“어쩐지 쑤시더라” 매일 입에 달고 산 ‘이것’, 통증 키웠다…생선은 44% 완화

김성은 기자
김성은 기자
입력 2025 12 14 21:46 수정 2025 12 14 21:46
커피 과다 섭취는 노인의 만성 통증을 악화시키는 반면, 생선은 통증을 최대 44% 완화시키는 것으로 나타났다. 123rf
커피 과다 섭취는 노인의 만성 통증을 악화시키는 반면, 생선은 통증을 최대 44% 완화시키는 것으로 나타났다. 123rf


커피를 과다 섭취하면 노인의 만성 통증이 악화할 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 반면 생선을 많이 먹으면 통증이 최대 44% 감소하는 것으로 나타났다.

7일(현지시간) 영국 일간지 데일리메일에 따르면, 폴란드 토룬에 있는 니콜라우스 코페르니쿠스대 연구팀은 커피를 많이 마시면 노인의 만성 통증이 심해질 수 있다는 연구 결과를 발표했다.

연구진은 60세 이상 건강한 성인 205명을 2년간 추적 관찰하며 통증 수준을 측정하고 커피와 생선 섭취량을 비교했다.

통증은 0점(통증 없음)부터 10점(극심한 고통)까지 10단계로 기록했다.

생선을 많이 먹은 사람들은 섭취량을 줄인 사람들에 비해 통증 강도가 4.45점 낮아졌다. 이는 2년간 최대 44% 최대 44% 감소한 것으로 나타났다.

반면 커피 섭취량이 증가한 경우는 감소한 경우에 비해 통증 강도가 6.56점 상승했다.

연구팀은 생선에 들어있는 성분이 염증을 낮추는 반면, 커피를 많이 마시면 신경세포가 통증에 더 민감해진다고 설명했다.

특히 소량의 카페인은 급성 통증의 진통 효과를 높일 수 있지만, 만성적으로 많은 양을 섭취하면 신경세포를 민감하게 만들어 통증 감각을 높일 수 있다는 것이다.

연구팀은 “이번 연구 결과는 공중 보건, 특히 노인들의 만성 통증 관리에 중요한 의미가 있다”며 “커피 섭취 증가와 통증 악화 사이의 연관성은 카페인이 통증 인식을 악화시키는 역할을 한다는 것을 시사한다”고 말했다.

김성은 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
