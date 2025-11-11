서울대공원 새끼호랑이, 탄생 5개월 만에 첫인사…시민 공모로 지은 이름도 공개

새끼호랑이 설호. 서울대공원 제공

지난 6월 태어난 지 약 열흘 정도 지난 설호의 모습(왼쪽)과 그로부터 약 한 달이 지나 성장한 설호의 모습. 서울대공원 제공

서울대공원에서 태어난 새끼호랑이 ‘설호’가 처음 대중 앞에 공개됐다. 최근 시민 공모로 선정된 이름을 선물 받은 설호는 관람객에게 첫인사를 전했다.11일 서울대공원은 태어난 지 159일 된 새끼호랑이 ‘설호’를 처음으로 시민에게 공개했다. 설호는 오전 10시부터 경기 과천 서울대공원 동물원 맹수사 제1방사장에서 관람객 앞에 모습을 드러냈다.설호는 올해 6월 6일(현충일) 서울대공원에서 태어난 순수 혈통 시베리아 암컷 호랑이다. 이날로 태어난 지 159일이 지났다. 그 사이 3차 예방 접종을 마쳤고, 몸무게 20kg이 넘는 건강한 호랑이로 자랐다.설호의 부모 ‘로스토프’와 ‘펜자’는 2010년 러시아 야생에서 태어나 한·러 수교 20주년을 기념해 2011년 서울동물원에 들어왔다.설호는 번식이 쉽지 않은 15세 노령 부모 사이에서 태어난 귀한 새끼다. 서울대공원에서 3년 만에 탄생한 의미 있는 생명이기도 하다.설호의 이름은 소셜미디어(SNS) 시민 공모를 통해 선정됐다. 이름 추천에는 총 2460명이 참여했고, 가장 많은 표를 받은 상위 6개의 이름이 추려진 뒤 투표가 진행됐다.투표 결과 설호가 177표를 얻어 1위를 차지했다. 이어 2위 ‘해온’(140표), 3위 ‘보훈’(82표), 4위 ‘새미’(80표), 5위 ‘다온’(46표), 6위 ‘미루’(45표) 순이었다.설호라는 이름에는 서울대공원 호랑이라는 뜻과 함께, 서울대공원 슬로건 ‘Together with Nature’(서로, 자연과 함께)의 ‘서로’라는 의미도 담겼다.최종범 인턴기자