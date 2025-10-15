하늘그네 타다 피가 ‘철철’…남성 중요부위 찔린 아찔한 사고
제주도의 유명 테마파크에서 360도 회전 하늘그네를 탄 남성이 튀어나온 구조물에 중요 부위를 찔리는 중상을 입었다. 사고 발생 후 한 달이 지난 현재도 일상생활이 불가능한 수준의 후유증을 겪고 있다.
13일 방송된 JTBC ‘사건반장’에 따르면 지난 8월 8일 제주도 테마파크의 360도 회전형 하늘그네에 탑승한 A씨가 회음부 안쪽이 3cm가량 찢어지는 부상을 당했다. 하늘그네는 탑승자가 안전장치를 한 뒤 공중에서 회전하며 비행을 즐기는 레저기구다.
A씨는 다른 지역에서 회전형 그네를 타본 경험이 있어 안심하고 탑승했다. 5바퀴째를 도는 중 다리에 힘이 풀려 자연스럽게 좌석에 앉는 순간, 중요 부위가 무언가에 찔리는 느낌을 받았다.
범인은 그네의 발 고정 잠금장치였다. 이 구조물이 좌석 위로 튀어나와 있었던 것이다. A씨는 회색 바지를 입고 있었는데, 회음부에서 흐르는 피로 바지가 물들었다.
A씨는 “밑으로 무언가 흘러 처음엔 소변인 줄 알았는데 피가 철철 나오고 있었다”며 당시의 충격을 전했다. A씨는 곧바로 인근 병원을 찾아 진료를 받았다.
사고로부터 한 달이 지난 현재도 A씨의 고통은 계속되고 있다. A씨는 “아직도 제대로 걷는 것이 힘들고, 배변할 때마다 통증을 느낀다”고 호소했다.
A씨는 또한 “사람이 앉는 좌석 위에 저렇게 구조물이 튀어나와 있는 건 처음 봤다”며 시설 자체의 위험성을 지적했다. 다른 지역에서는 이런 노출된 구조물을 본 적이 없었다는 뜻이다.
이 사건이 알려지자 네티즌들은 “관광지인데 시설관리가 안일했던 것 아니냐” “사전 점검을 철저히 했어야 한다” “기계 설계 자체가 위험하다” 등의 반응이 나왔다. 일부는 “탑승자가 올바른 방법으로 기구를 이용하지 않은 것 아닌가”라는 의문도 제기했다.
하지만 다리에 힘이 풀려 앉는 것은 회전 중 자연스럽게 발생할 수 있는 상황이라는 점에서, 이러한 상황을 대비한 안전 장치 설계가 필요하다는 지적이 많았다.
사고 당사자는 현재 의료비 청구 등 후속 조치를 준비 중인 것으로 알려졌다.
