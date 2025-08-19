[서울데이터랩]AB·폴리곤·모네로, 24시간 상승률 상위

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 지난 24시간 동안 상승률이 가장 높은 가상자산은 AB로, 7.77%의 상승폭을 기록했다. AB의 현재 가격은 13원이며, 시가총액은 약 9766억 4931만 원에 달한다. 이 자산은 최근 주목받고 있으며, 특히 높은 거래량을 보여 주목할 만하다.폴리곤은 3.02% 상승하며 주목을 받았다. 폴리곤의 가격은 353원으로, 시가총액은 3조 7062억 원에 이른다. 폴리곤은 이더리움의 확장성 문제를 해결하기 위해 설계된 플랫폼으로, 다양한 디앱(dApp) 개발을 지원하는 것이 특징이다. 대규모 거래량을 기록하며, 블록체인 생태계에서의 입지를 더욱 강화하고 있다.모네로 역시 2.52%의 상승률을 보이며 38만 4641원에 거래되고 있다. 모네로는 익명성을 강조한 가상자산으로, 개인의 금융 데이터 보호에 중점을 두고 있다. 시가총액은 약 7조 953억 원으로, 프라이버시 중심의 디지털 화폐로 자리잡고 있다. 모네로는 거래의 추적이 어려운 특성으로 인해, 개인정보 보호를 중요시하는 사용자들에게 인기를 끌고 있다.한편, 커브 파이낸스 토큰은 1.36% 상승하며 1237원에 거래되고 있다. 이 자산의 시가총액은 1조 7022억 원이다. 커브 파이낸스는 디파이(DeFi) 분야에서 유동성 풀을 제공하는 플랫폼으로, 스테이블코인 간의 교환을 용이하게 한다. 맨틀은 1.28% 상승하며 1835원에 거래되었다. 시가총액은 6조 1787억 원으로, 스마트 계약과 관련된 다양한 기능을 제공하는 플랫폼으로 알려져 있다.같은 시각, 체인링크는 0.72% 상승하며 3만 5855원에 거래되고 있다. 체인링크는 블록체인 외부 데이터를 스마트 계약에 연결하는 오라클 네트워크로, 탈중앙화 금융의 핵심 기술로 자리잡고 있다. 팍스 골드는 0.16% 상승하며 463만 2238원에 거래 중이다. 이 자산은 금의 가치를 기반으로 한 스테이블코인으로, 금과 디지털 자산의 장점을 결합한 형태로 인기를 끌고 있다.퍼스트 디지털 USD와 다이는 각각 0.03%와 0.02% 상승하며, 1386원과 1388원에 거래되고 있다. 두 자산 모두 스테이블코인으로, 변동성이 높은 가상자산 시장에서 안정적인 가치를 제공하는 역할을 하고 있다. USD1과 USDe는 0.00%의 변동률을 기록했으며, 각각 1387원과 1389원에 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자