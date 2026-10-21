부산서 70대 남성 무궁화호 열차에 치여 숨져…선로 진입 경위 조사
부산에서 70대 남성이 열차에 치여 숨지는 사고가 발생했다.
21일 소방 당국 등에 따르면 전날 오후 9시 47분 경부선 하행 사상역 선로에서 70대 남성 A씨가 무궁화호 열차에 치여 숨졌다.
해당 열차는 승객 20명을 태우고 대전에서 출발해 부산역으로 향하고 있었다.
당시 사고로 열차 운행은 자정을 넘겨 재개됐다. 다른 고속 열차와 일반 열차 운행은 최소 20분에서 1시간가량 지연됐다.
경찰은 A씨가 선로에 진입한 경위 등을 조사하고 있다.
윤예림 기자
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