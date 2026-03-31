“사무실 공기 맡으면 못생겨져”…출근 후 ‘외모 격변’ 女 영상에 직장인들 ‘폭풍 공감’

美 인플루언서, ‘사무실 공기 이론’ 제기

“사무실에 몇 시간 있으면 다른 사람돼”

“사무실 공기 때문에 외모가 망가진다”는 주장이 소셜미디어를 중심으로 확산되며 직장인들의 공감을 얻고 있다. 틱톡(@noadonlan) 캡처

“사무실 공기 때문에 외모가 망가진다”는 주장이 소셜미디어를 중심으로 확산되며 직장인들의 공감을 얻고 있다. 틱톡(@noadonlan) 캡처

“사무실 공기 때문에 외모가 망가진다”는 주장이 소셜미디어를 중심으로 확산되며 직장인들의 공감을 얻고 있다. 틱톡(@noadonlan) 캡처

“사무실 공기 때문에 외모가 망가진다”는 주장이 소셜미디어(SNS)를 중심으로 확산하며 직장인들의 공감을 얻고 있다. 출근 전에는 말끔했던 얼굴이 근무 시간이 지날수록 눈에 띄게 푸석해지고 늙어 보인다는 주장이다.지난 26일(현지시간) 미국 매체 피플에 따르면 디지털 크리에이터 노아 돈런은 최근 자신의 틱톡 계정을 통해 이른바 ‘사무실 공기 이론(office air theory)’을 제기했다.그는 “아침에 집을 나설 때는 피부 상태와 머리 스타일이 완벽했는데, 사무실에 몇 시간만 있으면 완전히 다른 사람이 된다”고 주장했다.돈런이 공개한 영상에는 출근 직후와 점심 이후의 모습이 비교돼 담겼다. 시간이 지날수록 피부가 푸석해지며 눈 밑이 어두워지고 얼굴이 부어 보이는 변화가 나타난다. 머리카락 역시 기름지고 힘없이 처지는 모습이다. 해당 영상은 2500만회 이상의 조회수를 기록하며 빠르게 확산했다.직장인들은 해당 게시물에 “나만 느끼는 게 아니었네”, “회사만 가면 갑자기 늙는다”, “재택근무할 때는 괜찮은데 사무실에 가면 얼굴이 망가진다”라며 공감을 표했다.돈런의 이론에 대해 전문가들은 “완전히 근거 없는 주장으로 보기 어렵다”며 힘을 보탰다. 사무실 환경이 피부와 외모에 일정 부분 영향을 줄 수 있다는 것이다.형광등이나 LED 조명은 피부를 칙칙하게 보이게 할 수 있고 노화를 촉진하며, 컴퓨터에서 나오는 블루라이트는 색소 침착과 산화 스트레스를 유발할 수 있다. 또한 냉난방으로 인해 실내 공기가 건조해지면 피부 수분이 감소하며, 장시간 앉아 있는 생활은 얼굴 붓기를 악화시킬 수 있다는 분석이다.전문가들은 조명, 피로, 수분 부족 등 복합적인 요인이 일시적으로 외모를 달라 보이게 할 수는 있지만, 이를 일반화하는 것은 과장된 해석일 수 있다고 덧붙였다.일각에서는 해당 영상이 직장인의 피로와 스트레스가 외모에 반영된 현실을 꼬집으며 더 큰 공감을 얻은 것이라는 분석도 나왔다.이보희 기자