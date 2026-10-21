logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

부산서 70대 남성 무궁화호 열차에 치여 숨져…선로 진입 경위 조사

윤예림 기자
입력 2026 10 21 08:18 수정 2026 10 21 09:02
기사 소리로 듣기
다시듣기
무궁화호 자료 사진. 기사와 직접적인 관련 없음. 연합뉴스
무궁화호 자료 사진. 기사와 직접적인 관련 없음. 연합뉴스


부산에서 70대 남성이 열차에 치여 숨지는 사고가 발생했다.

21일 소방 당국 등에 따르면 전날 오후 9시 47분 경부선 하행 사상역 선로에서 70대 남성 A씨가 무궁화호 열차에 치여 숨졌다.

해당 열차는 승객 20명을 태우고 대전에서 출발해 부산역으로 향하고 있었다.

당시 사고로 열차 운행은 자정을 넘겨 재개됐다. 다른 고속 열차와 일반 열차 운행은 최소 20분에서 1시간가량 지연됐다.

경찰은 A씨가 선로에 진입한 경위 등을 조사하고 있다.

윤예림 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
사고로 인해 열차 운행이 재개된 시점은?
TodayBest

  1. “다른 남자랑 모텔 갔어야”…이효리, 방송서 분노했다

    thumbnail - “다른 남자랑 모텔 갔어야”…이효리, 방송서 분노했다

  2. 양홍원, 결혼 소감으로 “천호동 모텔 들어가는 기분” 시끌

    thumbnail - 양홍원, 결혼 소감으로 “천호동 모텔 들어가는 기분” 시끌

  3. “男 환심 사려고?”…테니스복 벗고 흰 드레스+하이힐 신은 테니스 여제, 뜻밖의 논쟁

    thumbnail - “男 환심 사려고?”…테니스복 벗고 흰 드레스+하이힐 신은 테니스 여제, 뜻밖의 논쟁

  4. “인사 다시” “얘, 너” 공형진, 차지연에 무례한 언행…결국 고개 숙였다

    thumbnail - “인사 다시” “얘, 너” 공형진, 차지연에 무례한 언행…결국 고개 숙였다

  5. “관계 시도하면 아내 항상 거부” 외도男 주장…결국 ‘이것’ 권유

    thumbnail - “관계 시도하면 아내 항상 거부” 외도男 주장…결국 ‘이것’ 권유

  6. 민속촌 귀신 보고 울음 터뜨린 5살 아들…“감동” 감사글 쓴 아빠 화제

    thumbnail - 민속촌 귀신 보고 울음 터뜨린 5살 아들…“감동” 감사글 쓴 아빠 화제
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved