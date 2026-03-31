[김동완의 오늘의 운세] 2026년 3월 31일

48년생 : 어려운 일이 생길 수 있다.60년생 : 작지만 소득이 있으니 기쁘다.72년생 : 대인 관계에 신경써야 한다.84년생 : 친구에게 마음을 쓰는 게 좋다.96년생 : 일이 잘되며 소득이 크다.49년생 : 관록을 얻는다.61년생 : 너그러운 마음을 지녀야 한다.73년생 : 포기하지 않는 것이 좋다.85년생 : 뜻밖의 좋은 일이 생긴다.97년생 : 차근차근 경험을 쌓는 게 좋다.호랑이50년생 : 남의 일에 간섭하면 화를 부를 수 있다.62년생 : 자신을 낮추고 겸손해야 한다.74년생 : 막혀있던 일들이 풀린다.86년생 : 인정도 받고 즐거움도 크다.98년생 : 솔선수범하는 것이 이익이다.토끼51년생 : 인내심을 발휘하는 게 좋다.63년생 : 도움의 손길이 나타난다.75년생 : 대화로 푸는 것이 좋겠다.87년생 : 일을 성취하니 소득도 크다.99년생 : 활기가 넘쳐나니 적극적으로 밀고 나가라.52년생 : 무리하지 말고 건강에 신경을 써야 한다.64년생 : 베푼 만큼 돌아온다.76년생 : 즐거움과 행운이 있다.88년생 : 매사 신중하고 꼼꼼하게 확인하는 것이 좋다.00년생 : 이익보다 지출이 많을 수 있다.53년생 : 귀인이 돕는 날이다.65년생 : 베푼다는 생각으로 지내는 것이 길하다.77년생 : 과감하게 밀고 나가면 얻는 것 있다.89년생 : 즉흥적인 언행을 삼가는 게 좋겠다.01년생 : 새로운 기회가 열리겠다.54년생 : 일상에 활기가 넘친다.66년생 : 자기 관리에 신경을 쓰는 것이 좋겠다.78년생 : 힘들지만 결국 풀린다.90년생 : 집안이 태평하니 걱정이 없다.02년생 : 상사로부터 인정받는다.43년생 : 분위기에 들뜨지 않는 게 좋다.55년생 : 열심히 하지만 이득이 적구나.67년생 : 사소한 다툼이 있을 수 있다.79년생 : 작은 일부터 시작하는 게 좋다.91년생 : 새로운 인연을 만난다.원숭이44년생 : 사는 보람을 느끼는 날이다.56년생 : 가정에 기쁜 일이 생긴다.68년생 : 무리는 하지 않는 게 좋다.80년생 : 일의 성과가 빛난다.92년생 : 고립되기 전에 타협하는 게 좋다.45년생 : 반가운 손님이 방문한다.57년생 : 장거리 여행은 무리다.69년생 : 시간의 여유가 필요하다.81년생 : 새로운 일은 하지 않는 게 좋다.93년생 : 돈과 인연이 생긴다.46년생 : 마음이 풍족해지는구나.58년생 : 일찍 귀가함이 길하다.70년생 : 욕심을 부리다가 손해를 볼 수 있다.82년생 : 감정을 감추는 게 좋다.94년생 : 우연히 돕는 사람이 생긴다.돼지47년생 : 운이 불리하니 주의하는 게 좋다.59년생 : 집안에 좋은 일이 생긴다.71년생 : 지출을 줄이고 절약하는 게 좋다.83년생 : 가족의 의견을 따르는 것이 길하다.95년생 : 남의 말을 하다가 어려움을 겪을 수 있다.