매일 아침 침대 정리했는데…“건강에 안 좋아” 반전, 왜? [라이프]

침대 관련 이미지. 아이클릭아트

숙면 관련 이미지. 아이클릭아트

아침에 일어난 직후 침대를 정돈하는 습관이 숙면 등 건강에 좋다고 알려져 있었으나, 최근 침구를 그냥 정리하지 않고 놔두는 것이 집먼지진드기 번식을 막아 건강에 좋다는 연구 결과가 나와 눈길을 끌고 있다.최근 영국 킹스턴 대학교 연구에 따르면 아침에 침대를 바로 정리할 경우, 수면 중 땀과 호흡으로 발생한 따뜻하고 습한 환경이 침구 속에 갇히게 된다. 이 경우 실내 알레르기 유발 물질의 주요 원인인 집먼지진드기가 번성하기에 최적의 환경이 된다.특히 환기가 어렵고 난방으로 실내가 따뜻하게 유지되는 겨울철은 집먼지진드기가 가장 왕성하게 번식하는 시기로 꼽힌다. 그러나 연구에 따르면 아침에 침대를 정리하는 습관을 미루면 계절과 상관없이 침구 속 진드기 수를 상당히 줄일 수 있다.침구를 정돈하지 않고 그대로 둘 경우 수분이 증발하는 데 도움을 줘 건조한 환경이 조성되며, 이 건조함이 진드기를 없애는 데 도움을 준다는 것이다. 집먼지진드기는 따뜻하고 습한 침구와 매트리스를 좋아하는 미세한 생물이다.집먼지진드기는 크기가 매우 작아 맨눈으로는 잘 보이지 않는다. 진드기 자체는 해롭지 않지만, 이들의 배설물은 강한 알레르기 물질이다. 이 때문에 아토피, 천식, 알레르기 비염이 악화할 수 있다.특히 집먼지진드기가 만든 알레르겐은 천식의 가장 흔한 원인 중 하나로 전해지는데 침구류에서 주로 발견된다. 이불, 베개, 침대 같은 생활필수품은 집먼지진드기의 주요 서식지다. 적절한 관리가 이루어지지 않을 경우 알레르기 질환의 발생 확률이 크게 높아진다.어린이들은 면역체계가 아직 완전히 발달하지 않아 집먼지진드기에 의한 알레르기 질환에 더 취약하다. 집에서 많은 시간을 보내는 아이들은 성인보다 알레르겐에 더 오래 노출되기 때문에 이러한 알레르기 질환에 걸릴 가능성이 높다.다만 전문가들은 침대를 영원히 정리하지 말라는 게 아니라 침대 정리 시점을 조절하는 것이 중요하다고 조언했다. 기상 직후 바로 침대를 정돈하는 대신, 매일 최소한 1시간 이상 이불을 걷고 창문을 열어 침구에 신선한 공기가 통하도록 해야 한다는 것이다.이 같은 공기 순환은 수분을 효과적으로 날리고 습도를 낮춰 진드기의 서식을 어렵게 만든다. 출근 등으로 인해 아침에 통풍 시간을 확보하기 어렵다면, 퇴근 후 귀가했을 때 침대를 정리해 충분한 통풍 시간을 확보하는 것이 좋다.또한 박테리아 제거를 위해 주 1회 시트를 고온으로 세탁하고, 먼지와 벌레 제거를 위해 월 1회 진공청소기와 스팀 청소기로 침대를 깨끗이 하는 것이 필요하다. 이불과 베개 역시 6개월에 한 번 세탁하는 것이 좋다.하승연 기자