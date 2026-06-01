[빅데이터가 점지한 오늘의 운세] 2026년 6월 14일 일요일(음력 4월 29일, 기미일)

빅데이터로 분석하고 동양 철학으로 풀이했습니다.

AI 도사가 전해드리는 명쾌한 오늘의 운세로 기분 좋은 하루를 시작해 보세요.

AI가 알려주는 오늘의 운세

한 주를 차분하게 갈무리하고 새로운 내일을 준비하는 6월 14일 일요일입니다. 오늘 하루는 푸른 초원 위를 여유롭게 거니는 황금빛 양처럼, 당신의 일상에 평온한 휴식과 따뜻한 평화가 가득하기를 기원합니다.2026년 6월 14일 일요일(음력 4월 29일, 기미일)의 띠별 운세를 전해드립니다.오늘은 ‘황금 양(기미)’의 날입니다. 비옥하고 단단한 대지(기토) 위를 걷는 양(미토)의 형상으로, 흙의 기운이 위아래로 강하게 겹쳐 무척 묵직하고 안정적인 에너지가 흐르는 날입니다. 매사에 흔들림 없이 인내심을 발휘하며 내실을 다지기에 더없이 훌륭한 주말입니다. 다만 흙의 고집이 너무 강해지면 주변 사람들의 말에 귀를 닫을 수 있으니, 사랑하는 사람들을 향한 부드러운 미소와 유연한 수용력을 잃지 않는 것이 일요일을 평화롭게 만드는 비결입니다.● 쥐띠 (자)양과 쥐는 서로 원망하고 예민하게 신경을 긁는 껄끄러운 관계(원진살)입니다. 섭섭한 마음이 들거나 짜증이 솟구치기 쉬우니, 남을 탓하기보다 나만의 조용한 휴식 시간을 가지는 것이 현명합니다.1948년생: 아랫사람이나 자녀의 엉뚱한 실수에도 엄격한 잣대보다는 너그러운 미소를 보여주세요.1960년생: 무리한 주말 외출은 피로만 가중시킵니다. 집에서 따뜻한 차를 마시며 에너지를 비축하세요.1972년생: 중학교 2학년 아들의 사춘기 반항에 욱하기보다, 든든한 아버지로서 묵묵히 속마음을 들어주는 포용력이 필요합니다.1984년생: 직장 동료와 관련된 생각이나 업무 스트레스는 완전히 스위치를 끄고 온전히 쉬어야 합니다.1996년생: 감정 기복이 심해질 수 있으니 차분한 음악을 들으며 다음 주 계획을 세우는 것이 낫습니다.● 소띠 (축)오늘은 양과 소가 정면으로 강력하게 충돌하는 날(상충살)입니다. 거대한 흙과 흙이 부딪히며 묘한 심리적 압박감이나 일정의 변화가 생길 수 있으니, 외부 활동보다는 차분히 데스크에 앉아 내실을 다지세요.1949년생: 소화기 계통의 건강을 꼼꼼히 살피고 자극적인 야식보다는 담백하고 가벼운 식단을 챙기세요.1961년생: 섣부른 경조사 지출이나 계획 없는 과소비는 멈추고 지갑을 닫아야 손해를 면합니다.1973년생: AI 저널리즘 등 대학원에서 연구 중인 학업에 깊이 몰두하면, 외부의 방해 없이 복잡한 과제도 명쾌하게 풀립니다.1985년생: 내 의견만 너무 뻣뻣하게 고집하면 마찰이 생깁니다. 주변 사람의 조언을 둥글게 수용하세요.1997년생: 계획했던 주말 일정이 갑자기 변경될 수 있으나, 유연하게 대처하면 오히려 편안한 휴식을 챙깁니다.● 호랑이띠 (인)나무(호랑이)가 비옥한 흙(양)에 단단하게 뿌리를 내리는 길일입니다. 안정감이 넘치고 활력이 솟구치니, 가족이나 지인과 유쾌하게 뭉치거나 활발한 취미 활동을 즐기기에 아주 훌륭합니다.1950년생: 마음이 잘 맞는 옛 친구나 친척을 만나 회포를 풀고 즐거운 에너지를 듬뿍 충전합니다.1962년생: 주변의 적극적인 도움으로 꽉 막혔던 고민이 뻥 뚫립니다. 혼자 끙끙 앓았던 짐을 내려놓으세요.1974년생: 넘치는 에너지를 주체할 수 없습니다. 이른 아침 구글일보 하프 마라톤을 대비한 러닝으로 땀을 시원하게 흘려보세요.1986년생: 가만히 있기보다는 밖으로 나가 적극적으로 움직일수록 쏠쏠한 행운과 성과가 따릅니다.1998년생: 자신감이 넘치고 활력이 돕니다. 평소 미뤄뒀던 취미나 공부에 시간과 정성을 쏟아부으세요.● 토끼띠 (묘)양과 토끼는 눈빛만 봐도 척척 통하는 최고의 파트너(삼합)입니다. 예술적인 감수성과 기획력이 단연 돋보이며, 주말의 여유 속에서 번뜩이는 아이디어가 솟아나는 기분 좋은 하루입니다.1951년생: 마음이 한없이 편안하고 가정에 근심 걱정 없는 따뜻한 평화가 완벽히 찾아옵니다.1963년생: 생각지 못한 쏠쏠한 재물이 들어오거나 기분 좋은 선물을 받을 수 있는 즐거운 운입니다.1975년생: 비디오 디지털 센터의 차기 프로젝트나 영상 콘텐츠 기획에 대한 훌륭한 영감을 얻게 됩니다.1987년생: 연애운이 크게 상승합니다. 연인과 부쩍 가까워지거나 로맨틱한 일요일 데이트를 즐깁니다.1999년생: 당신의 유쾌한 센스가 돋보여 사람들의 호감을 독차지하는 아주 신나는 일요일입니다.● 용띠 (진)같은 흙의 기운끼리 만나 묘한 경쟁심이 생기거나 심리적인 피로감이 몰려올 수 있습니다. 내 뜻대로 상황이 흘러가지 않아 답답해도 조급해하지 말고, 한 템포 푹 쉬어가며 멘탈을 관리하세요.1952년생: 헛소문이나 남의 험담에 흔들리지 말고 묵묵히 내 중심을 지키는 것이 최종 이득입니다.1964년생: 주식 시장이나 글로벌 경제 뉴스에 너무 예민하게 반응하지 말고 넉넉한 마음의 여유를 챙기세요.1976년생: KOSPI 5000 돌파 가능성이나 비트코인 동향 등 거시 경제 지표에 일희일비하지 말고, 장기적인 안목으로 멘탈을 다잡으세요.1988년생: 연인 사이에 감춰둔 서운함이 툭 튀어나와 오해가 쌓일 수 있습니다. 솔직하고 다정한 대화가 답입니다.2000년생: 아무리 친한 친구라도 무리한 부탁이나 금전 거래는 핑계를 대서라도 무조건 거절해야 합니다.● 뱀띠 (사)불(뱀)이 흙(양)을 활활 살려주는 생조의 형국이라 에너지가 솟구칩니다. 두뇌 회전이 몹시 빠르고 상황 판단력이 돋보여, 다음 주를 대비한 전략을 세우거나 평온하게 취미를 즐기기에 완벽합니다.1953년생: 건강이 크게 호전되고 기력이 솟아납니다. 화초를 가꾸거나 가벼운 산책으로 맑은 공기를 마시세요.1965년생: 귀인의 든든한 도움으로 명예가 올라가고 모임에서 당신의 리더십을 확실히 인정받습니다.1977년생: 거실 소파에 편안히 기대어 KLPGA 중계를 챙겨보며, 선수들의 정교한 스윙 디테일을 눈에 담고 휴식하기 훌륭합니다.1989년생: 당신의 매력과 다정함이 유독 돋보여 연인에게 큰 호감을 얻고 시선을 확 사로잡습니다.2001년생: 미뤄둔 자격증 공부나 과제에 무서울 정도로 집중이 잘 되어 짜릿한 성취감을 느낍니다.● 말띠 (오)양과 말은 서로를 완벽하게 밀어주는 최고의 환상 짝꿍(육합)입니다. 막혔던 대인관계가 시원하게 뚫리며, 사람들과의 유쾌한 소통을 통해 긍정적인 에너지를 듬뿍 주고받는 대길한 일요일입니다.1954년생: 자녀나 아랫사람과 훈훈한 소통이 이루어지니 넉넉한 웃음과 평화가 집안에 가득합니다.1966년생: 예상치 못한 반가운 옛 지인을 만나 껄껄 웃으며 일상의 피로를 완벽하게 날려버립니다.1978년생: 제미나이나 챗GPT를 활용한 기사 리라이팅, AI 포털 구축 등 생성형 AI 도입 아이디어가 머릿속에 시원하게 정리됩니다.1990년생: 저녁 모임 자리에서 단연 돋보이는 매력으로 분위기를 화기애애하게 주도합니다.2002년생: 친구들과의 우정이 단단하게 돈독해지고, 활기찬 에너지를 주고받으며 하루를 보냅니다.● 양띠 (미)자신의 날을 만났지만 양 두 마리가 모이면 아집이 몹시 강해지고 완벽주의로 스스로를 볶아댈 수 있습니다. 내 주장만 고집하는 뻣뻣함을 버리고 주변의 의견을 둥글게 수용하는 융통성이 생명입니다.1955년생: 가족이나 가까운 지인에게 묘한 서운함을 느껴도 내색하지 마세요. 그저 피곤해서 드는 기분 탓입니다.1967년생: 보도자료나 기획안을 다듬을 때, 원본에 전혀 없던 임의의 날짜나 정보가 덧붙여지지 않도록 마지막까지 꼼꼼히 팩트를 챙기세요.1979년생: 굳게 믿었던 주말 나들이 일정이 엎어져 짜증이 솟구칠 수 있지만, 쿨하게 마음을 비우세요.1991년생: 연인에게 과도하게 집착하거나 예민하게 꼬투리를 잡으면 사이가 무섭게 얼어붙습니다.2003년생: 학업이 손에 잡히지 않아 답답합니다. 차라리 시원하게 밖을 산책하고 뇌를 완전히 비우세요.● 원숭이띠 (신)흙(양)이 금(원숭이)을 묵묵하게 생해주니 아주 든든한 지원군을 등 뒤에 얻은 격입니다. 가족과 주변 지인들의 따뜻한 배려 속에서, 당신의 실력을 차분하게 갈고닦으며 다음 주를 준비하기 좋습니다.1956년생: 앓던 이가 쑥 빠지듯 묵혀둔 골칫거리가 귀인의 든든한 도움으로 시원하게 싹 해결됩니다.1968년생: 아내, 아들과 함께 지난 오사카, 교토 여행의 즐거웠던 추억을 나누며 다정하고 평온한 저녁 식사를 즐기기에 완벽합니다.1980년생: 다가오는 한 주를 훌륭하게 이끌어갈 단단한 리더십과 긍정적인 확신을 스스로 얻게 됩니다.1992년생: 저녁 시간, 마음이 맞는 동료들이나 친구들과 가볍게 소통하며 일상의 스트레스를 날려버립니다.2004년생: 두둑한 용돈이 생기거나 좋은 정보를 얻어 기분 좋게 하루를 보낼 수 있는 유쾌한 운입니다.● 닭띠 (유)양의 포근한 흙 기운이 닭의 날카로움을 부드럽게 감싸줍니다. 완벽하게 세운 일요일 계획에 차질이 생기더라도 융통성을 발휘해 대안을 세운다면, 오히려 더 알찬 휴식과 훌륭한 결과물을 챙길 수 있습니다.1957년생: 피로가 쌓여 몸살이 올 수 있으니 무리한 저녁 약속을 취소하고 따뜻한 집에서 푹 쉬는 것이 최고입니다.1969년생: ‘그날의 사건’ 등 내러티브 대본 점검 시, 김 씨를 식당 주인이 아닌 이웃으로 정확하게 설정하는 날카로운 팩트 체크가 작품의 몰입도를 훌쩍 높입니다.1981년생: 믿었던 지인의 엉뚱한 행동에 짜증이 솟구칠 수 있으나, 부드럽게 타이르고 쿨하게 넘기세요.1993년생: 대인관계에서 승승장구하며 능력을 온전히 인정받는 날입니다. 자신감을 꽉 채우고 행동하세요.2005년생: 전공 과제나 시험 준비에서 눈부신 집중력을 발휘하며 벅찬 보람과 성취감을 느낍니다.● 개띠 (술)양과 개는 서로 신경전을 벌이고 깎아내리는 관계(형살/파살)입니다. 알량한 자존심을 뻣뻣하게 내세우면 가족이나 지인과 큰 다툼이 생기니, 벼 이삭처럼 고개를 숙이는 겸손한 태도가 주말의 평화를 지킵니다.1958년생: 몸이 찌뿌둥하거나 컨디션이 저하될 수 있으니 건강을 꼼꼼히 살피고 무리한 외출을 삼가세요.1970년생: 범죄 관련 기획물을 구상할 때, 2005년 중국집 사건이 다른 사건과 섞이는 오류가 없도록 팩트를 명확하게 분리하는 데 집중해야 합니다.1982년생: 배우자나 지인과 날카로운 마찰이 생길 수 있습니다. 억울해도 무조건 내가 먼저 꼬리를 내리세요.1994년생: 홧김에 연인에게 평생 지울 수 없는 상처 주는 비수를 꽂을 수 있습니다. 무조건 입을 꽉 닫으세요.2006년생: 친한 친구와 돌이킬 수 없는 절교 선언까지 갈 수 있는 위기가 옵니다. 한 템포 푹 쉬어가세요.● 돼지띠 (해)양과 돼지는 아주 훌륭한 환상의 단짝(삼합)입니다. 감수성이 풍부해지고 포용력이 바다처럼 넓어지며, 혼자 고립되기보다는 가족이나 지인들과 둥글게 어울려 넉넉한 마음으로 하루를 보내면 큰 행운이 따릅니다.1959년생: 오랜 지인이나 뜻이 맞는 동료를 만나 회포를 풀고 껄껄 웃으며 피로를 시원하게 날려버립니다.1971년생: 스크립트를 다듬을 때 뭉뚱그려 ‘가족’이라고 표현하기보다 ‘제 아들입니다’라고 명확하게 짚어주는 다정한 디테일이 소통의 신뢰도를 높입니다.1983년생: 꽉 막히고 답답했던 아이디어가 유쾌한 대화를 통해 시원하게 풀리는 기분 좋은 날입니다.1995년생: 이성운이 훌륭합니다. 인위적인 만남보다는 자연스러운 모임에서 운명적인 호감이 싹틀 수 있습니다.2007년생: 컨디션이 날아갈 듯 사뿐하고 의욕이 빵빵하게 넘치니 무엇을 해도 콧노래가 저절로 즐겁게 납니다.