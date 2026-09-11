[서울데이터랩] 코스닥, 816.91로 급락 출발 뒤 824.76…외국인·기관 동반 순매도

코스닥이 2% 넘게 급락 출발한 뒤 장 초반 낙폭을 일부 줄이고 있다.11일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥은 전 거래일보다 12.16포인트(1.45%) 내린 824.76을 나타냈다. 지수는 전장보다 20.01포인트(2.39%) 하락한 816.91에 출발한 뒤 한때 825.29까지 반등했지만, 전일 종가 836.92에는 미치지 못한 채 약세 흐름을 이어가고 있다. 장중 저가는 시가와 같은 816.91이다.장 초반에는 820.31과 820.29까지 올라서며 개장 직후보다 낙폭을 다소 줄이는 모습도 나타났다. 다만 같은 시점 코스피가 6802.50으로 3.29% 하락 출발한 데다 서울 외환시장에서 원·달러 환율이 1340원대 후반에서 거래되면서 투자심리는 전반적으로 위축된 분위기다.수급별로는 개인이 703억원을 순매수했지만 외국인이 444억원, 기관이 255억원을 각각 순매도했다. 프로그램 매매도 차익거래 13억원 순매도, 비차익거래 420억원 순매도로 전체 433억원 매도 우위를 기록했다.종목별로는 하락 종목이 1082개로 상승 종목 484개를 크게 웃돌았다. 보합은 134개였고 상한가 4개, 하한가는 없었다. 거래량은 7476만8000주, 거래대금은 8567억3600만원으로 집계됐다.시가총액 상위 종목들도 대체로 약세다. 알테오젠(196170)은 2.17% 내린 27만1000원, 에코프로(086520)는 2.88% 하락한 8만4400원, 에코프로비엠(247540)은 4.13% 내린 11만3800원에 거래됐다. 레인보우로보틱스(277810)는 2.67%, 원익IPS(240810)는 5.05%, 이오테크닉스(039030)는 3.19%, 리노공업(058470)은 3.90%, 심텍(222800)은 2.02%, 로보티즈(108490)는 0.62% 각각 밀렸다. 반면 주성엔지니어링(036930)은 3.62% 오른 22만9000원으로 상승했다.개장 초반 강세 종목으로는 알파칩스가 29.95% 오른 1만3580원으로 상한가를 기록했고, 카티스는 29.91% 오른 2315원, 헝셩그룹은 29.90% 오른 4040원, 진영은 29.88% 오른 4760원으로 가격제한폭까지 올랐다. 아모텍도 24.48% 상승한 1만4490원으로 급등했다.반면 수성웹툰은 10.86% 내린 238원, 드림어스컴퍼니는 8.98% 하락한 4460원, 넥스틴은 7.55% 내린 3만1850원, 디알텍은 6.75% 하락한 4700원, 세종텔레콤은 6.09% 내린 9250원으로 약세가 두드러졌다.최근 5거래일 흐름을 보면 코스닥은 7일 822.19, 8일 811.88, 9일 830.37, 10일 836.92로 반등세를 이어왔지만 이날 다시 급락 출발하며 변동성이 확대되는 모습이다. 52주 최고는 1229.42, 52주 최저는 630.99다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자