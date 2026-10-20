“나 북경대 나온 여자야!” 이코노미 끊고 비즈니스석서 버틴 中여성에 항공기 지연 [월드픽]

이코노미석 승객, 비즈니스석 누워 담요 덮고 버텨

승무원 설득에도 거부…경찰 출동해 기내서 강제 하차

이코노미석 항공권을 구매하고도 비즈니스석을 무단으로 차지한 채 버티다가 경찰에 끌려 나간 중국 여성의 영상이 소셜미디어(SNS)에서 확산하며 비판을 받고 있다. X 영상 캡처

한 여성이 비즈니스석에 누워 담요를 덮은 채 자리를 내주지 않고 버티다가 경찰에 의해 기내에서 끌려 나가고 있다. X 영상 캡처

항공기 기내 자료사진. 아이클릭아트

이코노미석 항공권을 구매하고도 비즈니스석을 무단으로 차지한 채 버티다가 경찰에 끌려 나간 중국 여성의 영상이 소셜미디어(SNS)에서 확산하며 비판을 받고 있다.지난 16일 소셜미디어(SNS) X에는 과거 중국 베이징 서우두 국제공항에서 발생한 ‘비즈니스석 무단 점유’ 사건 영상이 올라왔다.해당 영상에는 한 여성이 비즈니스석에 누워 담요를 덮은 채 자리를 내주지 않고 버티다가 경찰에 의해 기내에서 끌려 나가는 모습이 담겼다.중국 현지 언론 보도에 따르면 당시 서우두 국제공항에서 출발하려던 항공편의 한 여성 승객이 이코노미석 항공권을 소지한 채 비행기가 활주하는 도중 비즈니스석으로 이동해 자리를 차지했다.여성은 넓은 비즈니스석 좌석에 누워 담요까지 덮었다. 승무원들이 원래 좌석으로 돌아가라고 설득했지만 여성은 이를 거부했다. 결국 항공사는 안전과 기내 질서를 확보하기 위해 해당 승객의 탑승을 거부했고, 항공기는 출발을 중단하고 주기장으로 돌아갔다.신고를 받고 출동한 경찰관들도 여성에게 하차를 요구했다. 그러나 여성은 쉽사리 자리에서 일어나지 않았고, 경찰관들이 직접 몸을 일으켜 기내 밖으로 데리고 나갔다.당시 공개된 영상에는 여성이 경찰에 끌려 나가면서 소리를 지르며 저항하는 모습도 담겼다. 일부 보도에 따르면 여성은 끌려나가면서 자신이 “베이징대학교 법학과 학생”이라고 외쳤다.서우두 공항 공안국은 공식 발표에서 해당 승객이 항공기가 활주하는 동안 승무원의 제지를 무시하고 다른 객실 좌석을 강제로 점유했으며, 자리를 옮기라는 요구에도 응하지 않았다고 밝혔다.경찰은 항공편의 안전과 질서를 보장하기 위해 항공사가 해당 승객의 탑승을 거부했으며, 관련 법규에 따라 여성을 기내에서 데리고 나왔다고 설명했다.영상을 접한 현지 누리꾼들은 “빈자리가 있다고 마음대로 앉아도 되는 것은 아니다”, “도덕 관념이 정말 충격적이다”, “항공사와 승객들은 이 여성에게 보상을 요구해야 한다”라며 해당 여성을 비판했다.한편 중국에서는 항공기 내에서 다른 승객의 좌석을 강제로 차지하거나 기내 질서를 어지럽히는 행위를 규정으로 금지하고 있다.중국의 ‘민용항공 안전보위 조례’ 제25조는 항공기 내 좌석을 강제로 점유하는 행위와 소란을 피우는 행위 등을 금지하고 있으며, ‘공공항공 여객운송 비행 중 안전보위 업무 규칙’에 따르면 승무원의 지시를 따르지 않고 기내 질서를 어지럽히는 승객에 대해 승무원은 필요한 조치를 취하거나 이륙 전 또는 착륙 후 항공기에서 내리도록 요구할 수 있다. 항공사 역시 안전한 운항과 기내 질서 유지를 위해 해당 승객의 탑승을 거부할 수 있다.국내에서도 항공기 내에서 승무원이나 기장의 정당한 지시를 거부하고 운항 질서를 어지럽히는 행위는 법적 처벌 대상이 될 수 있다. 항공보안법 제23조는 승객에게 기내 질서와 안전을 지킬 의무를 부과하고 있으며, 제49조는 기장 등의 정당한 지시에 따르지 않은 승객에게 3년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금에 처할 수 있도록 규정하고 있다.이보희 기자