마라톤대회 중 트럭에 치인 20대 ‘뇌사’ 판정…진태현 “유망주 선수, 먹먹”

80대 트럭 운전자 “사람 못 봤다” 진술

충북의 한 마라톤 대회에서 80대 운전자의 차에 치인 청주시청 소속 20대 선수가 뇌사 판정을 받았다.10일 경찰 등에 따르면 이날 오전 10시쯤 충북 옥천군 동이면에서 열린 모 마라톤대회에서 1t 포터 트럭이 청주시청 직장운동경기부 소속 엘리트 마라톤 선수인 A(25)씨를 치었다.이 사고로 A씨는 머리 등을 크게 다쳐 대전의 한 종합병원으로 옮겨졌으나 끝내 뇌사 판정을 받았다.사고는 1차로를 달리던 포터가 갑자기 2차로로 차선을 변경해 선수를 뒤에서 덮치면서 발생했다.마라톤대회 구간(도로)은 2개 차로였는데 1개 차로는 일반차량 통행에 사용됐고 나머지 차로가 마라톤 선수들을 위해 통제됐다.사고 당시 A씨는 최선두에서 달리고 있었고, 경찰 순찰차는 약 20~30ｍ 앞에서 선수들을 호위하고 있었다.트럭 운전자 B(82)씨는 경찰에 “사람을 보지 못했다”고 진술한 것으로 전해졌다. 사고 당시 음주나 약물 복용 상태는 아닌 것으로 확인됐다.경찰 관계자는 “B씨 차량 앞에 다른 차량이 주행 중이긴 했지만, 차량 통행이 혼잡한 상황은 아니었다”고 전했다.올해 8월 청주시청에 입단한 A씨는 각종 마라톤대회에서 우수한 성적을 거두며 유망주로 부상한 선수로 알려졌다.해당 마라톤대회는 충북육상연맹 등이 주관하는 도내 시군 대항전으로, 이날부터 3일간 진행될 예정이었다. 이번 사고로 12일까지 예정된 마라톤 대회 잔여 일정은 취소됐다.마라톤에 대한 남다른 열정으로 마라톤 해설위원으로 데뷔하기도 한 배우 진태현은 이날 A씨의 사고 소식에 안타까움을 드러냈다.그는 A씨에 대해 “올해 동아 마라톤 기록 2시간 13분으로 열정 가득한 유망주 선수였다”면서 “공식 도내 마라톤 대회에서 2차선 도로 중 1차선만 통제했다고 한다. 너무 답답하고 먹먹하다”고 심경을 전했다.A씨는 현재 연명 치료에 들어간 것으로 알려졌다. 경찰은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.이보희 기자