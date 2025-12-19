logo
방민아♥온주완, 달달한 신혼 근황 “뮤지컬 데이트”

입력 2025 12 19 10:11
사진=방민아 인스타그램 캡처
사진=방민아 인스타그램 캡처


배우 방민아와 배우 온주완이 신혼 근황을 전했다.

방민아는 18일 자신의 소셜미디어에 “데스 노트(DEATH NOTE)”라는 글과 함께 사진을 올렸다.

사진 속 방민아와 온주완은 뮤지컬 ‘데스 노트’ 관람 후 인증샷을 남겼다. ‘데스노트’ 출연진 임정모, 조형균 등도 함께했다.

사진=방민아 인스타그램 캡처
사진=방민아 인스타그램 캡처


방민아와 온주완은 지난달 29일 인도네시아 발리에서 비공개 결혼식을 올렸다.

두 사람은 지난 2016년 SBS 드라마 ‘미녀 공심이’를 통해 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했다. 2021년 뮤지컬 ‘그날들’에서도 호흡을 맞췄다.

민아는 2010년 걸그룹 ‘걸스데이’로 데뷔했다. ‘기대해’ ‘여자대통령’ 등의 곡으로 인기를 얻었다.

배우 활동도 병행하며 드라마 ‘뱀파이어 아이돌’(2011~2012) ‘달콤살벌 패밀리’(2015~2016) ‘절대그이’(2019) ‘딜리버리맨’(2023) ‘찌질의 역사’(2025) 등에 출연했다.

온주완은 2002년 드라마 ‘야인시대’로 데뷔했으며, KBS 2TV 예능 ‘산장미팅 - 장미의 전쟁’으로 얼굴을 알렸다.

영화 ‘발레교습소’(2004) ‘돈의 맛’(2012) ‘인간중독’(2014), 드라마 ‘펀치’(2014~2015) ‘펜트하우스3’(2021) 등에서 활약했다.

뉴시스
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
