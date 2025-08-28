[서울데이터랩]빅테크 TOP7 혼조세, 엔비디아 가장 활발한 거래
27일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 보합세를 보였다. 일부 종목은 소폭 상승했으나, 다른 종목은 하락세를 기록하며 혼조세를 나타냈다.
마이크로소프트(MSFT)는 전일 대비 0.94% 상승하며 506.74달러에 거래를 마감했다. 애플(AAPL)은 0.51% 상승하여 230.49달러를 기록했다. 반면, 메타(META)는 0.89% 하락하며 747.38달러로 마감했다.
엔비디아(NVDA)는 0.09% 하락하여 181.60달러에 거래되었다. 아마존닷컴(AMZN)은 0.18% 상승하며 229.12달러에 마감했다. 브로드컴(AVGO)은 0.75% 상승한 300.25달러를 기록했다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 0.16% 상승하여 207.48달러에 거래되었다.
금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래대금은 383억 달러로 약 53조 4,192억원에 달했다. 마이크로소프트의 거래대금은 86.6억 달러로 약 12조 755억원에 해당했다. 애플은 69억 달러, 약 9조 6,221억원의 거래대금을 기록했다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 8.6%에 달한다.
정연호 기자
