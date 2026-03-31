[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 4월 4일 토요일(음력 2월 17일, 무신일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

2026년 4월 4일 토요일(음력 2월 17일, 무신일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘황금 원숭이(무신)’의 날입니다. 거대한 산(무토) 위를 자유롭게 뛰노는 원숭이(신금)의 형상으로 다재다능한 재주와 번뜩이는 임기응변이 빛을 발하는 주말입니다. 호기심이 왕성해지고 새로운 것을 배우거나 야외 활동을 즐기기에 무척 좋은 날이지만, 지나친 꾀를 부리거나 섣부른 언행은 주변의 오해를 살 수 있으니 진중함을 한 스푼 더하는 것이 좋습니다.쥐띠 (자)쥐와 원숭이는 눈빛만 봐도 척척 통하는 최고의 단짝(삼합)입니다. 당신의 지혜에 원숭이의 재주가 더해져 주말 내내 텐션이 쑥쑥 오르고, 어딜 가든 사람들과 유쾌하게 어울리는 대길의 하루입니다.1948년생: 아랫사람이나 자녀의 방문으로 집안에 웃음꽃이 피고 화기애애한 시간을 보냅니다.1960년생: 그동안 공들였던 인간관계나 취미 모임에서 쏠쏠하고 기분 좋은 보람을 느낍니다.1972년생: 활동력이 왕성해져 동호회나 주말 약속에서 사람들과 유쾌하게 소통하며 스트레스를 날립니다.1984년생: 동료나 친구들과 척척 맞는 호흡으로 주말 계획이 완벽하게 진행됩니다. 리더십을 발휘하세요.1996년생: 연애운이 아주 좋습니다. 당신의 재치와 매력이 단연 돋보여 데이트에서 큰 호감을 얻습니다.소띠 (축)흙(소)이 쇠(원숭이)를 든든하게 받쳐주는 형국이라 안락하고 편안한 주말입니다. 화려한 외출이나 요행을 바라기보다는 묵묵히 내실을 다지며 가족과 함께할 때 가장 알찬 휴식이 됩니다.1949년생: 따뜻한 차 한 잔과 함께 밀린 드라마를 보거나 조용히 휴식하며 에너지를 채우세요.1961년생: 겉치레보다는 철저하게 실속을 차리는 것이 유리합니다. 남의 시선은 신경 쓰지 마세요.1973년생: 외출보다는 집에서 밀린 집안일을 하거나 복잡한 머릿속을 차분히 정리하기에 훌륭한 날입니다.1985년생: 가족이나 연인에게 든든한 버팀목이 되어주면 깊은 신뢰와 사랑이 싹틉니다.1997년생: 시끌벅적한 핫플보다는 혼자서 조용히 취미 생활이나 독서에 집중하기에 아주 좋습니다.호랑이띠 (인)오늘은 원숭이와 호랑이가 정면으로 쾅 충돌하는 날(상충살)입니다. 쇳덩이와 나무가 부딪히듯 이동 중에 억울한 다툼수나 사고수가 있으니, 주말이지만 가급적 외출을 삼가고 납작 엎드려야 합니다.1950년생: 장거리 운전이나 낯선 곳으로의 등산은 피하는 것이 좋습니다. 낙상 사고에 유의하세요.1962년생: 믿었던 사람에게 묘한 서운함을 느끼거나 주말 약속이 펑크 날 수 있으니 기대를 낮추세요.1974년생: 배우자나 가족과 날카로운 마찰이 생길 수 있습니다. 정면충돌은 무조건 피해야 평화롭습니다.1986년생: 의욕이 앞서 섣부르게 야외 활동을 벌이면 잔부상이 따릅니다. 무조건 안전이 우선입니다.1998년생: 욱하는 마음에 친한 친구나 연인에게 상처 주는 말을 쏟아낼 수 있습니다. 입을 꾹 닫으세요.토끼띠 (묘)원숭이와 토끼는 서로 몹시 예민하게 만드는 관계(원진/귀문살)입니다. 모처럼의 주말인데도 괜히 눈에 거슬리고 짜증이 확 치밀어 오를 수 있으니, 남을 신경 쓰기보다 나만의 공간에서 마음을 둥글게 다스려야 합니다.1951년생: 신경성 두통이나 소화불량을 조심하세요. 마음을 편안하게 먹고 일찍 주무시는 게 보약입니다.1963년생: 가까운 가족이나 친척에게 섭섭한 마음이 들어도 오늘은 겉으로 절대 티 내지 마세요.1975년생: 내 뜻과 다르게 가족 나들이나 일정이 꼬여 짜증이 나도 융통성 있게 웃어넘기세요.1987년생: 연인에게 무심코 던진 뾰족한 농담이 큰 싸움의 불씨가 될 수 있습니다. 말실수를 철저히 조심하세요.1999년생: 남의 일에 오지랖을 부리다 나만 억울하게 독박을 씁니다. 철저히 내 휴식에만 집중하세요.용띠 (진)원숭이와 용은 환상의 시너지를 내는 완벽한 파트너(삼합)입니다. 당신의 넓은 포부와 원숭이의 재주가 만나 무한한 에너지를 뿜어내니, 주말 나들이나 모임에서 장애물 없이 만사형통으로 흘러갑니다.1952년생: 대인관계가 유독 빛나 어딜 가나 존경을 받고 동호회나 모임의 훌륭한 리더 역할을 톡톡히 합니다.1964년생: 재물운이 크게 상승하여 주머니가 두둑해집니다. 사랑하는 사람들에게 기분 좋게 한턱내보세요.1976년생: 가족이나 지인들과 손발이 척척 맞아 주말 계획이 아주 완벽하고 유쾌하게 진행됩니다.1988년생: 묵묵히 내실을 다져온 부업이나 취미에서 쏠쏠한 성과가 나타나기 시작합니다. 자신감을 가지세요.2000년생: 마음이 잘 맞는 친구들과 봄나들이를 가거나 아주 유익하고 즐거운 시간을 맘껏 보냅니다.뱀띠 (사)원숭이와 뱀은 찰떡처럼 합(合)이 맞다가도 묘하게 꼬이는 형(刑)의 관계입니다. 오전에는 의기투합하여 아주 즐겁게 시작하지만 오후 늦게 어긋날 수 있으니, 주말 약속은 가급적 짧고 굵게 끝내는 것이 좋습니다.1953년생: 남의 일에 무심코 참견했다가 혼자 덤터기를 쓸 수 있습니다. 못 본 척 둥글게 넘어가세요.1965년생: 가까운 지인이라도 섣부른 금전 요구나 부탁이 들어오면 단호하고 부드럽게 거절해야 합니다.1977년생: 주말 나들이가 잘 풀리는 듯하다가 막판에 교통체증이나 짜증으로 엎어질 수 있습니다. 일찍 귀가하세요.1989년생: 친구나 연인과 쓸데없는 자존심 대결이나 기싸움을 할 수 있습니다. 쿨하게 져주는 것이 이깁니다.2001년생: 약속이 갑자기 변경되거나 펑크 날 수 있습니다. 짜증 내지 말고 쿨하게 밀린 영화를 즐기세요.말띠 (오)불(말)이 쇠(원숭이)를 제련하느라 열을 뿜어내는 형국입니다. 주말을 맞아 의욕은 몹시 앞서지만 체력 소모가 크고 스트레스를 받을 수 있으니, 빡빡한 일정보다는 여유로운 현상 유지에 주력하세요.1954년생: 피로가 쉽게 누적될 수 있습니다. 억지로 등산이나 외출을 잡기보다 집에서 푹 쉬는 것이 최고입니다.1966년생: 예상치 못한 지출이 훅 나갈 수 있습니다. 외식이나 쇼핑을 할 때 지갑 사정을 한 번 더 점검하세요.1978년생: 모처럼의 휴일임에도 책임감이 무겁게 느껴져 어깨가 뻐근합니다. 오늘은 모든 것을 내려놓고 쉬세요.1990년생: 화려한 유행이나 핫플을 좇다 텅 빈 지갑을 보게 됩니다. 내실을 챙기고 과소비를 꾹 참으세요.2002년생: 마음은 밖으로 붕 떠 있지만 컨디션이 안 따라줍니다. 가벼운 홈트레이닝으로 굳은 몸만 푸세요.양띠 (미)흙(양)이 쇠(원숭이)를 단단하게 생해주니 든든한 귀인을 만나는 형국입니다. 주변의 따뜻한 배려를 듬뿍 받아 주말의 여유를 마음껏 누리며, 사랑하는 사람들과 힐링하기에 완벽한 토요일입니다.1955년생: 앓던 이가 빠지듯 묵혀둔 골칫거리가 가족이나 귀인의 든든한 도움으로 시원하게 해결됩니다.1967년생: 뜻밖의 쏠쏠한 횡재수나 기분 좋은 선물이 쏙 들어와 하루 종일 입가에 미소가 떠나지 않습니다.1979년생: 당신의 다정한 헌신을 가족들이 알아주고 칭찬을 듬뿍 해 어깨가 으쓱해지는 평화로운 날입니다.1991년생: 당신의 따뜻하고 센스 있는 매력이 돋보여 소개팅이나 데이트에서 호감을 독차지하는 신나는 날입니다.2003년생: 치열하게 땀 흘려 노력한 평일의 보상을 아주 달콤하게 받는 무척 긍정적이고 즐거운 하루입니다.원숭이띠 (신)자신의 날을 만났습니다. 두뇌 회전이 몹시 빠르고 재치가 넘쳐 어딜 가나 시선을 끌지만, 원숭이 두 마리가 모이면 자만심이 하늘을 찌를 수 있습니다. 섣부른 꾀를 부리기보다 겸손하게 행동하세요.1956년생: 고집을 뻣뻣하게 부리면 가족들과 완전히 고립됩니다. 배우자의 조언을 부드럽게 수용하세요.1968년생: 말 한마디에 천 냥 빚을 갚거나 만들 수 있습니다. 주말 모임에서 언행을 각별히 신중히 하세요.1980년생: 당신의 숨겨둔 재능과 유머 감각을 100% 뽐낼 무대가 열립니다. 당당하게 매력을 보여주세요.1992년생: 너무 앞서 나가거나 잘난 척을 하면 친구들의 질투를 받습니다. 템포를 조절하고 배려하세요.2004년생: 톡톡 튀는 매력으로 동성, 이성 가릴 것 없이 인기가 쑥쑥 올라가는 몹시 신나고 경쾌한 날입니다.닭띠 (유)비슷한 쇠(금)의 기운끼리 만나 묘한 경쟁심이 생기면서도 서로 통하는 구석이 많습니다. 혼자 있기보다는 친구나 동료와 어울려 취미를 공유하고 긍정적인 에너지를 발산하기 아주 좋습니다.1957년생: 겉모습에 신경 쓰고 옷차림을 화사하게 단정히 하면 아주 기분 좋고 유익한 만남이 성사됩니다.1969년생: 자신의 주장을 너무 굽히지 않으면 모임 분위기가 싸해집니다. 둥글게 져주는 여유를 가지세요.1981년생: 지인들과의 주말 골프나 스포츠에서 끓어오르는 승부욕을 긍정적으로 불태우면 스트레스가 싹 날아갑니다.1993년생: 연인 사이에 불필요한 자존심 싸움이나 묘한 기싸움을 피하세요. 져주는 것이 완벽히 이기는 겁니다.2005년생: 마음이 잘 맞는 친구들과 핫플에서 어울려 잊지 못할 왁자지껄하고 즐거운 추억을 잔뜩 만듭니다.개띠 (술)흙(개)이 금(원숭이)을 단단하게 챙겨주고 생해주는 베푸는 날입니다. 남을 따뜻하게 돕고 배려하면 벅찬 보람을 느끼고, 가족이나 지인들 사이에서 당신의 든든한 평판이 무척 좋아지는 길일입니다.1958년생: 오랜 친구나 뜻이 찰떡같이 맞는 친척을 만나 회포를 풀고 든든한 마음의 위안과 즐거움을 얻습니다.1970년생: 집안의 묵은 대소사를 깔끔하게 챙기거나 밀린 정리를 하면서 아주 큰 성취감과 안도감을 느낍니다.1982년생: 배우자나 가족을 위해 맛있는 요리를 솜씨 좋게 대접해 보세요. 칭찬과 사랑이 쏟아집니다.1994년생: 연인이나 썸남썸녀를 위해 세심하게 배려하고 데이트 코스를 짠다면 점수를 아주 크게 땁니다.2006년생: 부모님이나 어른들의 심부름을 기분 좋게 도와드리면 기대 이상의 두둑한 용돈이 생길 수 있습니다.돼지띠 (해)원숭이와 돼지는 서로 미워하고 훼방을 놓는 껄끄러운 관계(해살)입니다. 의도치 않게 오해를 사거나 억울한 누명을 쓸 수 있으니, 남의 일에 섣불리 참견하지 말고 토요일 하루는 철저히 입을 닫아야 합니다.1959년생: 남의 헛소문이나 남의 집안일에 엮여 기분을 망치지 말고 나만의 흔들리지 않는 휴식을 취하세요.1971년생: 아무리 친한 지인이라도 주말에 들어오는 섣부른 금전 요구나 부탁은 절대, 무조건 피해야 합니다.1983년생: 가족 모임에서 억울한 핀잔을 듣거나 비교를 당할 수 있으니 섣불리 발끈하지 말고 둥글게 웃어넘기세요.1995년생: 홧김에 연인에게 평생 지울 수 없는 상처 주는 비수를 꽂을 수 있습니다. 무조건 입술을 꽉 깨물고 참으세요.2007년생: 복잡하고 시끄러운 모임보다는 혼자 조용히 영화를 보거나 차분하게 음악을 들으며 힐링하는 것이 상책입니다.