협하세요.1987년생: 새로운 변화를 시도하기보다는 안정을 취하는 것이 유리합니다.1999년생: 친구 사이라도 예의를 지켜야 합니다. 말 실수를 조심하세요.-용띠 (진)소와 용은 서로 부딪히는 기운(파살)이 있습니다. 약속이 깨지거나 계획에 차질이 생길 수 있으니 유연한 대처가 필요합니다.1952년생: 주변 사람들과 불필요한 논쟁을 피하세요. 이겨도 손해입니다.1964년생: 믿었던 사람에게 서운함을 느낄 수 있습니다. 기대를 조금 낮추세요.1976년생: 문서나 계약 관련 일은 다음으로 미루는 것이 좋습니다.1988년생: 연인과 사소한 오해로 다툴 수 있습니다. 자존심을 버리고 먼저 사과하세요.2000년생: 집중력이 떨어지고 마음이 산만하니 안전사고에 유의하세요.-뱀띠 (사)소와 뱀은 아주 좋은 합(삼합)을 이룹니다. 당신의 지혜와 소의 끈기가 만나니 못 이룰 것이 없는 대길의 날입니다.1953년생: 집안에 경사가 생기거나 명예가 올라가는 기쁜 일이 있습니다.1965년생: 사업가는 매출이 오르고 직장인은 성과를 인정받습니다.1977년생: 귀인이 나타나 도움을 주니 어려움이 눈 녹듯 사라집니다.1989년생: 재물운과 연애운이 동시에 따릅니다. 행복한 고민을 하게 됩니다.2001년생: 시험이나 면접에서 좋은 결과를 기대할 수 있습니다. 자신감을 가지세요.-말띠 (오)소와 말은 서로 원망하는 관계(원진)입니다. 이유 없이 짜증이 나거나 감정 기복이 심해질 수 있으니 마인드 컨트롤이 필수입니다.1954년생: 가족에게 화풀이하지 마세요. 나중에 후회합니다.1966년생: 스트레스로 인한 두통이나 불면증을 조심하세요. 휴식이 보약입니다.1978년생: 직장에서 억울한 일이 있어도 오늘은 참는 것이 상책입니다.1990년생: 연인에게 집착하거나 의심하면 사이가 멀어집니다. 믿음을 가지세요.2002년생: 충동적인 행동은 실수를 부릅니다. 매사 신중하게 결정하세요.-양띠 (미)오늘은 소와 양이 정면으로 충돌하는 날(상충살)입니다. 변화와 변동이 심하고 사고수나 다툼수가 있으니 매사 조심해야 합니다.1955년생: 외출을 삼가고 집에서 조용히 보내는 것이 좋습니다. 낙상 주의.1967년생: 금전 손실이 우려되니 보증이나 투자는 절대 금물입니다.1979년생: 부부 싸움이 커질 수 있습니다. 욱하는 성질을 죽이세요.1991년생: 직장에서 구설수에 휘말릴 수 있으니 언행을 각별히 조심하세요.2003년생: 친구와 절교할 수도 있는 위기가 올 수 있습니다. 양보가 미덕입니다.-원숭이띠 (신)흙(소)이 금(원숭이)을 생해주니 든든한 지원군을 얻은 격입니다. 주변의 도움으로 일을 쉽게 처리하고 인기를 얻습니다.1956년생: 마음이 편안하고 여유가 넘칩니다. 취미 생활을 즐겨보세요.1968년생: 뜻밖의 횡재수나 선물이 들어올 수 있습니다. 기분 좋은 날입니다.1980년생: 당신의 재능을 마음껏 뽐낼 기회가 옵니다. 무대에 서세요.1992년생: 친구들과의 모임에서 즐거운 시간을 보내며 스트레스를 날립니다.2004년생: 용돈이 생기거나 아르바이트 자리를 구하는 등 금전운이 좋습니다.-닭띠 (유)소와 닭은 최상의 파트너(삼합)입니다. 재물운, 명예운, 애정운 모두 상승 곡선을 그리는 최고의 하루입니다.1957년생: 자녀의 효도나 배우자의 사랑으로 행복을 느낍니다.1969년생: 하는 일마다 순조롭게 풀리니 콧노래가 절로 나옵니다.1981년생: 직장에서 승진이나 보너스 등 좋은 소식을 기대해도 좋습니다.1993년생: 솔로라면 운명적인 상대를 만날 수 있습니다. 소개팅 강추!2005년생: 학업 성취도가 높고 칭찬을 받는 날입니다.-개띠 (술)비슷한 성향의 소와 개가 만나 경쟁심이 생기거나 형살(조정, 수술 등)이 작용할 수 있습니다. 겸손한 태도가 화를 면하게 합니다.1958년생: 건강 검진을 받거나 병원에 갈 일이 생길 수 있습니다.1970년생: 믿는 도끼에 발등 찍힐 수 있습니다. 비밀을 누설하지 마세요.1982년생: 자신이 한 말에 책임을 져야 할 일이 생깁니다. 신중하게 말하세요.1994년생: 남의 험담을 하다가 오히려 곤란해질 수 있습니다. 침묵이 금입니다.2006년생: 집중력이 떨어지고 산만해지기 쉬우니 주의하세요.-돼지띠 (해)흙(소)이 물(돼지)을 가두는 형국이라 답답함을 느낄 수 있습니다. 내 뜻대로 되지 않아도 조급해하지 말고 흐름에 맡기세요.1959년생: 재물운은 좋으나 지출 관리도 필요합니다. 낭비를 줄이세요.1971년생: 바쁜 일상 속에서 잠시 쉼표를 찍으세요. 차 한 잔의 여유가 필요합니다.1983년생: 직장에서 상사의 간섭이 심해질 수 있습니다. 유연하게 대처하세요.1995년생: 연인과 오붓한 데이트를 즐기기에 좋습니다. 사랑이 깊어집니다.2007년생: 혼자만의 시간을 가지며 차분하게 한 주를 정리해 보세요.