“눈을 의심” 발등에 붙은 ‘귀’…합성사진 아니었다

中 여성, 사고로 귀 통째로 뜯겨나가

발등 생착 5개월 후 귀에 재이식 성공

중국에서 사고로 뜯겨나간 한 여성의 귀를 발등에 5개월간 임시 이식한 사연이 전해졌다. 더우인

중국에서 사고로 뜯겨나간 한 여성의 귀를 발등에 5개월간 임시 이식한 사연이 전해졌다. 미러 캡처

중국에서 사고로 뜯겨나간 한 여성의 귀를 발등에 5개월간 임시 이식한 사연이 전해졌다.지난 10일(현지시간) 미러 등 외신에 따르면 중국 산둥성의 한 공장에서 일하던 30대 여성 노동자 쑨씨는 머리카락이 공장 기계에 빨려 들어가면서 왼쪽 귀가 뜯겨나가는 사고를 당했다.사고 직후 병원을 찾았지만 귀 주변의 혈관과 신경 손상이 너무 심해 즉시 제자리에 붙이는 것은 불가능했다.의료진은 귀를 살리기 위해 혈류 공급을 안정적으로 확보할 수 있는 다른 부위로 옮기는 ‘이소성 생착’이 필요하다고 판단했다. 생착은 어떤 조직이나 세포가 이식된 곳에서 제대로 뿌리를 내리고 살아남아 기능하는 것을 의미한다. 주로 조혈모세포 이식, 피부 이식, 지방 이식, 모발 이식 등에서 사용한다. 이소성 생착은 조직이나 세포가 정상적인 위치가 아닌 다른 부위에 착상돼 기능하는 것을 의미한다.의료진은 혈액 순환이 비교적 안정적인 발등 부위를 이소성 생착 부위로 선택했다. 발등은 피부가 얇고 혈관 지름이 귀와 비슷해 미세혈관 연결이 가능한 부위라고 판단했다. 귀를 발등에 부착하는 수술은 10시간 넘게 이어졌다. 의료진은 머리카락보다 가는 실과 바늘을 이용해 0.2~0.3㎜ 크기의 혈관을 하나씩 찾아 연결해야 했다.수술 직후 며칠간은 혈류가 원활하지 않아 귀가 다시 괴사할 위험도 있었지만, 면밀한 관찰과 처치를 통해 귀는 점차 정상적인 혈색을 되찾았다.쑨씨는 이후 5개월간 헐렁한 신발만 신는 등 발등에 붙은 귀를 보호하며 조심스럽게 생활했고, 지난 10월 귀를 원래 위치로 되돌리는 재이식 수술에 나섰다.이 과정에서는 절단 당시 손상된 혈관과 신경을 확인하며 조직을 재정렬하는 복잡한 미세 수술이 요구됐다. 수술은 성공적으로 끝났으며 여성은 현재 회복 중인 것으로 전해졌다.전문가들은 “절단된 조직이 즉시 재부착이 어려운 경우, 다른 부위에서 혈류를 확보하는 생착 과정이 귀와 같이 미세한 조직에서 중요하다”며 “이와 같은 접근법은 결국 기능과 형태를 보존하는 데 결정적 역할을 한다”고 설명했다.지난해 11월 베트남에서는 여성 환자가 절단된 팔을 다리에 임시로 접합한 후 두 달이 지나 원래 위치에 재접합한 사례가 있었다. 2013년 중국에서도 절단된 손을 다리에 임시 부착해 살린 뒤 다시 이식한 사례가 전해진 바 있다.이보희 기자