[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 빌리언스 폭락 거래대금 154억 기록

코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 혼조세를 보인다.한국거래소에 따르면, 빌리언스(044480)가 3천만주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 458원이며, 거래대금은 15,477백만원이다. 그러나 시가총액에 비해 거래대금 비율이 매우 높은 수준으로, 투자자들의 활발한 매수와 매도가 이루어지고 있다. 스맥(099440)은 25,010,362주가 거래되었으며, 현재 주가는 4,675원이다. 거래대금은 118,508백만원으로 시가총액의 3.7%에 해당하며, 이는 투자 심리가 크게 움직였다는 신호로 볼 수 있다. PER은 29.22, ROE는 18.73으로, 재무 상태도 양호한 편이다.엑시온그룹(069920)은 885원으로 거래되며 19,713,624주의 거래량을 기록하고 있다. 좋은사람들(033340)은 2,255원으로 10.27% 상승하였다. 이미지스(115610)는 1,432원으로 14.56% 상승하였다. 뉴로핏(380550)은 20,650원으로 24.85% 급등하였다. 우리기술(032820)은 4,105원으로 1.11% 상승하였다. 윈팩(097800)은 655원으로 19.31% 급등하였다. 아이윈플러스(123010)는 1,267원으로 19.53% 급등하였다. 다날(064260)은 10,840원으로 2.25% 하락하였다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 휴림로봇(090710) ▲1.71%, PS일렉트로닉스(332570) ▲10.88%, 소프트캠프(258790) ▲20.18%, 한국첨단소재(062970) ▲7.49%, 디와이디(219550) ▲13.16%, 소니드(060230) ▲2.52%, 제이티(089790) ▲29.84%, 아이비젼웍스(469750) ▲4.01%, 헝셩그룹(900270) ▲5.17%, 팬스타엔터프라이즈(054300) ▲8.89% 등의 성적을 기록한다.주목할 만한 종목으로는 뉴로핏과 제이티가 있다. 뉴로핏은 거래량 15,070,277주와 290,339백만원의 거래대금을 기록하며 24.85% 급등하였다. 제이티는 29.84%의 폭등세를 보이며 거래량 8,195,685주와 거래대금 45,316백만원을 기록하고 있다. 반면, 빌리언스와 엑시온그룹은 각각 18.65%, 25.63% 하락하며 시장의 주목을 받는다.전체적으로 코스닥 시장은 상승과 하락이 혼재된 가운데, 몇몇 종목들은 투자자들의 집중적인 매수세로 인해 주가에 큰 변동을 보이고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자