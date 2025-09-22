logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[서울데이터랩]스토리 월드 리버티 파이낸셜 토큰 라이트코인 1시간 상승률 상위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 09 22 08:45 수정 2025 09 22 08:45
기사 소리로 듣기
다시듣기


글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 10월 15일 기준 1시간 등락률 상위 종목은 스토리, 월드 리버티 파이낸셜 토큰, 라이트코인이다.

스토리는 1시간 동안 3.69% 상승하며 가장 큰 폭의 상승률을 기록했다. 현재가는 1만 9098원으로, 24시간 동안 25.55%의 상승률을 보였다. 거래량은 24시간 기준으로 5670억 1322만 원에 이르며, 시가총액은 5조 9718억 원으로 시장 내 위치를 확고히 하고 있다.

월드 리버티 파이낸셜 토큰은 1시간 동안 1.34% 상승했다. 현재가는 343원이며, 24시간 동안의 등락률은 9.85%로 기록됐다. 24시간 거래량은 1조 5903억 원으로 집계되었으며, 시가총액은 8조 4573억 원에 달한다.

라이트코인은 1시간 동안 0.48% 상승하며, 현재가 16만 1301원이다. 24시간 기준으로 등락률은 0.68%이며, 5086억 9372만 원의 거래량을 기록했고, 시가총액은 12조 3110억 원에 달한다.



한편, 비앤비는 1시간 동안 0.45% 상승했으며, 팬케이크스왑은 0.43%의 상승률을 보였다. 엠와이엑스 파이낸스와 아발란체는 각각 0.40%, 0.37% 상승했다. 같은 시각 맨틀은 0.33%의 상승률을 기록했고, 이더리움과 펜들은 각각 0.22%의 상승률을 나타냈다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. “큰 눈에 예쁘고 단아해”…김종국 아내 얼굴 공개됐다

    thumbnail - “큰 눈에 예쁘고 단아해”…김종국 아내 얼굴 공개됐다

  2. “너무 예쁘다, 정말 대박”…현빈♥손예진 아들 얼굴 공개

    thumbnail - “너무 예쁘다, 정말 대박”…현빈♥손예진 아들 얼굴 공개

  3. 홍진경 “이혼 후에도 전남편에 계속 연락…내가 좋아해”

    thumbnail - 홍진경 “이혼 후에도 전남편에 계속 연락…내가 좋아해”

  4. 교제 살인 후 시신은 시멘트 암매장…살해범인 남자친구는 징역 18년 확정

    thumbnail - 교제 살인 후 시신은 시멘트 암매장…살해범인 남자친구는 징역 18년 확정

  5. ‘불륜 의혹’ UN 최정원 1심 뒤집혔다…항소심서 “부정한 행위 인정 어렵다”

    thumbnail - ‘불륜 의혹’ UN 최정원 1심 뒤집혔다…항소심서 “부정한 행위 인정 어렵다”

  6. 2025년 9월 22일

    thumbnail - 2025년 9월 22일
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved