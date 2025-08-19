logo
[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 08 19 09:01 수정 2025 08 19 09:01
18일(현지시간) 미국 주식시장에서 주요 지수들은 대체로 보합세를 보였다. 다우존스와 나스닥 종합, S&P 500 지수는 각각 소폭의 움직임을 나타냈다. 다우존스는 44,911.82로 마감해 34.30포인트 내렸으며(-0.08%), 나스닥 종합은 21,629.77로 6.80포인트 올랐다(0.03%). S&P 500은 6,449.15로 0.65포인트 내렸다(-0.01%).

다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 거래되었으며, 하루 거래량은 416,461천주를 기록했다. 시작가는 44,963.17, 최고가는 44,998.83, 최저가는 44,868.32였다. 나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 거래되었고, 하루 거래량은 1,373,825천주를 기록했다. 시작가는 21,616.82, 최고가는 21,651.50, 최저가는 21,559.33이었다. S&P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 하루 거래량 2,572,651천주로 거래되었으며, 시작가는 6,445.02, 최고가는 6,455.35, 최저가는 6,437.70이었다.

한편, 다우운송 지수는 15,676.02로 13.90포인트 상승했다(0.09%). 나스닥 100 지수는 23,713.76로 1.69포인트 올랐다(0.01%). 필라델피아 반도체 지수는 5,776.31로 23.58포인트 상승했다(0.41%).

VIX 지수는 14.99로 마감하며 0.10포인트 내렸다(-0.66%). 이 지수는 20 미만으로, 현재 시장이 비교적 안정적임을 나타낸다.

