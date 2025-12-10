‘이것’ 안 빨고 이틀째 또? 발냄새 끝판왕된다…900만 마리 세균 ‘득실’

발에는 최대 1000종의 세균과 곰팡이가 서식한다. 123rf

전문가들은 양말을 매일 갈아 신을 것을 권장한다. 123rf

양말을 재착용하지 말라는 전문가 권고가 나왔다. 땀 분비가 많은 발에 닿는 양말은 단 하루만 신어도 최대 900만 마리의 세균이 폭증하는데, 이는 티셔츠보다 100배 이상 많아 위생상 주의가 필요하다는 분석이다.9일(현지시간) 영국 일간지 인디펜던트는 빨지 않은 양말을 재착용하면 발 건강을 해칠 수 있다는 미생물학자들의 경고를 보도했다.사람의 발에는 최대 1000종의 세균과 곰팡이가 서식한다. 특히 발은 인체의 다른 어떤 부위보다 다양한 종류의 곰팡이가 사는 곳이다.발 피부에는 인체에서 가장 많은 땀샘이 분포돼 있다. 대부분의 발 세균과 곰팡이는 발가락 사이의 따뜻하고 습한 곳을 선호하며, 땀과 죽은 피부 세포 영양분을 먹고 노폐물을 배출한다.발과 양말, 신발에서 악취가 나는 이유다.발에 땀이 많이 날수록 세균이 먹을 영양분이 늘어나고 냄새도 더 강해진다. 양말은 땀을 가두기 때문에 냄새를 유발하는 세균이 자라기에 더욱 최적의 환경이 된다.한 번만 입은 옷의 미생물을 조사한 연구 결과, 양말은 다른 의류보다 미생물 수가 압도적으로 많았다. 양말에는 샘플당 800만~900만 마리의 세균이 검출됐지만, 티셔츠에는 약 8만 3000마리에 불과했다.이런 세균은 면 소재에서 최대 90일까지 살 수 있다. 빨지 않은 양말을 다시 신으면 더 많은 세균이 번식하게 된다.미생물학자들은 양말을 매일 갈아 신어 발을 청결하게 유지할 것을 권장한다.양말을 제대로 세탁하는 것도 중요하다. 발 냄새가 심하지 않다면 30~40도의 미지근한 물에 순한 세제로 빨아도 무방하다.다만 이 방법으로는 모든 세균과 곰팡이를 제거할 수 없다. 완전한 살균을 위해서는 효소 함유 세제를 사용해 60도에서 세탁해야 한다.저온 세탁만 가능하다면 뜨거운 스팀 다리미(최대 180~220도)로 다림질하는 방법이 있다. 이것만으로도 남은 세균을 죽이고 무좀균을 포함한 모든 곰팡이 포자를 제거할 수 있다.양말을 햇볕에 말리는 것도 효과적이다. 햇빛의 자외선이 대부분의 세균과 곰팡이를 죽이는 항균 효과를 내기 때문이다.김성은 기자