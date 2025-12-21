logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

유독 ‘스포츠카’에 집착하는 남자?…“일부는 신체 ‘그곳’ 열등감 때문”

김성은 기자
김성은 기자
입력 2025 12 21 15:02 수정 2025 12 21 16:05
기사 소리로 듣기
다시듣기
일부 남성은 성기 크기 콤플렉스를 스포츠카와 같은 권력의 상징으로 보상받으려 한다는 연구 결과가 나왔다. 픽사베이
일부 남성은 성기 크기 콤플렉스를 스포츠카와 같은 권력의 상징으로 보상받으려 한다는 연구 결과가 나왔다. 픽사베이


일부 남성들이 고성능 스포츠카를 선호하는 이유가 성기 크기에 대한 열등감 때문이라는 연구 결과가 나왔다. 남성성에 대한 불안을 스포츠카 같은 권력의 상징으로 보상받으려 한다는 분석이다.

호주 웨스턴시드니대 신디 하몬-존스 박사 연구팀은 이런 내용의 논문을 최근 미국심리학회 학술지 ‘남성과 남성성의 심리학’에 게재했다.

연구팀은 4단계에 걸쳐 실험을 진행했다.

그 결과 남성 역할을 제대로 못한다는 스트레스가 큰 참가자일수록 성기 크기를 중시했다.

종교를 믿거나 도널드 트럼프 미국 대통령을 지지하는 사람일수록 이런 경향은 더욱 강하게 나타났다.

마지막 실험에서는 참가자들에게 ‘남자답게 행동하지 못했던 순간’을 떠올리게 했다. 그러자 수치심을 느낀 참가자들은 성기의 크기를 더욱 중요하게 여기게 됐다.

남성성에 상처를 받으면 그걸 다른 방식으로 보상받으려 한다는 의미다.

연구팀은 성기 크기에 자신감이 없는 남성일수록 남성성을 보여줄 다른 수단을 찾으려 한다고 결론지었다. 이런 콤플렉스가 삶 전반에 영향을 미친다는 것이다.

연구팀은 “성기가 작다고 걱정하는 남성이 스포츠카 같은 남성적인 상징을 추구한다는 대중적 통념이 연구로 입증됐다”며 “남성 역할 수행에 자신 없는 사람일수록 성기 크기를 더 중요하게 생각한다”고 밝혔다.

김성은 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. “12시간 동안 男 1057명과 성관계” 자랑했던 성인배우 발리서 체포… 무슨 일?

    thumbnail - “12시간 동안 男 1057명과 성관계” 자랑했던 성인배우 발리서 체포… 무슨 일?

  2. 김주하 “연애 당시 전남편은 유부남…내연녀 집 얻어줘” 외도·폭행 충격 고백

    thumbnail - 김주하 “연애 당시 전남편은 유부남…내연녀 집 얻어줘” 외도·폭행 충격 고백

  3. ‘연하 남친·성욕 고백’ 전원주에… “너무 남자 좋아해” 선우용여 직격

    thumbnail - ‘연하 남친·성욕 고백’ 전원주에… “너무 남자 좋아해” 선우용여 직격

  4. “尹 불법계엄 규탄” 시국선언 고교생, 하버드大 합격

    thumbnail - “尹 불법계엄 규탄” 시국선언 고교생, 하버드大 합격

  5. 15명 사상 ‘연막탄 칼부림’ 살인계획서 발견…게임중독? 외로운늑대?

    thumbnail - 15명 사상 ‘연막탄 칼부림’ 살인계획서 발견…게임중독? 외로운늑대?

  6. 주우재, 수상소감 중 돌발 고백 “아린아 사랑해”…다급히 해명한 ‘깜짝’ 정체는

    thumbnail - 주우재, 수상소감 중 돌발 고백 “아린아 사랑해”…다급히 해명한 ‘깜짝’ 정체는
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved