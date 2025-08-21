[서울데이터랩]빅테크 주가 하락, 엔비디아 최대 거래

20일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 약세를 보였다. 대부분의 종목이 하락세를 기록하는 가운데, 엔비디아(NVDA), 마이크로소프트(MSFT), 애플(AAPL)의 주가는 각각 소폭 하락했다.엔비디아는 175.40 달러로 전일 대비 0.24 달러 하락하며 0.14%의 보합세를 보였다. 마이크로소프트는 505.72 달러로 4.05 달러 떨어졌으며, 이는 0.79% 하락에 해당한다. 애플은 226.01 달러로 4.55 달러 내려가며 1.97%의 하락률을 기록했다.아마존닷컴(AMZN)은 223.81 달러로 1.84% 하락했다. 메타(META)는 747.72 달러로 0.50% 하락했다. 브로드컴(AVGO)은 291.17 달러로 1.27% 하락했다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 199.32 달러로 1.12% 하락했다.금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래량은 213,869,545주, 거래대금은 369억 달러로, 약 51조 5,734억원에 달했다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 8.62%를 기록했다. 마이크로소프트와 애플의 거래대금은 각각 140억 달러와 95.5억 달러로, 시가총액 대비 거래대금 비중은 각각 3.72%와 2.85%에 해당한다.정연호 기자