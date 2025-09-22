logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[서울데이터랩]9월 22일 암호화폐 시총 상위종목 동향

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025 09 22 13:48 수정 2025 09 22 13:48
기사 소리로 듣기
다시듣기


글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 시가총액 상위 종목 중 비트코인은 현재 1억 5959만 원으로 거래되고 있으며, 24시간 등락률은 -0.89%를 기록하고 있다. 1시간 등락률은 0.32%로 소폭의 상승세를 보이고 있으며, 거래량은 42조 5124억 원에 달한다. 이더리움은 599만 1476원으로 24시간 동안 -3.90% 하락했다. 1시간 내에는 0.25% 상승하며 반등의 기미를 보이고 있다. 거래량은 41조 5449억 원이다. 리플은 4041원으로 24시간 동안 -3.17%의 하락세를 보였으며, 1시간 등락률은 0.19% 상승하여 약간의 회복세를 나타내고 있다. 거래량은 6조 4457억 원에 이른다.



같은 시각 비앤비는 143만 3385원으로 거래되고 있으며, 24시간 동안 -3.74% 하락했다. 거래량은 5조 4741억 원이다. 솔라나는 32만 3957원에 거래되며, 24시간 등락률은 -3.72%를 기록 중이다. 같은 시각 도지코인은 346원으로 -7.76% 하락했다. 거래량은 4조 3179억 원이다. 트론은 473원으로 24시간 동안 -1.50% 하락했으며, 거래량은 1조 920억 원이다. 에이다는 1190원에 거래되며, -4.82%의 하락률을 보이고 있다. 거래량은 1조 7855억 원이다.

한편, 하이퍼리퀴드는 6만 9149원으로 24시간 동안 -8.22% 하락했다. 거래량은 6016억 2172만 원이다. 체인링크는 3만 880원에 거래되며, -5.11%의 하락세를 보였다. 거래량은 1조 146억 원이다. 아발란체는 4만 4259원으로 -4.48% 하락했다. 거래량은 1조 3050억 원이다. 수이는 4891원으로 24시간 동안 -4.22% 하락했다. 거래량은 1조 3153억 원이다. 스텔라루멘은 514원에 거래되며, -5.01%의 하락률을 기록하고 있다. 거래량은 3193억 7367만 원이다.

같은 시각 비트코인 캐시는 81만 9299원으로 -1.80% 하락했다. 거래량은 4624억 3961만 원이다. 헤데라는 315원으로 24시간 동안 -6.40% 하락했으며, 거래량은 2999억 1075만 원이다. 레오는 1만 3247원으로 0.10% 상승했다. 거래량은 18억 9163만 원이다. 라이트코인은 15만 4997원으로 -2.70% 하락했다. 거래량은 7736억 776만 원에 달한다.

전반적으로 시장은 하락세를 보이고 있으며, 일부 종목은 단기 상승세를 보이고 있으나 전반적인 시장 불확실성은 여전히 존재한다. 투자 시에는 신중한 접근이 필요하다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. “큰 눈에 예쁘고 단아해”…김종국 아내 얼굴 공개됐다

    thumbnail - “큰 눈에 예쁘고 단아해”…김종국 아내 얼굴 공개됐다

  2. “너무 예쁘다, 정말 대박”…현빈♥손예진 아들 얼굴 공개

    thumbnail - “너무 예쁘다, 정말 대박”…현빈♥손예진 아들 얼굴 공개

  3. 홍진경 “이혼 후에도 전남편에 계속 연락…내가 좋아해”

    thumbnail - 홍진경 “이혼 후에도 전남편에 계속 연락…내가 좋아해”

  4. 교제 살인 후 시신은 시멘트 암매장…살해범인 남자친구는 징역 18년 확정

    thumbnail - 교제 살인 후 시신은 시멘트 암매장…살해범인 남자친구는 징역 18년 확정

  5. ‘불륜 의혹’ UN 최정원 1심 뒤집혔다…항소심서 “부정한 행위 인정 어렵다”

    thumbnail - ‘불륜 의혹’ UN 최정원 1심 뒤집혔다…항소심서 “부정한 행위 인정 어렵다”

  6. 2025년 9월 22일

    thumbnail - 2025년 9월 22일
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved