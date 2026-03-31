[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 4월 1일 수요일(음력 2월 14일, 을사일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

2026년 4월 1일 수요일(음력 2월 14일, 을사일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘푸른 뱀(을사)’*의 날입니다. 푸른 잎사귀(을목) 사이를 지혜롭게 빠져나가는 뱀(사화)의 형상으로, 두뇌 회전이 아주 빠르고 감수성이 무척 풍부해지는 4월의 첫날입니다. 봄날의 생기처럼 유연하고 부드러운 태도로 일상에 임한다면, 얽혀 있던 어려운 문제도 시원하게 풀리는 긍정적인 하루를 보낼 수 있습니다.쥐띠 (자)물(쥐)과 불(뱀)이 만나 팽팽한 긴장감이 감돌지만, 서로에게 좋은 자극이 되어 놀라운 발전의 계기가 됩니다. 바쁘게 움직이는 만큼 확실한 실속을 챙길 수 있는 날입니다.1948년생: 컨디션이 눈에 띄게 좋아지고 활력이 넘칩니다. 봄맞이 가벼운 산책을 다녀오세요.1960년생: 그동안 미뤄왔던 껄끄러운 일을 처리하기에 아주 좋습니다. 속전속결로 해결됩니다.1972년생: 새로운 기획이나 아이디어가 번뜩여 업무에 적용하면 동료들에게 좋은 반응을 얻습니다.1984년생: 혼자 모든 것을 짊어지려 하지 마세요. 직장 동료들과 협력하면 어려운 일도 매끄럽게 넘어갑니다.1996년생: 썸 타는 사람이 있다면 가벼운 농담이나 연락으로 거리를 좁혀보세요. 관계가 진전됩니다.소띠 (축)뱀과 소는 눈빛만 봐도 척척 맞는 찰떡궁합(삼합)입니다. 뱀의 지혜로운 불기운이 소의 우직함을 따뜻하게 도와주니, 귀인의 든든한 도움을 받아 만사형통하는 최고의 수요일입니다.1949년생: 집안에 큰 경사가 생기거나 자손에게서 아주 기분 좋은 소식을 듣고 함박웃음을 짓습니다.1961년생: 문서 운이 유독 좋아 기다리던 계약이나 매매가 아주 만족스럽게 성사될 수 있습니다.1973년생: 직장에서 승진, 영전이나 뜻밖의 포상 등 기분 좋은 일이 생겨 어깨가 한껏 으쓱해집니다.1985년생: 당신의 묵묵한 능력을 제대로 인정받고 리더십을 발휘하여 눈부신 성과를 냅니다.1997년생: 연애운이 최상입니다. 마음에 드는 사람에게 용기 내어 다가가면 핑크빛 기류가 흐릅니다.호랑이띠 (인)뱀과 호랑이는 서로 으르렁거리며 꼬이는 형국(형살)입니다. 4월의 시작부터 의욕이 너무 앞서 잔실수를 하거나 억울한 구설에 휘말릴 수 있으니, 대인관계에서 언행을 조심해야 합니다.1950년생: 낙상 사고 등 뼈나 관절 부상을 조심하고, 무리한 외출은 피하고 안전을 챙기세요.1962년생: 굳게 믿었던 지인에게 묘한 서운함을 느낄 수 있습니다. 중요한 비밀은 혼자만 간직하세요.1974년생: 운전 시 교통법규를 철저히 준수하고, 시비가 붙으면 무조건 피하는 게 상책입니다.1986년생: 직장에서 독단적인 행동은 적을 만듭니다. 동료와 협력하고 둥글게 양보하세요.1998년생: 친구와 쓸데없는 자존심 싸움으로 감정을 크게 소모할 수 있습니다. 말을 거두고 한발 물러서세요.토끼띠 (묘)나무(토끼)가 불(뱀)을 활활 살려주니 창의력이 샘솟고 활기가 넘쳐흐릅니다. 당신의 통통 튀는 매력과 아이디어가 빛을 발하여 4월의 첫날을 화려하게 장식하는 생산적인 하루입니다.1951년생: 마음이 편안하고 여유가 넘칩니다. 좋아하는 취미 생활을 즐기며 힐링하세요.1963년생: 뜻밖의 쏠쏠한 재물이 들어오거나 기분 좋은 선물을 받을 수 있는 금전운 상승의 날입니다.1975년생: 팀 프로젝트나 회의에서 훌륭한 중심 역할을 해내어 동료들의 칭찬을 한 몸에 받습니다.1987년생: 퇴근 후 새로운 취미나 배움, 혹은 운동에 과감하게 도전하기에 아주 긍정적인 날입니다.1999년생: 센스가 돋보여 인기가 많아지고 모임에서 주변 사람들의 호감을 사는 신나는 수요일입니다.용띠 (진)불(뱀)이 흙(용)을 단단하게 구워 생해주니 아주 든든한 지원군을 등 뒤에 얻은 격입니다. 주변의 따뜻한 배려와 윗사람의 적극적인 도움으로 일 처리가 수월해지고 좋은 결과를 낳습니다.1952년생: 명예운이 높아져 모임에서 훌륭한 리더로 추대를 받거나 큰 칭찬을 듣는 날입니다.1964년생: 사업상 아주 유리하고 좋은 계약이 성사되거나 긍정적인 수익을 기대할 만합니다.1976년생: 눈빛만 봐도 통하는 협력자를 만나 일이 시원하게 진행됩니다. 팀워크가 화려하게 빛납니다.1988년생: 그동안 착실히 준비했던 기획이나 아이디어를 상사에게 당당히 어필하기에 아주 좋은 타이밍입니다.2000년생: 미뤄둔 과제 제출이나 학업 등 목표하던 바를 매끄럽게 달성할 수 있는 긍정적인 날입니다.뱀띠 (사)자신의 날을 만났지만, 불이 두 개나 겹치니 화력이 너무 강합니다(자형살). 경쟁심이 지나치게 치솟아 섣부른 결정을 내릴 수 있으니, 무조건 마음을 차분하게 가라앉혀야 합니다.1953년생: 옹고집을 부리면 가족들과 척을 지게 됩니다. 주변 사람들의 부드러운 의견을 경청하세요.1965년생: 동업 제안이나 섣부른 투자가 들어오면 며칠 미루고 신중하게 검토해야 금전적 손해를 피합니다.1977년생: 직장에서 동료와 업무 성과를 놓고 쓸데없는 기싸움을 할 수 있습니다. 쿨하게 페어플레이 하세요.1989년생: 연인에게 과도하게 집착하거나 내 잣대를 강요하면 큰 싸움의 불씨가 됩니다. 넉넉한 배려심이 필요합니다.2001년생: 만우절이라고 가벼운 장난이나 충동적인 짓을 벌였다가 수습을 해야 할 수 있습니다. 자제하세요.말띠 (오)뱀과 말은 같은 뜨거운 불의 기운으로 열정과 에너지가 넘칩니다. 사교성이 최고조에 달해 대인관계가 무척 폭폭해지고 유쾌한 소통이 줄을 잇는 기분 좋은 하루입니다.1954년생: 반가운 옛 지인이 찾아오거나 멀리서 아주 기분 좋은 소식이 들려와 입가에 미소가 번집니다.1966년생: 영업이나 사업 종사자는 새 달을 맞아 매출이 오르는 즐거운 기쁨을 맛봅니다.1978년생: 당신의 넘치는 매력과 실력을 발휘할 기회가 옵니다. 팀 분위기 메이커로 활약해 보세요.1990년생: 친구들이나 연인과의 봄나들이나 저녁 약속이 아주 큰 행운과 활력을 가져다줍니다. 즐겁게 약속을 잡으세요.2002년생: 우연한 자리에서 첫눈에 반할 만한 매력적이고 유쾌한 인연을 만날 수 있는 길일입니다.양띠 (미)불(뱀)이 흙(양)을 포근하게 덥혀주니 무척 안정적이고 평화로운 4월의 첫날입니다. 묵묵히 노력한 만큼의 달콤한 대가가 확실히 따르는 정직하고 훌륭한 수요일입니다.1955년생: 컨디션이 크게 호전되고 기력이 솟아납니다. 화초를 가꾸거나 산책을 즐기며 힐링하세요.1967년생: 귀인의 든든한 도움으로 재물운이 크게 상승합니다. 소소한 횡재수나 투자 수익도 기대해 보세요.1979년생: 직장에서 당신의 묵묵한 능력을 인정받고 상사에게 아주 기분 좋은 칭찬을 듣습니다.1991년생: 짝사랑하던 사람과 부쩍 가까워지거나, 썸 타는 관계가 연인으로 발전하는 무척 설레는 날입니다.2003년생: 학업이나 업무에서 짜릿한 성취감을 맛보며 기분 좋게 퇴근/하교하는 즐거운 하루입니다.원숭이띠 (신)뱀과 원숭이는 찰떡처럼 합(合)이 맞다가도 묘하게 꼬이는 형(刑)의 관계입니다. 시작은 의기투합하여 아주 좋으나 끝에 가서 어긋날 수 있으니, 매사 맺고 끊음을 확실하게 해야 뒤탈이 없습니다.1956년생: 남의 일에 무심코 오지랖을 부렸다가 혼자 덤터기를 쓸 수 있습니다. 못 본 척 넘어가고 내 일만 챙기세요.1968년생: 헛소문이나 남의 뒷담화에 엮여 억울한 구설에 오를 수 있으니 입을 꽉 닫으세요.1980년생: 업무나 계획이 잘 풀리는 듯하다가 막판에 엎어질 수 있습니다. 퇴근 전까지 절대 서류에서 눈을 떼지 마세요.1992년생: 연인과 심하게 다투었다가 극적으로 화해하기를 반복합니다. 불필요한 감정 소모를 줄이세요.2004년생: 친구와의 약속이 갑자기 변경되거나 취소될 수 있습니다. 쿨하게 넘기고 밀린 취미 생활을 즐기세요.닭띠 (유)뱀과 닭은 최상의 환상 파트너(삼합)입니다. 직장에서 동료들과 눈빛만 봐도 아는 완벽한 호흡을 자랑하며, 재물운과 명예운을 양손에 모두 거머쥐는 대길의 하루입니다.1957년생: 자녀에게 든든한 효도를 받거나 집안에 어깨가 으쓱해질 큰 경사가 생겨 웃음꽃이 만발합니다.1969년생: 생각하고 추진하는 일마다 막힘없이 순조롭게 풀리니 콧노래가 하루 종일 멈추지 않습니다.1981년생: 직장에서 승진, 중요한 보직 이동이나 뜻밖의 포상 등 아주 훌륭하고 기분 좋은 소식을 기대해도 좋습니다.1993년생: 당신의 빛나는 능력과 끼를 마음껏 펼칠 수 있는 완벽한 무대가 열립니다. 당당히 즐기세요!2005년생: 공부나 과제에서 놀라운 집중력을 발휘해 칭찬을 듣고 아주 뿌듯한 성취감을 맛봅니다.개띠 (술)뱀과 개는 서로 신경전을 벌이고 묘하게 엇나가는 껄끄러운 관계(원진/귀문살)입니다. 이유 없이 짜증이 치밀어 오르고 예민해질 수 있으니, 남을 신경 쓰기보다 혼자만의 휴식 시간이 절실합니다.1958년생: 밖에서 받은 스트레스를 애꿎은 배우자나 가족에게 화풀이하지 마세요. 집안 분위기만 싸늘해집니다.1970년생: 굳게 믿었던 지인이나 직장 동료에게 섭섭한 마음이 듭니다. 오늘은 애초에 기대치를 꺾으세요.1982년생: 직장에서 억울한 오해를 사거나 핀잔을 들을 수 있으니 섣불리 변명하기보다 묵묵히 자리를 지키는 게 이득입니다.1994년생: 홧김에 연인에게 평생 지울 수 없는 상처를 주는 비수를 꽂을 수 있습니다. 무조건 입을 꾹 닫으세요.2006년생: 집중력이 바닥을 치고 잡생각만 떠다닙니다. 일찍 귀가하여 푹 자는 것이 최선의 보약입니다.돼지띠 (해)오늘은 뱀과 돼지가 정면으로 충돌하는 날(상충살)입니다. 물과 불의 치열한 싸움이라 크고 작은 사고수가 있고 다툼이 일어날 수 있으니, 매사 한 발 뒤로 물러나 양보하는 것이 상책입니다.1959년생: 장거리 이동이나 운전은 가급적 미루거나 대중교통을 이용하는 것이 좋습니다. 낙상 및 안전에 각별히 주의하세요.1971년생: 아무리 친한 지인이라도 섣부른 금전 거래는 절대 금물입니다. 빌려주지도 말고 빌리지도 마세요.1983년생: 직장에서 사소한 의견 대립이 윗사람과의 큰 싸움으로 번질 수 있습니다. 억울해도 무조건 참아야 합니다.1995년생: 운전 시 화가 나는 일이 생겨도 절대 창문을 내리지 말고 무조건 양보 운전을 하세요.2007년생: 친절과 장난을 구분하지 못해 친구와 크게 다툴 수 있는 위태로운 날입니다. 선을 넘는 농담은 삼키세요.