[서울데이터랩]빅테크 종목 보합세 기록, 엔비디아와 알파벳 상승세

25일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 대체로 보합세를 보이고 있다. 엔비디아(NVDA)와 알파벳 Class A(GOOGL)는 소폭 상승세를 기록한 반면, 마이크로소프트(MSFT)와 애플(AAPL) 등은 하락세를 보였다.엔비디아는 전일 대비 1.82달러 상승하며 179.81달러에 거래되었고, 등락률은 1.02%를 기록했다. 마이크로소프트는 전일보다 2.97달러 하락한 504.26달러로, 등락률은 -0.59%였다. 알파벳 Class A는 2.40달러 상승하여 208.49달러를 기록하며 1.16%의 등락률을 보였다.애플은 전일 대비 0.60달러 하락하여 227.16달러로 거래를 마쳤으며, 등락률은 -0.26%였다. 아마존닷컴(AMZN)은 0.90달러 하락하여 227.94달러에 거래되었고, 메타(META)는 1.49달러 하락한 753.30달러로 보합세를 보였다. 브로드컴(AVGO)은 0.23달러 상승하여 294.23달러에 거래를 마쳤다.금일 가장 많이 거래된 종목은 테슬라(TSLA)로, 거래량은 85,816,670주에 달했으며, 거래대금은 295억 달러로 약 41조 970억원에 이르렀다. 엔비디아의 거래대금은 291억 달러로, 약 40조 5,038억원이며 시가총액 대비 거래대금 비중은 약 0.66%에 달했다. 마이크로소프트는 109억 달러, 약 15조 1,892억원의 거래대금을 기록하였고, 시가총액 대비 거래대금 비중은 약 0.29%에 해당한다.정연호 기자