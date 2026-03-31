“경찰관도 밀쳐” 차량 훔쳐 무면허 운전한 10대, 순찰차도 ‘쾅’…구속
인천지법 “도주 우려” 구속영장 발부
면허도 없는 10대 소년이 차량을 훔쳐 달아나다가 출동한 경찰 순찰차까지 들이받고 도주했다가 경찰에 붙잡혔다.
30일 인천 논현경찰서는 공무집행방해와 절도 등 혐의로 A(16)군을 구속했다고 밝혔다.
박영기 인천지법 영장 전담 부장판사는 “피의자는 도주할 우려가 있고 소년으로서 구속해야 할 부득이한 사유가 있다”며 A군의 영장을 발부했다.
A군은 지난 27일 오전 0시 17분쯤 경기 안산시 한 공영주차장에서 문이 잠기지 않은 K5 승용차를 훔쳐 무면허 운전을 한 혐의 등을 받고 있다.
그는 훔친 차량을 몰고 10여㎞ 떨어진 인천 남동구 논현동까지 이동했으며, 자신을 쫓아오는 경찰 순찰차까지 들이받고도 도주한 것으로 파악됐다.
추적에 나선 경찰은 당일 오전 8시쯤 남동구 논현동 한 주차장에서 도난 차량을 발견하고 주변에 있던 A군을 검거했다.
A군은 검거되는 과정에서 자신을 제압하려는 경찰관을 밀치기도 한 것으로 조사됐다.
그는 “운전을 하고 싶었다”는 취지로 경찰에 진술한 것으로 전해졌다. 현재 학교에 다니고 있지는 않은 것으로 파악됐다.
경찰은 A군에게 절도, 도로교통법상 무면허운전, 자동차불법사용, 특수공무집행방해, 공무집행방해, 공용물 손상 등 6개 혐의를 적용할 예정이다.
이보희 기자
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