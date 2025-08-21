logo
[서울데이터랩]빅테크 주가 하락, 엔비디아 최대 거래

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 08 21 08:48 수정 2025 08 21 08:48
20일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 약세를 보였다. 대부분의 종목이 하락세를 기록하는 가운데, 엔비디아(NVDA), 마이크로소프트(MSFT), 애플(AAPL)의 주가는 각각 소폭 하락했다.

엔비디아는 175.40 달러로 전일 대비 0.24 달러 하락하며 0.14%의 보합세를 보였다. 마이크로소프트는 505.72 달러로 4.05 달러 떨어졌으며, 이는 0.79% 하락에 해당한다. 애플은 226.01 달러로 4.55 달러 내려가며 1.97%의 하락률을 기록했다.

아마존닷컴(AMZN)은 223.81 달러로 1.84% 하락했다. 메타(META)는 747.72 달러로 0.50% 하락했다. 브로드컴(AVGO)은 291.17 달러로 1.27% 하락했다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 199.32 달러로 1.12% 하락했다.



금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래량은 213,869,545주, 거래대금은 369억 달러로, 약 51조 5,734억원에 달했다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 8.62%를 기록했다. 마이크로소프트와 애플의 거래대금은 각각 140억 달러와 95.5억 달러로, 시가총액 대비 거래대금 비중은 각각 3.72%와 2.85%에 해당한다.

정연호 기자
