logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

우리 아이 엑스레이 촬영 이력 확인해 보세요[알아두면 쓸데 있는 건강 정보]

입력 2025 12 09 00:19 수정 2025 12 09 00:19
기사 소리로 듣기
다시듣기
Q. 자녀의 엑스레이(X-ray) 촬영 횟수를 확인할 수 있나.

A. 국민건강보험공단 홈페이지와 모바일앱 ‘The 건강보험’에서 최근 5년간 만 12세 미만 자녀의 엑스레이 촬영 횟수와 부위를 조회할 수 있다. 또 같은 연령대 평균과 비교해 아이의 검사 빈도를 파악할 수 있고, 촬영 시 발생하는 방사선 피폭량도 함께 확인할 수 있다.

Q. 소아 방사선 노출 관리는 왜 중요한가.

A. 소아는 성인보다 방사선에 훨씬 민감해 같은 양에 노출돼도 암 발생 위험이 3~5배 높다. 필요하지 않은 촬영을 줄이고, 꼭 필요한 경우에만 검사하는 등 노출 최소화가 핵심이다.

Q. 어떻게 확인하나.

A. 법정대리인인 부모가 접속하면 바로 확인할 수 있다. 홈페이지는 ‘건강모아 → 가족건강관리 → 자녀건강관리→자녀 의료영상 촬영현황’, 앱은 ‘건강모아→자녀 건강(검진)→자녀 의료영상 촬영현황’ 메뉴에서 조회하면 된다.

Q. 엑스레이 외 검사 이력도 볼 수 있나.

A. 12세 미만은 엑스레이뿐 아니라 개인별 의료 영상 검사(CT) 이력도 조회할 수 있다. 다만 민간 건강검진 등 비급여로 실시한 검사는 조회되지 않는다.
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 유부남과 불륜 중 아내 등장…10층 난간에 매달린 상간녀

    thumbnail - 유부남과 불륜 중 아내 등장…10층 난간에 매달린 상간녀

  2. 내년 드디어 새신랑?…‘47세’ 하정우, 결혼 계획 밝혔다

    thumbnail - 내년 드디어 새신랑?…‘47세’ 하정우, 결혼 계획 밝혔다

  3. ‘파묘’ 무속인, 기안84에 충격 점괘 “내년 배신수…아주 가까이에”

    thumbnail - ‘파묘’ 무속인, 기안84에 충격 점괘 “내년 배신수…아주 가까이에”

  4. “우린 중국인인데 딸은 금발에 파란 눈” 왜?…놀라운 비밀 있었다

    thumbnail - “우린 중국인인데 딸은 금발에 파란 눈” 왜?…놀라운 비밀 있었다

  5. “아내 5명, 자녀 14명과 다 함께 살아요” 일부다처제男 ‘기막힌 사연’

    thumbnail - “아내 5명, 자녀 14명과 다 함께 살아요” 일부다처제男 ‘기막힌 사연’

  6. 재혼 중매인의 거짓말 1위…돌싱女 “남자 돈 많아”, 돌싱男은?

    thumbnail - 재혼 중매인의 거짓말 1위…돌싱女 “남자 돈 많아”, 돌싱男은?
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved