[서울데이터랩]빅테크 TOP7 혼조세, 엔비디아 가장 활발한 거래

정연호 기자
입력 2025 08 28 08:44 수정 2025 08 28 08:44
27일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 보합세를 보였다. 일부 종목은 소폭 상승했으나, 다른 종목은 하락세를 기록하며 혼조세를 나타냈다.

마이크로소프트(MSFT)는 전일 대비 0.94% 상승하며 506.74달러에 거래를 마감했다. 애플(AAPL)은 0.51% 상승하여 230.49달러를 기록했다. 반면, 메타(META)는 0.89% 하락하며 747.38달러로 마감했다.

엔비디아(NVDA)는 0.09% 하락하여 181.60달러에 거래되었다. 아마존닷컴(AMZN)은 0.18% 상승하며 229.12달러에 마감했다. 브로드컴(AVGO)은 0.75% 상승한 300.25달러를 기록했다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 0.16% 상승하여 207.48달러에 거래되었다.



금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래대금은 383억 달러로 약 53조 4,192억원에 달했다. 마이크로소프트의 거래대금은 86.6억 달러로 약 12조 755억원에 해당했다. 애플은 69억 달러, 약 9조 6,221억원의 거래대금을 기록했다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 8.6%에 달한다.

ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
