[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 4월 5일 일요일(음력 2월 18일, 기유일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

2026년 4월 5일 일요일(음력 2월 18일, 기유일)의 띠별 운세를 전해드립니다.주말의 마지막 날인 오늘은 ‘황금 닭(기유)’의 날입니다. 비옥하고 따뜻한 흙(기토) 속에서 반짝이는 보석이나 부지런한 닭(유금)의 형상입니다. 섬세하고 꼼꼼한 기운이 강해져 미뤄둔 집안일을 깔끔하게 정리하거나, 다가오는 새로운 한 주를 위해 알찬 실속을 챙기기에 아주 훌륭하고 생산적인 일요일입니다.쥐띠 (자)닭과 쥐는 서로 몹시 예민하게 만드는 관계(자유귀문/파살)입니다. 모처럼의 일요일인데도 괜히 눈에 거슬리는 일이 많고 신경이 날카로워질 수 있으니, 남의 일에 간섭하기보다 혼자만의 힐링 시간이 필요합니다.1948년생: 가족이나 자녀에게 섭섭한 마음이 들어도 오늘은 겉으로 쏘아붙이지 말고 부드럽게 넘기세요.1960년생: 무리한 주말 외출은 피로와 짜증만 부릅니다. 따뜻한 차를 마시며 집에서 푹 재충전하세요.1972년생: 가까운 지인과 의견 충돌이 팽팽해질 수 있으니 섣부른 조언이나 참견은 절대 금물입니다.1984년생: 연인이나 배우자에게 괜한 꼬투리를 잡다 큰 싸움이 될 수 있습니다. 둥글게 생각하고 넘어가세요.1996년생: 감정 기복이 심해지고 괜히 우울감이 들 수 있습니다. 좋아하는 영화나 음악으로 기분 전환을 하세요.소띠 (축)닭과 소는 눈빛만 봐도 척척 통하는 찰떡궁합(삼합)입니다. 닭의 예리함이 소의 우직함을 든든하게 도와주니, 마음이 한없이 평온해지고 귀인의 도움을 받아 만사형통하는 최고의 일요일입니다.1949년생: 집안에 큰 경사가 생기거나 자손에게서 아주 기분 좋은 소식을 듣고 함박웃음을 짓습니다.1961년생: 문서 운과 재물운이 유독 좋아 기다리던 계약이나 매매 이야기가 아주 긍정적으로 오갑니다.1973년생: 미뤄두었던 골칫거리들이 시원하게 해결되며 홀가분한 마음으로 주말 저녁을 만끽합니다.1985년생: 가족이나 지인들에게 당신의 헌신을 인정받고 큰 칭찬을 듬뿍 들어 어깨가 한껏 으쓱해집니다.1997년생: 연애운이 최상입니다. 마음에 드는 사람에게 용기 내 다가가면 핑크빛 로맨스가 시작됩니다.호랑이띠 (인)닭과 호랑이는 서로 원망하고 미워하는 껄끄러운 관계(원진살)입니다. 주말의 피로가 몰려와 사소한 농담에도 발끈하기 쉽고 오해가 싹틀 수 있으니, 무조건 긍정적인 마인드 컨트롤이 생명입니다.1950년생: 쓸데없는 고집을 부리면 가족들과 완전히 고립됩니다. 부드러운 미소로 화답하세요.1962년생: 믿었던 지인에게 묘한 서운함을 느낄 수 있습니다. 중요한 비밀은 혼자만 꾹 간직하세요.1974년생: 내 뜻과 다르게 가족 나들이나 일정이 꼬여 짜증이 나도 융통성 있게 웃어넘기세요.1986년생: 배우자나 연인에게 과도하게 집착하거나 질투심을 내보이면 사이가 무섭게 멀어집니다.1998년생: 욱하는 마음에 친한 친구에게 상처 주는 말을 쏟아낼 수 있습니다. 말을 거두고 한발 물러서세요.토끼띠 (묘)오늘은 닭과 토끼가 정면으로 쾅 충돌하는 날(상충살)입니다. 날카로운 칼(닭)이 나무(토끼)를 베는 형국이라 다툼수와 사고수가 몹시 심하니, 일요일이지만 가급적 외출을 삼가고 납작 엎드려야 합니다.1951년생: 낙상 사고 등 뼈나 관절 부상을 조심하고, 무리한 산책이나 외출은 피하고 안전을 챙기세요.1963년생: 금전적인 손실이나 물건 분실 우려가 큽니다. 지갑이나 귀중품 단속을 철저히 하는 게 낫습니다.1975년생: 가족 간에 날카로운 언쟁이 벌어질 수 있습니다. 억울해도 무조건 내가 먼저 져주는 것이 이득입니다.1987년생: 약속이 펑크 나거나 일정에 차질이 생깁니다. 억지로 풀려 하지 말고 쿨하게 집에서 휴식하세요.1999년생: 홧김에 한 충동적인 소비는 뼈저린 카드값으로 돌아옵니다. 신용카드를 눈에서 싹 치우세요.용띠 (진)용과 닭은 서로를 완벽하게 보완해 주는 최고의 환상 파트너(육합)입니다. 당신의 넓은 포부와 닭의 섬세함이 만나 무한한 시너지를 뿜어내니, 어디를 가든 대접받고 행운이 쏟아지는 대길의 날입니다.1952년생: 대인관계가 유독 빛나 어딜 가나 존경을 받고 가족 모임의 훌륭한 중심 역할을 톡톡히 합니다.1964년생: 재물운이 크게 상승하여 주머니가 몹시 두둑해집니다. 사랑하는 사람들에게 기분 좋게 한턱내보세요.1976년생: 눈빛만 봐도 통하는 지인들과 손발이 척척 맞아 주말 계획이 아주 완벽하고 유쾌하게 진행됩니다.1988년생: 묵묵히 내실을 다져온 부업이나 취미에서 쏠쏠한 성과가 나타나기 시작합니다. 자신감을 꽉 채우세요.2000년생: 미뤄둔 과제나 자격증 공부 등 목표하던 바를 스무스하게 달성할 수 있는 긍정적이고 알찬 날입니다.뱀띠 (사)닭과 뱀은 눈빛만 봐도 척척 통하는 훌륭한 파트너(삼합)입니다. 뱀의 뜨거운 열정이 닭의 결실을 돕는 형국이라 에너지가 솟구치고 대인관계가 무척 원만해지는 기분 좋은 하루입니다.1953년생: 건강이 크게 호전되고 기력이 솟아납니다. 화초를 가꾸거나 가벼운 산책을 마음껏 즐기세요.1965년생: 모임이나 단체에서 분위기 메이커 역할을 톡톡히 해 능력을 발휘하고 사람들을 훌륭히 이끕니다.1977년생: 다음 주를 대비해 새로운 기획이나 아이디어를 정리하기에 아주 명석해지고 집중력이 높아지는 날입니다.1989년생: 당신의 다정하고 섬세한 배려가 돋보여 어디를 가든 사람들에게 큰 주목과 호감을 독차지합니다.2001년생: 우연한 자리에서 첫눈에 반할 만한 매력적이고 유쾌한 인연을 만날 수 있는 핑크빛 길일입니다.말띠 (오)불(말)이 쇠(닭)를 제련하느라 열을 뿜어내는 형국입니다. 주말을 맞아 의욕은 몹시 앞서지만 체력 소모가 크고 은근한 스트레스를 받을 수 있으니, 무리한 외출보다는 얌전한 현상 유지에 주력하세요.1954년생: 피로가 쉽게 누적될 수 있습니다. 억지로 일정을 잡기보다 집에서 푹 쉬며 에너지를 비축하는 게 최고입니다.1966년생: 예상치 못한 지출이 훅 나갈 수 있습니다. 주말 외식이나 쇼핑을 할 때 지갑 사정을 꼼꼼히 점검하세요.1978년생: 모처럼의 휴일임에도 내일 출근이나 책임감이 무겁게 느껴져 어깨가 뻐근합니다. 복잡한 생각은 다 내려놓으세요.1990년생: 화려한 유행이나 핫플을 좇다 텅 빈 지갑을 보게 됩니다. 내실을 챙기고 과소비를 꾹 참아야 합니다.2002년생: 마음은 밖으로 붕 떠 있지만 컨디션이 영 안 따라줍니다. 가벼운 홈트레이닝으로 굳은 몸만 살짝 푸세요.양띠 (미)흙(양)이 쇠(닭)를 단단하게 품어주고 생해주는 든든한 날입니다. 주변의 따뜻한 배려를 듬뿍 받아 주말의 여유를 마음껏 누리며, 사랑하는 사람들과 힐링하기에 완벽하고 평화로운 일요일입니다.1955년생: 앓던 이가 빠지듯 묵혀둔 골칫거리가 가족이나 귀인의 든든한 도움으로 시원하게 싹 해결됩니다.1967년생: 뜻밖의 쏠쏠한 횡재수나 기분 좋은 선물이 쏙 들어와 하루 종일 입가에 미소가 떠나지 않습니다.1979년생: 당신의 다정한 헌신을 가족들이 알아주고 칭찬을 듬뿍 해 어깨가 으쓱해지는 무척 평화로운 날입니다.1991년생: 당신의 따뜻하고 센스 있는 매력이 돋보여 데이트나 소개팅에서 호감을 독차지하는 신나는 날입니다.2003년생: 치열하게 땀 흘려 노력한 평일의 보상을 아주 달콤하게 받는 무척 긍정적이고 즐거운 하루입니다.원숭이띠 (신)비슷한 쇠(금)의 기운끼리 만나 묘한 경쟁심이 생기면서도 서로 통하는 구석이 많습니다. 집에 웅크리고 있기보다는 친구나 동료와 어울려 취미를 공유하고 긍정적인 에너지를 발산하기 아주 좋습니다.1956년생: 겉모습에 신경 쓰고 옷차림을 화사하게 단정히 하면 아주 기분 좋고 유익한 만남이 성사됩니다.1968년생: 자신의 주장을 너무 굽히지 않으면 모임 분위기가 싸해집니다. 둥글게 져주는 넉넉한 여유를 가지세요.1980년생: 지인들과의 주말 골프나 스포츠에서 끓어오르는 승부욕을 긍정적으로 불태우면 스트레스가 싹 날아갑니다.1992년생: 연인 사이에 불필요한 자존심 싸움이나 묘한 기싸움을 피하세요. 져주는 것이 완벽히 이기는 겁니다.2004년생: 마음이 잘 맞는 친구들과 핫플에서 어울려 잊지 못할 왁자지껄하고 즐거운 추억을 잔뜩 만듭니다.닭띠 (유)자신의 날을 만났습니다. 두뇌 회전이 몹시 빠르고 꼼꼼함이 극에 달하지만, 닭 두 마리가 모이면(자형살) 완벽주의가 심해져 스스로를 달달 볶게 됩니다. 지나친 예민함을 내려놓고 둥글게 생각하세요.1957년생: 고집을 뻣뻣하게 부리면 가족들과 완전히 고립됩니다. 배우자의 쓴소리도 부드럽게 수용하세요.1969년생: 말 한마디에 천 냥 빚을 갚거나 만들 수 있습니다. 주말 모임에서 남을 지적하는 언행을 각별히 조심하세요.1981년생: 당신의 꼼꼼한 재능을 100% 뽐낼 기회가 열리지만, 혼자 다 하려다 번아웃이 올 수 있으니 협력하세요.1993년생: 너무 앞서 나가거나 잘난 척을 하면 친구들의 질투를 받습니다. 템포를 조절하고 배려하는 마음이 필수입니다.2005년생: 공부나 일에 완벽을 기하려다 스트레스만 잔뜩 받습니다. 오늘은 적당히 타협하고 휴식하는 것이 낫습니다.개띠 (술)닭과 개는 서로 엇나가고 마음을 긁는 껄끄러운 관계(해살)입니다. 굳게 믿었던 약속이 어긋나거나 의도치 않게 오해를 듬뿍 살 수 있으니, 남의 일에 섣불리 참견하지 말고 철저히 입을 닫아야 합니다.1958년생: 밖에서 받은 스트레스를 애꿎은 배우자나 가족에게 화풀이하지 마세요. 집안 분위기만 싸늘해집니다.1970년생: 친척이나 지인과 섣부른 금전 거래나 부탁은 절대 금물입니다. 핑계를 대서라도 무조건 피해야 합니다.1982년생: 가족 모임에서 억울한 핀잔을 듣거나 비교를 당할 수 있으니 섣불리 발끈하지 말고 둥글게 웃어넘기세요.1994년생: 홧김에 연인에게 평생 지울 수 없는 상처 주는 비수를 꽂을 수 있습니다. 무조건 입술을 꽉 깨물고 참으세요.2006년생: 친절과 장난을 구분하지 못해 친구와 크게 다툴 수 있는 위태로운 날입니다. 선을 넘는 농담은 꾹 삼키세요.돼지띠 (해)쇠(닭)가 물(돼지)을 맑고 깨끗하게 씻어주고 생해주는 형국이라 머리가 몹시 비상해지고 잡념이 사라집니다. 자신의 묵은 감정을 조리 있게 정리하거나 밀린 독서, 취미를 하기에 완벽하고 평온한 날입니다.1959년생: 오랜 친구나 뜻이 찰떡같이 맞는 친척을 만나 회포를 풀고 든든한 마음의 위안과 즐거움을 듬뿍 얻습니다.1971년생: 집안의 묵은 대소사를 깔끔하게 챙기거나 밀린 청소를 하면서 아주 큰 성취감과 안도감을 느낍니다.1983년생: 배우자나 가족을 위해 맛있는 요리를 솜씨 좋게 대접해 보세요. 진심 어린 칭찬과 사랑이 쏟아집니다.1995년생: 연인이나 썸남썸녀를 위해 세심하게 배려하고 데이트 코스를 짠다면 점수를 아주 크게 따고 관계가 발전합니다.2007년생: 복잡하고 시끄러운 모임보다는 혼자 조용히 영화를 보거나 차분하게 음악을 들으며 힐링하는 것이 최고입니다.