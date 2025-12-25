logo
쿠팡 “유출자 특정해 모든 장치 회수…외부전송 없단 진술 확보”

신진호 기자
입력 2025 12 25 15:45 수정 2025 12 25 15:56
서울 중구 쿠팡 물류센터 모습. 2025.12.25/뉴스1
쿠팡이 최근 개인정보 유출 사태와 관련, 포렌식 증거를 활용해 고객 개인정보를 유출한 전직 직원을 특정했고, 정보를 접근 및 탈취하는 데 사용된 모든 장치와 하드디스크 드라이브를 회수·확보했다고 25일 밝혔다.

쿠팡은 이날 보도자료를 통해 “디지털 지문(digital fingerprints) 등 포렌식 증거를 활용해 고객 정보를 유출한 전직 직원을 특정했고, 유출자는 행위 일체를 자백하고 고객 정보에 접근한 방식을 구체적으로 진술했다”며 이같이 밝혔다.

유출자의 진술과 사이버 보안 업체의 조사를 종합하면 유출자는 탈취한 보안 키를 사용하여 고객 계정 3300만개의 기본적인 정보에 접근했으나 이중 약 3000개 계정의 고객 정보를 저장했다.

여기에 이름, 이메일, 전화번호, 주소, 일부 주문정보, 2609개의 공동현관 출입 번호가 포함됐다. 결제정보, 로그인 관련 정보, 개인 통관번호에 대한 접근은 없었다.

유출자는 또 사태에 대한 언론보도를 접한 후 저장했던 정보를 모두 삭제했으며 고객 개인정보 중 제3자에게 전송된 데이터는 일절 없는 것으로 조사됐다고 쿠팡은 주장했다.

ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
