[속보] 트럼프 “이란과 대화, 폭격 5일 유예”…이란 “대화 없었다”

트럼프 “지난 이틀과 이란과 생산적 대화”

“발전소·에너지 시설 공격 5일간 중단”

이란 “어떤 대화도 없어…트럼프 시간끌기”

도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지시간) 워싱턴DC 백악관 이스트룸에서 열린 아일랜드의 대표적 축제 ‘성 패트릭의 날’ 행사에서 미할 마틴 아일랜드 총리의 발언을 경청하고 있다. 워싱턴DC AP 연합뉴스

호르무즈 해협 인근 페르시아만을 항해하는 유조선의 모습. 로이터 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 중동전쟁 해결을 위해 지난 이틀간 이란과 대화를 나눴다고 23일(현지시간) 밝혔다. 이에 대해 이란 매체들은 그런 사실이 없다고 일축했다.트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어를 통해 “지난 이틀간 미국과 이란 양국이 중동 지역의 적대행위를 완전하고 전면적으로 해소하기 위해 매우 유익하고 생산적인 대화를 나눴다”고 밝혔다.이어 “심도 있고 건설적인 대화를 바탕으로 이란의 발전소 및 에너지 시설에 대한 모든 군사적 공격을 5일간 유예하도록 국방부에 지시했다”고 설명했다.트럼프 대통령은 이번 주 내내 이란과의 대화가 계속될 것이라며 협상 결과에 따라 군사 행동 재개 여부가 결정될 것이라고 강조했다.앞서 트럼프 대통령은 지난 21일 이란에 48시간 이내에 호르무즈 해협을 개방하지 않으면 발전소를 초토화하겠다고 경고한 바 있다.그러나 이란 반관영 메흐르 통신은 이날 이란 외무부 소식통을 인용해 현재 이란과 미국 사이에 어떠한 대화도 없다고 보도했다.이 소식통은 “미 대통령의 최근 발언들은 폭등하는 에너지 가격을 낮추려는 정치적 수사이자, 자신의 군사 계획을 실행하기 위한 시간을 벌려는 의도적인 노력의 일환일 뿐”이라고 비판했다.또 트럼프 대통령이 ‘조기 종전’이나 ‘협상’을 언급하는 것이 실질적인 평화 의지가 아닌, 경제적 타격을 줄이고 군사 배치를 완료하기 위한 기만책이라고 주장했다.이 소식통은 메흐르 통신에 “역내 국가들의 긴장 완화 제의가 있는 것은 사실이나 우리의 답변은 명확하다”며 “우리는 이 전쟁을 시작한 당사자가 아니며 모든 중재 요청은 우리가 아닌 미국으로 향해야 한다”고 강조했다.이란 국영 프레스TV도 고위 안보분야 관리를 인용해 “트럼프가 이란의 견고한 군사적 위협과 미국과 서방에서 증가하는 금융 압박 이후 후퇴했다”며 “협상은 현재 벌어지지 않고 있다”고 보도했다.이어 “심리전으로 호르무즈 해협을 되살리거나 에너지 시장을 안정시킬 수 없다”며 “트럼프의 ‘5일의 최후통첩’으로 계속되는 공격 계획만 부각됐으며 이란은 이에 전면적 방어로 대응할 것”이라고 밝혔다.이보희 기자