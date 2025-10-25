“이재명 대통령 꿈 꾸고 ‘21억’ 연금의 주인공이 됐습니다”

동행복권 홈페이지 캡처

이재명 대통령이 부모님 댁을 방문하는 꿈을 꾼 뒤 복권을 구입한 남성이 21억원에 당첨되는 행운을 거머쥐었다.25일 동행복권은 공식 홈페이지를 통해 제285회차 연금복권720+에서 1등과 2등에 동시에 당첨된 A씨의 사연을 공개했다.A씨는 평소 종종 소액으로 복권을 구매해 왔다. 그러다 최근 충남 아산의 한 판매점에서 연금복권을 구입했는데, 계기는 바로 ‘이재명 대통령이 등장한 꿈’이었다.A씨는 “얼마 전 대통령이 부모님 댁에 방문해 다과회를 하고 가는 꿈을 꿨다”며 “혹시나 하는 마음에 복권을 샀는데, 놀랍게도 1등과 2등에 동시에 당첨됐다. 아직도 믿기지 않고 실감이 나지 않는다”고 말했다.그는 “부모님이 일찍 돌아가셔서 어려운 시기가 많았고, 최근에도 경제적으로 힘든 시기를 보내고 있었다”며 “이번 당첨은 마치 열심히 살아온 저에게 부모님이 보내주신 선물 같아 감사한 마음”이라고 덧붙였다.A씨는 당첨금을 대출금 상환과 주택 마련에 사용할 계획이다. 연금복권720+ 1등 당첨금은 매달 700만원씩 20년간(총 16억 8000만원), 2등은 매달 100만원씩 10년간(총 1억 2000만원) 지급된다.A씨는 1등 1매, 2등 4매에 당첨돼 총 21억 6000만원 상당의 당첨금을 받게 됐다.김유민 기자