[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

정연호 기자
입력 2025 08 29 09:33 수정 2025 08 29 09:33
28일(현지시간) 미국 주요 지수는 대체로 소폭의 변동을 보였다. 다우존스는 71.67포인트(0.16%) 상승하며 보합세를 보였고, 나스닥 종합과 S&P 500은 각각 115.02포인트(0.53%)와 20.46포인트(0.32%) 올랐다.

다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 45,636.90으로 마감했다. 하루 거래량은 540,888천 주로 집계됐으며, 시작가는 45,581.03, 최고가는 45,682.83, 최저가는 45,442.68이었다. 나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소에서 21,705.16으로 마무리되었다. 하루 거래량은 1,272,646천 주였고, 시작가는 21,619.27, 최고가는 21,742.46, 최저가는 21,534.94였다. S&P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 6,501.86에 거래를 마쳤으며, 거래량은 2,615,361천 주였다. 시작가는 6,483.84, 최고가는 6,508.23, 최저가는 6,466.96이었다.

한편, 다우운송 지수는 15,902.90으로 17.34포인트(0.11%) 상승하며 보합세를 기록했다. 나스닥 100 지수는 23,703.45로 137.61포인트(0.58%) 올랐고, 필라델피아 반도체 지수는 5,853.05로 28.44포인트(0.49%) 상승했다.

VIX 지수는 14.43으로 0.42포인트 하락(-2.83%)하며 안정적인 수준을 유지했다. 일반적으로 VIX 지수는 20 미만일 때 시장이 안정적이라고 평가된다.

