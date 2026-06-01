[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 6월 10일 수요일(음력 4월 25일, 을묘일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

한 주의 반환점을 도는 6월 10일 수요일입니다. 초여름의 싱그러운 바람이 불어오는 오늘, 당신의 일상에도 맑고 경쾌한 성취가 가득 피어나기를 응원합니다.2026년 6월 10일 수요일(음력 4월 25일, 을묘일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘푸른 토끼(을묘)’의 날입니다. 부드럽지만 생명력 넘치는 풀(을목)이 무성한 들판(묘목)에 뿌리를 내린 형상입니다. 겉보기엔 유연하고 다정해 보이지만, 비바람에도 쉽게 꺾이지 않는 강인한 끈기와 생존력이 돋보이는 날입니다. 나무의 기운이 겹쳐 창의적인 아이디어가 샘솟고 새로운 것을 기획하기에 더없이 좋지만, 신경이 다소 예민해질 수 있으니 주변 사람들에게 한 발 양보하는 여유를 갖춘다면 만사가 순조로울 것입니다.● 쥐띠 (자)토끼와 쥐는 서로 예의를 잃고 선을 넘기 쉬운 관계(무례지형)입니다. 친한 사이일수록 사소한 농담도 주의하고 상대방을 배려하는 다정한 태도가 필요합니다.1948년생: 내 방식만 정답이라고 고집하면 꼰대 소리를 듣기 쉽습니다. 아랫사람의 의견을 부드럽게 수용하세요.1960년생: 섣부른 약속이나 새로운 계획은 피로만 부릅니다. 철저히 내실을 단속하고 체력을 비축하세요.1972년생: 중학교 2학년 아들의 툴툴거림에 욱하는 마음이 들 수 있습니다. 듬직한 아버지로서 ‘내 아들’의 속마음을 먼저 따뜻하게 헤아려주세요.1984년생: 직장에서 동료와 업무 처리 방식을 두고 쓸데없는 자존심 대결을 할 수 있습니다. 쿨하게 양보하세요.1996년생: 스트레스 해소를 핑계로 홧김에 지갑을 여는 과소비는 뼈저린 후회를 부릅니다.● 소띠 (축)나무(토끼)가 흙(소)을 통제하는 형국이라 심리적으로 다소 뻐근한 압박감을 느낄 수 있습니다. 무리하게 일을 벌이기보다는 차분히 데스크에 앉아 내실을 다지기에 좋은 날입니다.1949년생: 집안에 큰 경사가 생기거나 자손에게서 아주 훈훈하고 기분 좋은 소식을 듣습니다.1961년생: 문서 운과 재물운이 무난하니 쏠쏠한 수익이나 아주 만족스러운 경제적 소식을 기대해도 좋습니다.1973년생: AI 저널리즘 등 대학원 과제나 깊이 있는 연구에 끈기 있게 몰두하면 훌륭한 학문적 성취를 거둘 수 있습니다.1985년생: 당신의 숨겨진 기획력을 인정받고 윗사람의 칭찬을 받아 어깨가 으쓱해지는 날입니다.1997년생: 연애운이 최상입니다. 마음에 드는 사람에게 다가가면 핑크빛 로맨스가 부드럽게 시작됩니다.● 호랑이띠 (인)같은 나무의 기운이 만나 울창한 숲을 이루니 에너지가 솟구치고 활동력이 배가됩니다. 자신감을 가지고 당당하게 계획을 밀어붙이면 주변의 지지를 듬뿍 받습니다.1950년생: 굳게 믿었던 지인에게 묘한 서운함을 느낄 수 있습니다. 오늘은 타인에 대한 기대치를 훌쩍 낮추세요.1962년생: 섣부른 금전 거래나 주식 투자는 뼈아픈 손해를 부를 수 있으니 철저하게 관망하는 것이 답입니다.1974년생: 체력이 솟구치는 날입니다. 퇴근 후 가벼운 마라톤 훈련이나 장거리 러닝으로 땀을 흠뻑 흘리면 뇌가 상쾌하게 환기됩니다.1986년생: 회의에서 독단적인 행동은 적을 만듭니다. 동료들과 무조건 협력하고 부드럽게 소통하세요.1998년생: 집중력이 바닥을 치고 잡생각만 떠다닙니다. 시끄러운 모임보다는 일찍 귀가하여 푹 자는 것이 보약입니다.● 토끼띠 (묘)자신의 날을 만났지만, 토끼 두 마리가 모이면 유독 신경이 예민해지고 스스로를 피곤하게 볶아댈 수 있습니다. 완벽주의를 잠시 내려놓고 둥글게 생각하는 융통성이 생명입니다.1951년생: 낙상 사고 등 뼈나 관절 부상을 조심하고, 무거운 것을 드는 등 무리한 행동은 가급적 미루세요.1963년생: 믿었던 약속이 갑자기 어긋나 기분을 망칠 수 있으니, 플랜 B를 여유롭게 준비해 두는 것이 좋습니다.1975년생: 비디오 디지털 센터의 복잡한 업무를 검토할 때 나만의 잣대를 조금 내려놓아야 팀원들과의 마찰을 피할 수 있습니다.1987년생: 홧김에 연인에게 평생 지울 수 없는 상처 주는 비수를 꽂을 수 있습니다. 무조건 입을 꽉 닫고 참으세요.1999년생: 출퇴근길에 시비가 붙을 수 있으니 절대 발끈하지 말고 이어폰을 낀 채 조용히 넘기세요.● 용띠 (진)토끼와 용은 서로를 시기하고 훼방을 놓는 껄끄러운 관계(해살)입니다. 뜻대로 일정이 풀리지 않아 답답해도 조급해하지 말고, 한 템포 쉬어가며 주변을 돌아보는 여유가 필요합니다.1952년생: 헛소문이나 남의 험담에 흔들리지 말고 묵묵히 내 중심을 지키는 것이 최종 이득입니다.1964년생: 주식 시장이나 글로벌 경제 뉴스에 너무 예민하게 반응하지 말고 넉넉한 마음의 여유를 챙기세요.1976년생: KOSPI나 비트코인 등 거시적 투자 지표의 변동성에 일희일비하지 마세요. 오늘은 철저히 관망하는 것이 자산을 지키는 길입니다.1988년생: 짝사랑하던 이와 가까워지거나 연인과 잊지 못할 낭만적인 저녁 시간을 보내게 됩니다.2000년생: 미뤄둔 과제나 목표를 스무스하게 달성합니다. 자신감을 가지고 당당하게 실력을 뽐내보세요.● 뱀띠 (사)나무(토끼)가 불(뱀)을 활활 살려주는 생조의 형국이라 에너지가 넘치고 두뇌 회전이 몹시 빠릅니다. 새로운 아이디어를 기획하거나 지인들과 유쾌하게 소통하기에 더없이 완벽한 하루입니다.1953년생: 컨디션이 최고조에 달합니다. 평소 즐기던 취미 생활에서 최고의 기량을 발휘하며 스트레스를 날려버리세요.1965년생: 귀인의 도움으로 행운이 따릅니다. 뜻밖의 유용한 정보를 얻어 향후 자산 계획에 큰 도움을 받습니다.1977년생: 뉴스 콘텐츠 자동화나 영상 제작 프로세스에 관한 획기적인 영감이 떠올라 업무 효율을 훌쩍 높입니다.1989년생: 당신의 다정한 매력이 돋보여 주변 사람들의 호감을 독차지합니다. 사교 모임에 아주 훌륭한 날입니다.2001년생: 두뇌 회전이 빨라 학업 성취도가 눈에 띄게 높습니다. 목표한 공부를 깔끔하게 끝내고 홀가분하게 휴식하세요.● 말띠 (오)토끼와 말은 묘하게 엇나가고 작은 흠집이 생기기 쉬운 관계(파살)입니다. 의욕은 앞서지만 잔실수가 쏟아질 수 있으니, 문서를 꼼꼼히 점검하고 외부 활동보다는 일정 관리에 주력하세요.1954년생: 피로가 쉽게 쌓일 수 있습니다. 외부 약속보다는 집에서 조용히 독서나 명상을 즐기며 충전하세요.1966년생: 예상치 못한 지출이 훅 나갈 수 있습니다. 외식이나 쇼핑 시 지갑 사정을 꼼꼼히 점검해 보세요.1978년생: 겉치레보다는 내실을 다져야 할 때입니다. 직장 내 엉뚱한 구설수에 휘말리지 않게 팩트 확인을 꼼꼼히 하세요.1990년생: 화려한 유행을 좇다 실속을 놓칠 수 있습니다. 홧김의 과소비를 꾹 참고 계획적인 소비를 하세요.2002년생: 마음은 밖으로 붕 떠 있지만 컨디션이 안 따라줍니다. 가벼운 스트레칭으로 굳은 몸을 풀어보세요.● 양띠 (미)토끼와 양은 눈빛만 봐도 척척 통하는 최고의 파트너(삼합)입니다. 협업이나 팀 프로젝트에서 가로막는 장애물 없이 만사형통으로 흘러가며, 만족스러운 성과를 거두는 기분 좋은 날입니다.1955년생: 앓던 이가 빠지듯 묵혀둔 골칫거리가 가족의 도움으로 시원하게 해결되어 마음이 홀가분합니다.1967년생: 뜻밖의 소소한 횡재수나 기분 좋은 선물이 들어옵니다. 하루 종일 기분 좋은 에너지가 가득합니다.1979년생: 당신의 꾸준한 성실함을 상사와 동료들이 알아주고 칭찬을 해 어깨가 으쓱해지는 긍정적인 날입니다.1991년생: 다정하고 센스 있는 배려심이 돋보입니다. 데이트나 소개팅에서 호감을 독차지하는 신나는 하루입니다.2003년생: 치열하게 노력한 과제나 아르바이트의 보상을 달콤하게 받습니다. 무척 즐겁고 뿌듯한 날입니다.● 원숭이띠 (신)토끼와 원숭이는 서로 예민하게 신경을 긁는 관계(원진살/귀문관살)입니다. 유독 멘탈이 약해지고 피로가 몰려올 수 있으니, 남의 일에 오지랖을 부리기보다 조용히 휴식을 취하는 것이 이득입니다.1956년생: 겉모습에 신경 쓰고 단정히 하면 아주 유익하고 기분 좋은 만남이나 계약이 척척 성사됩니다.1968년생: 억울한 구설수에 오를 수 있으니 가벼운 농담이라도 가려서 하고 저녁 회식은 가급적 피하세요.1980년생: 회의나 프로젝트 진행 시 동료들과 선의의 경쟁을 펼치며 놀라운 속도로 업무 성과를 끌어올립니다.1992년생: 연인 사이에 불필요한 자존심 싸움을 피하세요. 쿨하게 져주는 것이 결국 완벽히 이기는 것입니다.2004년생: 친구들과 어울려 학업 스트레스를 쾌적하게 날려버리세요. 유쾌한 텐션을 유지하기 아주 좋은 날입니다.● 닭띠 (유)오늘은 토끼와 닭이 정면으로 강력하게 충돌하는 날(상충살)입니다. 쇠붙이와 나무가 부딪히듯 변화와 마찰이 심하니 매사 꼼꼼한 확인과 방어적인 태도가 필수입니다.1957년생: 옹고집을 부리면 가족들과 완전히 소원해집니다. 배우자의 쓴소리도 부드러운 마음으로 수용해 보세요.1969년생: 대본이나 원고 작업 시 과거 사건이 혼동되지 않도록 각별히 주의하세요. 2005년 중국집 사건을 다룰 때 ‘김 씨는 식당 주인이 아닌 이웃’이라는 디테일한 팩트를 정확히 다듬어야 실수를 막습니다.1981년생: 당신의 깐깐한 능력을 뽐낼 무대가 열리지만, 혼자 다 하려다 번아웃이 올 수 있으니 현명하게 분담하세요.1993년생: 너무 앞서 나가면 동료들의 질투를 받습니다. 템포를 조절하고 겸손함을 유지하는 것이 최고의 무기입니다.2005년생: 과제나 시험 준비에 완벽을 기하려다 스트레스만 잔뜩 받습니다. 오늘은 적당히 타협하고 푹 쉬세요.● 개띠 (술)토끼와 개는 서로를 완벽하게 보완해 주는 최고의 환상 궁합(육합)입니다. 막혔던 대인관계가 부드럽게 풀리며, 주변 사람들과 다정한 소통을 통해 평온하고 든든한 하루를 보냅니다.1958년생: 밖에서 받은 스트레스를 애꿎은 배우자나 가족에게 화풀이하지 마세요. 집안 분위기만 싸늘해집니다.1970년생: 퇴근 후 소파에 기대어 KLPGA 중계를 보며 골프 감각을 눈으로 익히고 여유롭게 머리를 식히기에 완벽한 컨디션입니다.1982년생: 지인과 섣부른 금전 거래나 보증은 뼈아픈 손해를 부르니 핑계를 대서라도 무조건 피해야 합니다.1994년생: 홧김에 연인이나 썸남썸녀에게 상처 주는 말을 쏟아낼 수 있습니다. 무조건 입술을 꽉 깨물고 감정을 참으세요.2006년생: 친구와 선을 넘는 농담은 큰 싸움으로 번집니다. 예의를 지키고 조용히 하루를 보내는 게 가장 낫습니다.● 돼지띠 (해)토끼와 돼지는 훌륭한 시너지를 내는 단짝(삼합)입니다. 예술적인 감각과 기획력이 극대화되는 날이니, 당신의 통찰력이 담긴 아이디어가 동료들의 큰 공감을 이끌어냅니다.1959년생: 오랜 친구나 뜻이 맞는 친척을 만나 회포를 풀고 든든한 마음의 위안과 큰 즐거움을 얻습니다.1971년생: 제미나이 등 생성형 AI를 활용한 플랫폼 업무 효율화 구상이 윗선의 긍정적인 평가를 듬뿍 끌어내는 기분 좋은 날입니다.1983년생: 후배나 동료에게 따뜻하고 예리한 조언을 건네보세요. 진심 어린 존경과 굳건한 신뢰가 당신에게 쏟아집니다.1995년생: 연인을 위해 세심하게 배려한다면 점수를 아주 크게 따고 관계가 훌쩍 진전되는 기분 좋은 길일입니다.2007년생: 시끄러운 곳보다는 혼자 조용히 책을 읽거나 좋아하는 영상을 보며 내면을 꽉 채우는 시간이 가장 유익합니다.