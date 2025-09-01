logo
[서울데이터랩]알테오젠 주가 급등 5.70% 상승 이오테크닉스 5.71% 하락

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 09 01 12:57 수정 2025 09 01 12:57
알테오젠(196170) 주가 급등 5.70% 상승 이오테크닉스(039030) 5.71% 하락

알테오젠 5.70% 상승 케어젠(214370) 4.68% 하락 펩트론(087010) 3.88% 하락

코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.

1일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 알테오젠(액면가 500원)은 현재가 463,500원으로 전 거래일 대비 5.70% 상승하며 강세를 보이고 있다. 상장주식수 53,465주에 외국인비율이 14.02%에 달하는 이 종목은 PER 262.76, ROE 29.52로, 재무 지표에서 긍정적인 모습을 보이고 있다. 반면, 에코프로비엠(247540)(액면가 500원)은 120,200원으로 0.83% 하락하며, 거래량 133,225주를 기록하고 있다. 이 종목은 외국인비율이 12.47%, PER -151.77, ROE -6.26으로 재무 지표에서 부정적인 모습을 보인다.

2위부터 10위까지의 종목들 중 상승한 종목으로는 HLB(028300)와 에이비엘바이오(298380)가 각각 2.65%와 1.42%의 상승률을 보이고 있다. 하락한 종목으로는 펩트론이 3.88%, 파마리서치(214450)가 2.50%, 삼천당제약(000250)이 2.34% 하락했다.



한편, 시가총액 20위권 종목들은 알테오젠(196170) ▲5.70%, 에코프로비엠(247540) ▼0.83%, 펩트론(087010) ▼3.88%, 파마리서치(214450) ▼2.50%, 에코프로(086520)(086520) ▼0.99%, 리가켐바이오(141080)(182400) ▼1.90%, 레인보우로보틱스(277810)(277810) ▼0.55%, HLB(028300) ▲2.65%, 에이비엘바이오(298380) ▲1.42%, 삼천당제약(000250) ▼2.34% 등의 성적을 기록하고 있다.

전체 시장의 흐름을 요약하면, 상위권 종목들이 혼조세를 보이고 있다. 외국인 비율이 높은 종목들이 대체로 거래량이 많았으며, 이에 따른 등락률의 변동폭이 컸다. 특히, 알테오젠은 높은 거래량과 외국인 비율을 바탕으로 상승세를 이어가고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
