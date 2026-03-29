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무면허로 트럭 몰던 50대 불법체류자, SUV 충돌해 함께 추락…10대 등 4명 부상

이보희 기자
입력 2026 03 29 23:15 수정 2026 03 30 00:11
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익산 한 교차로서 충돌…농수로 추락
SUV 탑승 10대 중상…3명 경상

29일 오전 11시 28분쯤 전북 익산시 용안면의 한 교차로에서 1톤 트럭과 스포츠유틸리티차(SUV)가 부딪혀 농수로에 빠졌다. 전북소방본부 제공
29일 오전 11시 28분쯤 전북 익산시 용안면의 한 교차로에서 1톤 트럭과 스포츠유틸리티차(SUV)가 부딪혀 농수로에 빠졌다. 전북소방본부 제공


무면허로 트럭을 몰다 스포츠유틸리티차(SUV)와 충돌해 부상자를 낸 불법체류자가 경찰에 붙잡혀 조사를 받고 있다.

29일 전북 익산경찰서는 도로교통법 위반(무면허 운전) 혐의로 베트남 국적 50대 A씨를 붙잡아 조사 중이라고 밝혔다.

A씨는 이날 오전 11시 28분쯤 익산시 용안면의 한 교차로에서 무면허로 트럭을 운전한 혐의를 받는다.

그는 트럭을 운전하던 중 SUV와 충돌했다. 이 사고로 SUV에 타고 있던 10대 B군이 크게 다쳐 병원으로 이송돼 치료받고 있다. SUV 운전자인 40대 C씨 등 나머지 탑승자 3명도 경상을 입고 병원으로 옮겨졌다.

경찰은 두 차량이 신호등 없는 교차로에서 직진하다 충돌한 뒤 농수로로 추락한 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

경찰 관계자는 “A씨가 불법체류자로 확인됐다”며 “신병을 확보해 조사한 뒤 관계 기관에 인계할 계획”이라고 전했다.

이보희 기자
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