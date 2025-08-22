logo
[서울데이터랩]펌프 에스피엑스6900 콘플럭스 24시간 하락률 상위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 08 22 09:40 수정 2025 08 22 09:40
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 최근 24시간 동안 시가총액 300위권 내에서 펌프(PUMP)의 하락률이 가장 높았다. 펌프는 10.70% 하락하며 현재 4.0원의 가격을 기록하고 있다. 펌프의 시가총액은 약 1조 4149억 원으로, 거래량은 3107억 9240만 원에 이른다.

에스피엑스6900(SPX)은 8.15% 하락하며 두 번째로 큰 하락률을 보였다. 현재 가격은 1784원으로, 시가총액은 약 1조 6614억 원이다. 이 종목은 24시간 동안 549억 5056만 원의 거래량을 기록했다.

콘플럭스(CFX)는 7.07% 하락하며 세 번째로 큰 하락폭을 기록했다. 현재 가격은 246원에 거래되고 있으며, 시가총액은 약 1조 2629억 원이다. 콘플럭스의 24시간 거래량은 1820억 406만 원으로 집계되었다.

체인링크(LINK)는 6.37% 하락하며, 현재 가격은 3만 4845원이다. 시가총액은 23조 6284억 원으로, 24시간 거래량은 3조 452억 원에 이른다. 체인링크는 블록체인 네트워크 간의 상호작용을 가능하게 하는 오라클 서비스로 잘 알려져 있다.

맨틀(MNT)는 6.02% 하락하며 1743원의 가격을 기록하고 있다. 시가총액은 약 5조 8683억 원이며, 거래량은 7326억 7519만 원에 달한다. 맨틀은 분산형 웹 서비스 플랫폼으로, 다양한 블록체인 기술을 활용하여 개발자들에게 유연한 솔루션을 제공한다.



한편, 버추얼 프로토콜은 5.87% 하락하며 현재 1670원에 거래되고 있다. 방귀코인은 5.51% 하락했고, 트럼프코인은 5.43% 하락했다. 펏지 펭귄은 4.82%의 하락률을 기록하며 현재 42원에 거래 중이다. 에어로드롬 파이낸스는 4.68% 하락하며 1828원의 가격을 보이고 있다. 세이(SEI)는 4.64% 하락하며 현재 410원에 거래되고 있다.

같은 시각 리도다오(LDO)는 4.59% 하락하여 1778원의 가격을 기록하고 있으며, 하이퍼리퀴드(HYPE)는 4.58% 하락하여 5만 7487원에 거래되고 있다. 인젝티브(INJ)는 4.54% 하락하며 1만 8843원의 가격을 보이고 있다. 비트텐서(TAO)는 4.29% 하락하여 47만 4802원에 거래 중이다. 봉크(BONK)는 4.26% 하락하며 0.03원의 가격을 기록하고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
