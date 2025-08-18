logo
“밥 대신 ‘이것’ 드세요”…저속노화·항암 성분 11배 높다

유승하 인턴기자
입력 2025 08 18 14:10 수정 2025 08 18 14:10
언스플래쉬
언스플래쉬


항산화 성분인 카로티노이드가 우리나라에서 재배되는 곡류 중 옥수수에 가장 많이 함유된 것으로 나타났다.

지난 14일 농촌진흥청은 단국대, 인천대와 함께 우리나라에서 재배되는 주요 곡류 종자 및 가공품을 대상으로 루테인, 제아잔틴 등 6종의 카로티노이드 함량을 조사했다고 밝혔다.

카로티노이드는 비타민A의 전구체인 레티노이드의 주요 공급원으로 알려져 있다.

또 항산화, 항노화, 항암 특성이 있어 카로티노이드를 섭취하면 노년기 안구 질환과 심혈관 질환, 뇌졸중 예방에 도움이 된다.

연구진이 첨단 분석 장비를 이용해 쌀, 보리, 밀, 옥수수, 귀리 등 국산 곡류 38종의 카로티노이드 함량을 측정한 결과 옥수수, 흑미, 찰보리, 밀 순으로 높게 나타났다. 백미에서는 카로티노이드 성분이 전혀 검출되지 않았다.

언스플래쉬
언스플래쉬


옥수수의 카로티노이드 함량은 28.4㎍(마이크로그램)으로 흑미(2.5㎍)보다 약 11배 높았다. 옥수수 시리얼에서도 1g당 6.21㎍의 카로티노이드가 검출됐다.

옥수수는 카로티노이드 성분 중에서도 특히 제아잔틴을 많이 함유하고 있다. 제아잔틴은 망막 내 단일 산소종을 제거하고 청색광을 차단해 노화로 인한 황반변성 예방에 효과적이다.

연구진은 “밥, 오트밀 등 열을 가하는 조리나 가공 과정을 거치면 카로티노이드 함량이 24~85%가량 감소한다”며 “농산물 원재료뿐만 아니라 조리 방법, 가공 제품 등에 따른 카로티노이드 함량 변화를 평가해야 한다”라고 밝혔다.

언스플래쉬
언스플래쉬


해당 연구 결과는 국제 학술지 ‘푸드 사이언스 앤 바이오테크놀로지(Food Science and Biotechnology)’에 게재됐다.

농촌진흥청은 앞으로 농식품 700종의 카로티노이드 성분을 구축해 2027년부터 농식품종합정보시스템 ‘농식품올바로’에서 상세 정보를 제공할 예정이다.

농촌진흥청 식생활영양과 유선미 과장은 “이번 연구로 옥수수와 흑미가 눈 건강을 돕는 루테인 및 제아잔틴의 좋은 공급원임이 밝혀졌다”며 “고기능성 곡류 품종개발에 유용한 자료로 활용될 것”이라고 말했다.

유승하 인턴기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
