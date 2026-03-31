[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 4월 6일 월요일(음력 2월 19일, 경술일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

2026년 4월 6일 월요일(음력 2월 19일, 경술일)의 띠별 운세를 전해드립니다.새로운 한 주를 시작하는 오늘은 ‘하얀 개(경술)’의 날입니다. 단단한 바위(경금)와 듬직한 흙(술토)이 만난 형상으로, 불의를 참지 않는 강직함과 깊은 의리가 돋보이는 날입니다. 일명 ‘괴강살’이라 불리는 강한 에너지가 흐르는 날이므로, 뚝심 있게 밀어붙이는 추진력은 훌륭하지만 자칫 타인과 강하게 부딪힐 수 있으니 부드러운 유연함을 한 스푼 더하는 것이 월요일을 지혜롭게 보내는 비결입니다.쥐띠 (자)흙(개)이 물(쥐)을 가두어 조절하는 형국이라 월요일부터 다소 답답함이나 심리적 압박감을 느낄 수 있습니다. 단기간에 큰 성과를 내려 하기보다는 차분히 한 주를 계획하며 워밍업을 하세요.1948년생: 쓸데없는 고집은 가족들을 피곤하게 합니다. 넉넉한 마음으로 아랫사람을 감싸주세요.1960년생: 무리한 투자나 새로운 계약은 꼼꼼히 따져봐야 합니다. 오늘은 현상 유지가 최선입니다.1972년생: 직장에서 책임감이 무겁게 느껴지니 혼자 짊어지지 말고 동료와 적절히 분담하세요.1984년생: 연인이나 부부 사이에 알량한 자존심을 세우면 냉전이 길어집니다. 먼저 부드럽게 대화하세요.1996년생: 의욕만 앞서다 잔실수를 할 수 있으니 서류나 업무 마무리를 두 번씩 확인해야 합니다.소띠 (축)개와 소는 서로 부딪히고 깎아내리는 기운(형살)이 작용합니다. 같은 흙의 기운이지만 묘한 자존심 대결이 펼쳐지니, 월요일부터 억울한 다툼수에 휘말리지 않도록 벼 이삭처럼 고개를 숙이세요.1949년생: 소화불량이나 관절 통증이 올 수 있으니 무리한 활동을 피하고 따뜻하게 휴식하세요.1961년생: 믿었던 지인에게 섭섭한 마음이 들어도 오늘은 겉으로 쏘아붙이지 말고 꾹 참아야 합니다.1973년생: 직장에서 상사나 동료와 팽팽한 의견 대립이 생길 수 있습니다. 정면충돌은 무조건 피하세요.1985년생: 홧김에 내뱉은 말이 큰 화살이 되어 돌아옵니다. 입을 지퍼 채우듯 무겁게 닫으세요.1997년생: 집중력이 떨어지고 짜증이 솟구칩니다. 복잡한 모임보다는 퇴근 후 조용히 혼자 쉬는 것이 낫습니다.호랑이띠 (인)개와 호랑이는 눈빛만 봐도 척척 맞는 아주 훌륭한 파트너(삼합)를 이룹니다. 당신의 강한 추진력에 개의 듬직함이 더해져, 월요일부터 가로막는 장애물 없이 거침없이 나아가는 대길의 날입니다.1950년생: 귀한 손님을 맞이하거나 멀리서 아주 기분 좋은 소식이 들려와 하루 종일 활력이 돕니다.1962년생: 꼬였던 골칫거리가 든든한 귀인의 도움으로 술술 풀리고 마음의 짐을 시원하게 내려놓습니다.1974년생: 직장이나 모임에서 리더십을 크게 인정받아 사람들을 훌륭하게 이끌고 칭찬을 듬뿍 받습니다.1986년생: 활동적으로 움직일수록 행운과 재물운이 크게 따릅니다. 주저하지 말고 능동적으로 나서세요.1998년생: 새로운 도전을 두려워하지 마세요. 당신의 숨겨진 재능과 패기를 마음껏 발산할 타이밍입니다.토끼띠 (묘)개와 토끼는 서로를 완벽하게 보완해 주는 최고의 환상 짝꿍(육합)입니다. 주말의 피로가 무색할 만큼 막혔던 흐름이 시원하게 뻥 뚫리며, 대인관계가 매끄럽고 만사형통하는 기분 좋은 하루입니다.1951년생: 마음이 한없이 평온하고 지긋지긋하던 근심 걱정이 봄눈 녹듯 시원하게 완벽히 사라집니다.1963년생: 뜻밖의 쏠쏠한 재물이 들어오거나 기분 좋은 선물을 받을 수 있는 금전운 상승의 날입니다.1975년생: 팀 프로젝트나 회의에서 멋진 중심 역할을 하여 동료들의 굳건한 신뢰를 한 몸에 받습니다.1987년생: 짝사랑하던 사람과 부쩍 가까워지거나 연인과 깊고 따뜻한 사랑을 다시 듬뿍 확인합니다.1999년생: 당신의 다정하고 센스 있는 매력이 돋보여 사람들의 호감을 독차지하는 신나는 월요일입니다.용띠 (진)오늘은 개와 용이 정면으로 강력하게 쾅 충돌하는 날(상충살)입니다. 거대한 흙과 흙이 부딪혀 지진이 나듯 직장이나 모임에서 변화가 심하고 억울한 다툼수가 있으니 매사 납작 엎드려 조심해야 합니다.1952년생: 컨디션 난조로 병원에 갈 일이 생길 수 있으니 따뜻한 차를 마시며 무리하지 마세요.1964년생: 홧김에 하는 보증이나 섣부른 투자는 절대, 무조건 금물입니다. 지갑을 꽁꽁 숨겨두세요.1976년생: 직장 상사나 라이벌과 날카로운 마찰이 생길 수 있습니다. 억울해도 꾹 참고 꼬리를 내리세요.1988년생: 완벽하게 세운 주말 계획이나 업무가 엎어져 짜증이 날 수 있지만, 쿨하게 플랜 B로 넘어가세요.2000년생: 친한 친구와 절교할 수도 있는 큰 위기가 올 수 있습니다. 뾰족한 말을 거두고 한 템포 푹 쉬세요.뱀띠 (사)개와 뱀은 서로 신경전을 벌이고 묘하게 엇나가는 껄끄러운 관계(원진/귀문살)입니다. 월요병이 유독 심하게 찾아와 묘하게 신경이 날카로워지고 예민해질 수 있으니, 남의 일에 참견하지 말고 마인드 컨트롤을 하세요.1953년생: 밖에서 받은 스트레스를 애꿎은 배우자나 가족에게 화풀이하지 마세요. 분위기만 싸늘해집니다.1965년생: 굳게 믿었던 지인이나 직장 동료에게 섭섭한 마음이 확 듭니다. 오늘은 애초에 기대치를 꺾으세요.1977년생: 직장에서 억울한 핀잔을 들을 수 있으니 섣불리 변명하기보다 묵묵히 자리를 지키는 게 이득입니다.1989년생: 연인에게 과도하게 집착하거나 내 잣대를 억지로 강요하면 이별의 몹시 큰 불씨가 됩니다.2001년생: 집중력이 완전히 바닥을 치고 잡생각만 둥둥 떠다닙니다. 일찍 귀가하여 푹 자는 것이 최선의 보약입니다.말띠 (오)개와 말은 비슷한 뜨거운 열정을 공유하는 훌륭한 파트너(삼합)입니다. 사교성이 최고조에 달해 대인관계가 무척 폭넓어지고 유쾌한 소통이 줄을 잇는 활기차고 기분 좋은 월요일을 보냅니다.1954년생: 반가운 옛 지인이 찾아오거나 멀리서 아주 기분 좋은 소식이 들려와 입가에 미소가 번집니다.1966년생: 영업이나 사업 종사자는 월요일 아침부터 매출이 쑥쑥 오르는 즐거운 기쁨을 톡톡히 맛봅니다.1978년생: 당신의 넘치는 매력과 훌륭한 실력을 십분 발휘할 기회가 옵니다. 분위기 메이커로 활약해 보세요.1990년생: 동료들이나 팀원들과의 단합이 무서울 정도로 좋아집니다. 함께 머리를 맞대고 고민을 해결하세요.2002년생: 톡톡 튀는 매력으로 동성, 이성 가릴 것 없이 인기가 쑥쑥 올라가는 몹시 신나고 경쾌한 날입니다.양띠 (미)개와 양은 서로 미묘하게 얽히고 깎아내리는 관계(파살/형살)입니다. 월요일 일정이 잘 풀리다가도 막판에 꼬이거나 답답함을 느낄 수 있으니, 무리하게 나서지 말고 얌전히 퇴근 시간을 기다리세요.1955년생: 고집을 내려놓고 가족들의 의견에 귀 기울여야 집안의 평화를 무사히 지킬 수 있습니다.1967년생: 중요한 문서나 계약 관련 일은 돋보기를 대듯 꼼꼼하게 다시 확인해야 뒤탈이 없습니다.1979년생: 직장에서 엉뚱한 구설수나 뒷담화에 휘말릴 수 있으니 가급적 입을 꾹 무겁게 닫으세요.1991년생: 연인 사이에 사소한 오해가 생길 수 있으니 카톡이나 문자를 보낼 때 단어 선택을 조심하세요.2003년생: 약속이 취소되거나 공부가 손에 잡히지 않아 잡생각이 많아지는 심란한 하루입니다.원숭이띠 (신)흙(개)이 금(원숭이)을 단단하게 생해주니 든든한 귀인을 만나는 형국입니다. 주변의 따뜻한 지원을 듬뿍 받아 월요일의 바쁜 업무를 아주 쉽게 처리하고, 능률이 쑥쑥 오르는 보람찬 하루입니다.1956년생: 앓던 이가 빠지듯 묵혀둔 골칫거리가 가족이나 귀인의 든든한 도움으로 시원하게 싹 해결됩니다.1968년생: 뜻밖의 쏠쏠한 횡재수나 기분 좋은 선물이 쏙 들어와 하루 종일 입가에 미소가 떠나지 않습니다.1980년생: 직장에서 당신의 헌신과 성실함을 윗사람이 알아주고 칭찬을 듬뿍 해 어깨가 으쓱해집니다.1992년생: 누군가 나에게 좋은 인연을 넌지시 소개해 줄 수 있습니다. 긍정적인 마음으로 주저하지 마세요.2004년생: 두둑한 용돈이 생기거나 아르바이트에서 짭짤한 수입을 얻어 기분 좋게 한 주를 시작합니다.닭띠 (유)개와 닭은 서로 엇나가고 마음을 긁는 껄끄러운 관계(해살)입니다. 굳게 믿었던 약속이 어긋나거나 의도치 않게 남에게 오해를 듬뿍 살 수 있으니, 남의 일에 섣불리 참견하지 말고 내 일에만 집중하세요.1957년생: 남의 헛소문이나 남의 집안일에 엮여 기분을 망치지 말고 나만의 흔들리지 않는 중심을 잡으세요.1969년생: 아무리 친한 지인이라도 섣부른 금전 요구나 부탁이 들어오면 단호하고 부드럽게 거절해야 합니다.1981년생: 업무나 계획이 잘 풀리는 듯하다가 막판에 엎어질 수 있습니다. 퇴근 전까지 절대 방심하지 마세요.1993년생: 홧김에 연인에게 평생 지울 수 없는 상처 주는 비수를 꽂을 수 있습니다. 무조건 입술을 꽉 깨물고 참으세요.2005년생: 친구와의 약속이 갑자기 변경되거나 펑크 날 수 있습니다. 짜증 내지 말고 쿨하게 넘기세요.개띠 (술)자신의 날을 만났습니다. 뚝심과 결단력이 극에 달하지만, 강한 기운의 개 두 마리가 모이면 자만심과 아집이 하늘을 찌를 수 있습니다. 내 주장만 내세우기보다 둥글게 주변을 돌아보는 융통성이 필요합니다.1958년생: 고집을 뻣뻣하게 부리면 가족들과 완전히 고립됩니다. 배우자의 쓴소리도 약으로 알고 수용하세요.1970년생: 말 한마디에 천 냥 빚을 갚거나 만들 수 있습니다. 월요일 회의나 모임에서 언행을 각별히 신중히 하세요.1982년생: 당신의 뛰어난 능력을 100% 뽐낼 무대가 열립니다. 당당하게 밀어붙이되 동료를 배려하세요.1994년생: 너무 앞서 나가거나 잘난 척을 하면 경쟁자들의 질투를 받습니다. 템포를 늦추고 겸손함을 갖추세요.2006년생: 공부나 일에 승부욕이 불타올라 놀라운 집중력을 발휘해 훌륭한 성과를 거두는 긍정적인 날입니다.돼지띠 (해)흙(개)이 물(돼지)을 단단하게 가두어 흐르지 못하게 하는 형국이라 묘한 답답함을 느낄 수 있습니다. 내 뜻대로 일의 속도가 나지 않아도 월요일부터 조급해하지 말고 자연스러운 흐름에 몸을 맡기세요.1959년생: 재물운은 나쁘지 않으나 돈이 들어오는 만큼 새어 나가는 곳도 쏠쏠히 많으니 지출 관리가 생명입니다.1971년생: 팽팽한 긴장감이 흐르는 바쁜 월요일 일상 속에서 잠시 쉼표를 찍으세요. 커피 한 잔의 여유가 필요합니다.1983년생: 직장 동료와 불필요하게 경쟁하거나 기싸움을 하기보다 적절히 꼬리를 내리고 양보하는 것이 최종 이득입니다.1995년생: 화려한 겉치레보다는 나만의 묵직한 내실을 다지는 데 집중하세요. 묵묵히 실력을 키우면 빛을 봅니다.2007년생: 다른 사람들의 시선이나 말에 얽매이지 말고, 내가 옳다고 믿고 생각하는 목표를 향해 조용히 전진하세요.