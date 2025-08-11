“머리에 구멍 낸다” 주차시비에 가방서 ‘권총’ 꺼낸 20대男…가스분사기였다

양천경찰서, 특수협박 혐의로 입건

주차 문제로 갈등이 생기자 권총 모양의 가스분사기로 이웃 주민을 위협한 혐의를 받는 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다. 채널A 뉴스 캡처

주차 문제로 갈등이 생기자 권총 모양의 가스분사기로 이웃 주민을 위협한 혐의를 받는 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다.11일 서울 양천경찰서에 따르면 지난 8일 오후 한 아파트 주차장에서 이웃 주민을 향해 호신용 삼단봉과 권총 모양의 가스분사기를 꺼내 위협한 20대 남성 A씨가 입건돼 조사를 받고 있다.당시 피해 주민은 “A씨의 아버지에게 ‘주차선을 잘 지켜달라’고 말하자 A씨가 가스분사기를 든 손으로 자신을 가리키며 ‘총으로 죽여 버린다’ ‘머리에 구멍 내준다’고 협박했다”며 경찰에 신고했다.채널A가 이날 공개한 영상에 따르면 검은색 옷을 입은 A씨와 흰색 상의를 입은 A씨의 아버지는 그들을 향해 말을 하는 이웃 주민에게 다가갔다.이후 A씨가 호신용 삼단봉에 이어 권총 모양의 가스분사기를 꺼내자 옆에 있던 A씨의 아버지가 “하지 말라고! 하지 말라고!”라며 A씨의 행동을 막았다.A씨의 아버지는 “아들이 불안 증세가 있다”면서 “가스분사기를 꺼낸 건 잘못이지만 가해자가 된 상황은 억울하다”고 말한 것으로 전해졌다.경찰은 A씨를 특수협박 혐의로 입건해 자세한 사건 경위 등을 조사 중이다.이보희 기자