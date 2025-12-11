건강했던 50대男 ‘이 음료’ 매일 8캔 마셨다가 ‘영구 장애’, 무슨 일?

매장에 진열된 음료. 123rf

건강한 50대 남성이 매일 에너지 드링크 8캔을 마시다가 뇌졸중으로 쓰러져 영구적인 신체 장애를 입었다. 전문가들은 이 사례를 계기로 에너지 드링크에 대한 규제 강화가 필요하다고 경고했다.10일(현지시간) 데일리메일에 따르면, 건강했던 50세 남성이 과도한 에너지 드링크 섭취로 뇌졸중을 겪은 사례가 국제학술지 ‘BMJ 케이스 리포트’에 보고됐다.이 남성은 신체 좌측에 마비와 무감각 증세를 느껴 병원을 찾았다. 균형 감각, 보행, 삼키기, 말하기에도 어려움을 겪었다.의료진이 혈압을 측정한 결과 정상 수치를 훨씬 웃돌았다. 검사 결과 감각 인지와 운동을 담당하는 뇌 부위에 뇌졸중이 발생한 것으로 나타났다.병원에서 혈압을 낮추는 약을 투여받고 퇴원했지만, 혈압은 다시 올라 약을 늘려도 계속 높은 상태를 유지했다.의료진의 추가 질문 끝에 남성은 하루 평균 에너지 드링크 8캔을 마셨다고 밝혔다.각 캔에는 160㎎의 카페인이 들어 있었다. 남성은 하루 약 1300㎎의 카페인을 섭취한 셈이다. 이는 권장 최대 섭취량인 400㎎의 3배가 넘는 양이다.카페인은 혈관을 수축시켜 심박수를 높이는 자극제다. 연구에 따르면 이로 인한 혈압 상승은 일시적이지만, 영국 국가보건서비스(NHS)는 하루 커피 4잔 이상, 즉 약 400㎎ 이상의 카페인을 섭취하면 장기적으로 혈압이 올라갈 수 있다고 경고한다.남성은 에너지 드링크를 끊은 뒤에야 혈압이 정상으로 돌아왔고 약도 끊을 수 있었다.하지만 8년이 지난 지금까지도 왼쪽 손과 손가락, 발과 발가락의 감각을 되찾지 못하고 있다.보고서 저자들은 에너지 드링크가 심장에 미치는 위험성이 대중에게 제대로 알려지지 않앗다고 지적했다.잠재적 위험으로는 혈액 공급 차단, 혈전, 뇌출혈, 뇌졸중 등이 있다. 평소 뇌졸중 위험이 낮은 젊은 층에게도 위험할 수 있다는 게 연구진의 설명이다.문제는 많은 에너지 드링크가 실제보다 적은 카페인 함량을 표기한다는 점이다.제품에는 ‘순수 카페인’ 함량만 적혀 있을 뿐, 다른 성분에 숨어 있는 카페인은 빠져 있다.대표적인 예가 과라나다. 많은 에너지 드링크에 들어가는 이 성분은 커피콩보다 2배 많은 카페인을 함유하고 있다. 하지만 총 카페인 함량으로는 표시되지 않는다.타우린도 주의해야 할 첨가물이다. 과다 섭취 시 구토, 소화불량, 어지럼증, 피로, 설사, 변비 등을 일으킬 수 있다.연구진은 과라나, 타우린, 천연 당류인 글루쿠로노락톤 등이 서로 작용하면서 뇌졸중 위험을 키운다고 결론 내렸다.김성은 기자