[서울데이터랩]한전기술 15.29% 급등…금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
입력 2025 08 21 15:49 수정 2025 08 21 15:49
21일 오후 15시 35분 한전기술(052690)(052690)이 등락률 +15.29%로 상승률 1위로 마감했다. 한전기술은 장 중 2,296,497주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 13,300원 오른 100,300원에 마감했다.

한편 한전기술의 PER은 33.11로 높은 수준을 나타내며, ROE는 10.40%로 수익성 측면에서는 양호한 수준이다.

이어 상승률 2위 티에이치엔(019180)은 주가가 14.00% 급등하며 종가 4,600원에 상승 마감했다. 상승률 3위 대우건설(047040)의 주가는 4,155원으로 13.06% 급등하며 좋은 성적을 기록했다. 상승률 4위 대한조선(439260)은 10.79% 상승하며 91,400원에 마감했다. 상승률 5위 SJG세종(033530)은 10.53%의 상승세를 타고 종가 5,880원에 마감했다.

6위 신세계푸드(031440)는 종가 40,050원으로 8.68% 상승 마감했다. 7위 메리츠금융지주(138040)는 종가 128,900원으로 8.32% 상승 마감했다. 8위 한전KPS(051600)는 종가 52,500원으로 7.69% 상승 마감했다. 9위 동원금속(018500)은 종가 1,483원으로 7.62% 상승 마감했다. 10위 한화엔진(082740)은 종가 42,350원으로 7.62% 상승 마감했다.



이밖에도 삼성생명(032830) ▲7.40%, 두산에너빌리티(034020) ▲7.14%, 대한유화(006650) ▲7.11%, 롯데케미칼(011170) ▲7.07% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
