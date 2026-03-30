박왕열, 생활고 ‘IQ 50’ 지적장애인 ‘지게꾼’ 삼았다

기자 째려보며 “넌 남자도 아냐” - ‘마약왕’ 박왕열이 25일 인천국제공항을 통해 국내로 압송되며 한 기자와 눈이 마주치자 손가락질을 하면서 “넌 남자도 아녀(아니야)”라고 말을 내뱉고 있다. 뉴스1

25일 오전 경기도 의정부시 경기북부경찰청에서 ‘마약왕’으로 불리던 박왕열이 압송되고 있다. 2026.3.25 연합뉴스

필리핀에서 수감 생활을 하다 국내로 임시 인도된 ‘마약왕’ 박왕열(47)이 지적장애인을 이용해 마약 운반책인 이른바 ‘지게꾼’으로 활용한 정황이 드러났다.지난 28일 동아일보에 따르면 생활고에 시달리던 지적장애 남성 A씨는 2024년 6월 필리핀 마닐라의 한 숙소 로비에서 박왕열의 공범에게서 필로폰 약 1480g을 건네받았다. 이는 1억 4800만원어치로 약 4만 9000명이 한 번에 투약할 수 있는 양이다.A씨는 이를 국내로 반입, 인천국제공항에서 다른 사람에게 전달하고 그 대가로 200만원 가량을 받은 것으로 조사됐다.A씨는 군 복무 중 지능지수 50 수준의 경도 지적장애와 적응장애 진단을 받은 이력이 있으며, 이 사건으로 기소돼 징역 7년을 선고받았다.수사 과정에서는 박왕열이 단순히 국내 유통에 그치지 않고 아프리카, 호주, 미얀마 등지로 마약 유통망을 확장하려 한 정황도 확인됐다.마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의를 받는 박왕열은 지난 27일 구속됐다. 박왕열의 구속영장이 발부되자 박왕열을 수사해온 경기북부경찰청은 이날 신상정보공개 심의위원회를 열고 박왕열의 이름과 나이, 머그샷(mug shot·범죄자 인상착의 기록사진)을 공개했다.박왕열은 필리핀에서 한국인 3명을 살해해 징역 60년형을 선고받고 현지 교도소에 복역하면서도 텔레그램 등을 통해 국내에 다량의 마약을 유통한 혐의로 지난 25일 임시 인도돼 경기북부경찰청의 수사를 받고 있다.경찰이 기존에 검거한 박왕열 관련 공범은 판매책 29명, 공급책 10명, 밀반입책 2명, 자금관리책 1명 등 42명이다. 이들은 소화전이나 우편함 등에 마약을 숨겨둔 뒤 구매자에게 위치 정보를 보내는 이른바 ‘던지기’ 수법으로 마약을 유통한 것으로 조사됐다.현재까지 파악된 유통 규모는 필로폰 약 4.9㎏, 엑스터시 4500여정, 케타민 2㎏, LSD 19정, 대마 3.99g 등으로, 시가는 약 30억원 상당으로 추산됐다.경찰은 필리핀과의 범죄인 인도 조약에 따른 ‘임시 인도’ 방식으로 박왕열을 국내로 송환해 수사를 진행하고 있다.김민지 기자